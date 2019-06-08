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Суббота, 08.06.2019
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Гороскоп на сегодня, 8 июня 2019: все знаки Зодиака

Смотрите фото (13)
Гороскоп на сегодня, 8 июня 2019: все знаки Зодиака
07:48 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Ожидается удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 8 июня 2019 Овен

    Этот день хорош для активного овладения знаниями, знакомств и близких поездок. Это самый неподходящий день для начала нового дела, долговременного планирования, решения житейских вопросов. Можете отправляться в запланированную поездку, но будьте внимательны за рулем.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 8 июня 2019 Телец

    Вероятны депрессия, раздражительность, состояние беспокойства и тревоги по поводу финансовых, имущественных и хозяйственных затруднений, путаницы в делах. Всплывут обязательства, данные когда-то обещания. Только осмотрительность и здравый смысл поспособствуют тому, что вы сможете обойти острые жизненные углы. Общество близкого человека поможет вам отвлечься от неприятностей.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 8 июня 2019 Близнецы

    День активной борьбы, отстаивания своих принципов, самозащиты. Усилится противопоставление себя окружающему миру. Вы настолько погрузитесь в личные проблемы, что не станете обращать внимания на окружающих. Даже если вы очень заняты, уделите время детям или своим подопечным.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 8 июня 2019 Рак

    Жизнеспособность большинства людей, родившихся под знаком Рака, оставляет желать лучшего — даже молодые и здоровые будут чувствовать себя неважно. Могут обостриться хронические заболевания. Возможно, потребуется госпитализация. Рекомендуется подольше поспать. Постарайтесь в течение дня максимально восстановить силы, хорошо питайтесь. Не проводите день в праздности.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 8 июня 2019 Лев

    Львы могут почувствовать недомогание. Беспорядочный образ жизни многих из них не позволит восстановить силы. Львам будет трудно осознать причины, повлекшие за собой болезнь. Вам необходимо заботиться о самочувствии — и физическом, и психологическом. Опасайтесь простуд, вирусных инфекций, а также растяжений связок.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 8 июня 2019 Дева

    Сильные эмоции, которые вы испытываете, осложнят взаимоотношения с друзьями, близкими родственниками и знакомыми, потому что вам сложно адекватно выражать свое душевное состояние. А вот любящий вас человек прекрасно все поймет. Эмоциональная нестабильность, свойственная Девам в это время, не будет способствовать взаимопониманию, поэтому не принимайте скоропалительных решений, о которых можете пожалеть впоследствии.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 8 июня 2019 Весы

    Поскольку ваш интеллект находится в плену эмоций, вам вряд ли удастся четко излагать свои мысли. Зато будет удаваться все, что связано с проявлением воображения. Не планируйте интеллектуальные занятия и учебу.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 8 июня 2019 Скорпион

  • 9

    На вашем горизонте могут появиться люди, с которыми вы не встречались длительное время. И поначалу все сложится как нельзя лучше, но во второй половине дня возможны недоразумения и обиды. Лучше не кидаться из крайности в крайность, а быть спокойнее и объективно оценивать ситуацию.

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 8 июня 2019 Стрелец

    Сегодня вы можете почувствовать себя, как выжатый лимон, так как ваши усилия будут бесплодными. Есть смысл принять профилактические меры заранее, чтобы посещение лечебницы не стало насущной необходимостью. В это время вам пригодятся стимулирующие средства, например женьшень, элеутерококк.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 8 июня 2019 Козерог

    Утром вероятны разногласия с начальством, хотя вы усердны в работе более чем обычно. Со здоровьем также возможны неприятности. Вторая половина суток потребует от вас большей организованности и ответственности за своих близких. Следует снизить деловую активность, чтобы избежать материальных потерь.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 8 июня 2019 Водолей

    Не исключено, что сегодня Водолеи будут блистать остроумием, стремиться к участию в дискуссиях и спорах. Сила чувств положительно повлияет на их эмоциональное состояние. Позвольте ближним тоже проявить свои таланты. Не отталкивайте их в тень своей славы.

  • 12

    Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 8 июня 2019 Рыбы

    Сегодня могут появиться хорошие возможности для продвижения в карьере, образовании, общественной деятельности и финансовом процветании. Не упустите замечательные условия для плодотворной работы.

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