Гороскоп на сегодня, 6 июня 2019: все знаки Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 6 июня 2019 Овен
Многим Овнам сегодня придется жить как на вулкане. Это, может, и интересно, но такой накал страстей выдержать непросто. Вам придется смириться с тем, что в любви не все спокойно и гладко.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 6 июня 2019 Телец
На службе вероятна непростая ситуация. Начальство может задеть достоинство Тельца, чего делать не следует. Телец способен затаить эту обиду и ждать часа мести. А мстит он тайно и жестоко. Проявите гибкость, поищите новые подходы к решению возникшей проблемы. Абсурдная, на первый взгляд, идея на поверку окажется просто блестящей.
Близнецы (21 мая – 22 июня)
Гороскоп на 6 июня 2019 Близнецы
Удачный период для операций с недвижимостью, решения наследственных вопросов. Быстро реагируйте на все поступающие деловые предложения. Многие из них заслуживают вашего внимания. При необходимости можно заняться оформлением любых документов.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 6 июня 2019 Рак
Сейчас вы можете не просто поменять место работы, но и освоить незнакомый вид деятельности. В ближайшее время появится чуть больше свободного времени; используйте его для встреч с друзьями и коротких путешествий.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 6 июня 2019 Лев
Этот день полезно провести в уединении, подальше от суматохи и суеты - это даст возможность набраться сил, переварить впечатления, разобраться с мыслями и просто расслабиться. В делах старайтесь подтянуть хвосты, закончить нужную работу. Вечером хорошо принять ванну, почитать книгу или посмотреть фильм.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 6 июня 2019 Дева
День символизирует травмы, несчастные случаи. Девы могут оказаться виновником неприятного происшествия. Будьте осторожнее с острыми предметами и электроприборами, а также за рулем и во время занятий спортом.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 6 июня 2019 Весы
Сегодня Весы будут удачливы в профессиональной сфере. Многим будет льстить похвала, поощрение. Если на работе могут возникнуть мелкие неурядицы, не придавайте им значения. Постарайтесь закончить текущие дела, чтобы не оставлять за собой долгов.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 6 июня 2019 Скорпион
Сегодня многие из вас легко осуществят задуманное. Занимаясь восточными практиками - китайской гимнастикой цигун, йогой или одним из видов боевых искусств, - вы достигнете внутреннего спокойствия и улучшите свою физическую форму. Самое время начать придерживаться здорового образа жизни - отказаться от вредных привычек, излишеств в питании, больше двигаться.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 6 июня 2019 Стрелец
Довольно противоречивый период. Кто-то рискнет и окажется в выигрыше, а кто-то крупно проиграет. Будьте крайне осторожны, прежде чем принять важное решение.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 6 июня 2019 Козерог
Звезды сулят Козерогам личный рост, развитие талантов и способностей, возрастание коммуникабельности. Какими бы ни были заманчивыми перспективы, в первую очередь вам нужно обустроить свою личную жизнь, заняться семейными делами.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 6 июня 2019 Водолей
Вероятно депрессивное состояние. Оно может выражаться в нежелании сопротивляться невзгодам и в отсутствии надежд на будущее. Это состояние можно сгладить при помощи медитации, духовных практик, молитв, занятий йогой, всего, что приводит ум в состояние спокойного созерцания.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 6 июня 2019 Рыбы
Положение планет будет побуждать Рыб возводить неприступные стены в доме, укреплять границы. Это состояние может превратить их дом в крепостную тюрьму. Надо доверять соседям. Дружелюбие и гостеприимство поможет укрепить ваш дом.