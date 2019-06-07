Гороскоп на сегодня, 7 июня 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 7 июня 2019 Овен Консерватизм и энергетический застой Овна может привести к непредсказуемым, разрушительным последствиям. Необходимо всю свою энергию направить в созидательное русло, контролируя и просчитывая каждый шаг.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 7 июня 2019 Телец При негативных астрологических аспектах усиливаются раздражительность, обидчивость, повышается вероятность простудных заболеваний. Нужно помнить, что основная причина всех наших болезней - стрессы и неустойчивость нервной системы. Отличный заряд бодрости принесут любые физические нагрузки.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 7 июня 2019 Близнецы Личная сфера не будет особенно радовать рожденных под знаком Близнецов — у влюбленных и супругов вероятны внезапные стычки, вызванные легкомыслием и ветреностью самих Близнецов. Принимая решения, опирайтесь на свою интуицию. В этот день она может быть безошибочной.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 7 июня 2019 Рак День символизирует ясность. Каждый получит свое воздаяние за дела, совершенные ранее. Если вы не гнушались никакими средствами для достижения своей цели, то будете терпеть всяческие лишения. Не ропщите на судьбу, примите ее проявления как должное.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 7 июня 2019 Лев Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожны с электроприборами.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 7 июня 2019 Дева Вы вынуждены будете тяжело и много работать, чтобы отдать кармические долги. Вам придется пройти испытания, лишения, борьбу, обманы. Но к трудностям вам не привыкать! Главное - надо четко знать, за что воюешь.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 7 июня 2019 Весы Сегодня ослаблена костная система Весов. Не исключены проблемы с зубами. Пожилые люди должны быть осторожны во избежание падений, ушибов, переломов. Если вы давно не были у стоматолога, запишитесь к нему на прием.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 7 июня 2019 Скорпион Сегодня веселые и беззаботные представители этого знака поймут, что жизнь - это не только безудержный оптимизм и бесконечные развлечения, но и рутинный, каждодневный труд. Обратите внимание на то, что супругу в одиночестве приходится заниматься проблемами быта и материального обеспечения, а также улаживать проблемы, которые вы создаете.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 7 июня 2019 Стрелец Вероятно, начальство по достоинству оценит ваши профессиональные заслуги. Вы сумеете ударно потрудиться. Этот период идеален для покупки или ремонта автомобиля.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 7 июня 2019 Козерог Вероятно, что сегодня работодатели и партнеры Козерогов поведут речь о прекращении сотрудничества. Избегайте конфликтов на работе и в учебе, так как вас могут прямо-таки провоцировать на ссору.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 7 июня 2019 Водолей Романтические или семейные отношения потребуют от Водолеев ответственности и серьезности. Это время одинаково конфликтно и для влюбленных, и для супругов. Не позволяйте меланхолии и пессимизму господствовать над вами. Не стоит копаться в прошлом и упиваться болью, которую вы испытывали когда-то.