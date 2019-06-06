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Четверг, 06.06.2019
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Гороскоп на сегодня, 6 июня 2019: все знаки Зодиака

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Гороскоп на сегодня, 6 июня 2019: все знаки Зодиака
07:49 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 6 июня 2019 года, предусматривает удачный день для планирования празднований.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 6 июня 2019 Овен

    Многим Овнам сегодня придется жить как на вулкане. Это, может, и интересно, но такой накал страстей выдержать непросто. Вам придется смириться с тем, что в любви не все спокойно и гладко.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 6 июня 2019 Телец

    На службе вероятна непростая ситуация. Начальство может задеть достоинство Тельца, чего делать не следует. Телец способен затаить эту обиду и ждать часа мести. А мстит он тайно и жестоко. Проявите гибкость, поищите новые подходы к решению возникшей проблемы. Абсурдная, на первый взгляд, идея на поверку окажется просто блестящей.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 6 июня 2019 Близнецы

    Удачный период для операций с недвижимостью, решения наследственных вопросов. Быстро реагируйте на все поступающие деловые предложения. Многие из них заслуживают вашего внимания. При необходимости можно заняться оформлением любых документов.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 6 июня 2019 Рак

    Сейчас вы можете не просто поменять место работы, но и освоить незнакомый вид деятельности. В ближайшее время появится чуть больше свободного времени; используйте его для встреч с друзьями и коротких путешествий.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 6 июня 2019 Лев

    Этот день полезно провести в уединении, подальше от суматохи и суеты - это даст возможность набраться сил, переварить впечатления, разобраться с мыслями и просто расслабиться. В делах старайтесь подтянуть хвосты, закончить нужную работу. Вечером хорошо принять ванну, почитать книгу или посмотреть фильм.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 6 июня 2019 Дева

    День символизирует травмы, несчастные случаи. Девы могут оказаться виновником неприятного происшествия. Будьте осторожнее с острыми предметами и электроприборами, а также за рулем и во время занятий спортом.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 6 июня 2019 Весы

    Сегодня Весы будут удачливы в профессиональной сфере. Многим будет льстить похвала, поощрение. Если на работе могут возникнуть мелкие неурядицы, не придавайте им значения. Постарайтесь закончить текущие дела, чтобы не оставлять за собой долгов.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 6 июня 2019 Скорпион

    Сегодня многие из вас легко осуществят задуманное. Занимаясь восточными практиками - китайской гимнастикой цигун, йогой или одним из видов боевых искусств, - вы достигнете внутреннего спокойствия и улучшите свою физическую форму. Самое время начать придерживаться здорового образа жизни - отказаться от вредных привычек, излишеств в питании, больше двигаться.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 6 июня 2019 Стрелец

    Довольно противоречивый период. Кто-то рискнет и окажется в выигрыше, а кто-то крупно проиграет. Будьте крайне осторожны, прежде чем принять важное решение.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 6 июня 2019 Козерог

    Звезды сулят Козерогам личный рост, развитие талантов и способностей, возрастание коммуникабельности. Какими бы ни были заманчивыми перспективы, в первую очередь вам нужно обустроить свою личную жизнь, заняться семейными делами.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 6 июня 2019 Водолей

    Вероятно депрессивное состояние. Оно может выражаться в нежелании сопротивляться невзгодам и в отсутствии надежд на будущее. Это состояние можно сгладить при помощи медитации, духовных практик, молитв, занятий йогой, всего, что приводит ум в состояние спокойного созерцания.

  • 12

    Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 6 июня 2019 Рыбы

    Положение планет будет побуждать Рыб возводить неприступные стены в доме, укреплять границы. Это состояние может превратить их дом в крепостную тюрьму. Надо доверять соседям. Дружелюбие и гостеприимство поможет укрепить ваш дом.

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