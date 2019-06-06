Гороскоп на сегодня, 6 июня 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 6 июня 2019 Овен Многим Овнам сегодня придется жить как на вулкане. Это, может, и интересно, но такой накал страстей выдержать непросто. Вам придется смириться с тем, что в любви не все спокойно и гладко.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 6 июня 2019 Телец На службе вероятна непростая ситуация. Начальство может задеть достоинство Тельца, чего делать не следует. Телец способен затаить эту обиду и ждать часа мести. А мстит он тайно и жестоко. Проявите гибкость, поищите новые подходы к решению возникшей проблемы. Абсурдная, на первый взгляд, идея на поверку окажется просто блестящей.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 6 июня 2019 Близнецы Удачный период для операций с недвижимостью, решения наследственных вопросов. Быстро реагируйте на все поступающие деловые предложения. Многие из них заслуживают вашего внимания. При необходимости можно заняться оформлением любых документов.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 6 июня 2019 Рак Сейчас вы можете не просто поменять место работы, но и освоить незнакомый вид деятельности. В ближайшее время появится чуть больше свободного времени; используйте его для встреч с друзьями и коротких путешествий.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 6 июня 2019 Лев Этот день полезно провести в уединении, подальше от суматохи и суеты - это даст возможность набраться сил, переварить впечатления, разобраться с мыслями и просто расслабиться. В делах старайтесь подтянуть хвосты, закончить нужную работу. Вечером хорошо принять ванну, почитать книгу или посмотреть фильм.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 6 июня 2019 Дева День символизирует травмы, несчастные случаи. Девы могут оказаться виновником неприятного происшествия. Будьте осторожнее с острыми предметами и электроприборами, а также за рулем и во время занятий спортом.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 6 июня 2019 Весы Сегодня Весы будут удачливы в профессиональной сфере. Многим будет льстить похвала, поощрение. Если на работе могут возникнуть мелкие неурядицы, не придавайте им значения. Постарайтесь закончить текущие дела, чтобы не оставлять за собой долгов.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 6 июня 2019 Скорпион Сегодня многие из вас легко осуществят задуманное. Занимаясь восточными практиками - китайской гимнастикой цигун, йогой или одним из видов боевых искусств, - вы достигнете внутреннего спокойствия и улучшите свою физическую форму. Самое время начать придерживаться здорового образа жизни - отказаться от вредных привычек, излишеств в питании, больше двигаться.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 6 июня 2019 Стрелец Довольно противоречивый период. Кто-то рискнет и окажется в выигрыше, а кто-то крупно проиграет. Будьте крайне осторожны, прежде чем принять важное решение.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 6 июня 2019 Козерог Звезды сулят Козерогам личный рост, развитие талантов и способностей, возрастание коммуникабельности. Какими бы ни были заманчивыми перспективы, в первую очередь вам нужно обустроить свою личную жизнь, заняться семейными делами.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 6 июня 2019 Водолей Вероятно депрессивное состояние. Оно может выражаться в нежелании сопротивляться невзгодам и в отсутствии надежд на будущее. Это состояние можно сгладить при помощи медитации, духовных практик, молитв, занятий йогой, всего, что приводит ум в состояние спокойного созерцания.