Гороскоп на сегодня, 8 июня 2019: все знаки Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 8 июня 2019 Овен
Этот день хорош для активного овладения знаниями, знакомств и близких поездок. Это самый неподходящий день для начала нового дела, долговременного планирования, решения житейских вопросов. Можете отправляться в запланированную поездку, но будьте внимательны за рулем.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 8 июня 2019 Телец
Вероятны депрессия, раздражительность, состояние беспокойства и тревоги по поводу финансовых, имущественных и хозяйственных затруднений, путаницы в делах. Всплывут обязательства, данные когда-то обещания. Только осмотрительность и здравый смысл поспособствуют тому, что вы сможете обойти острые жизненные углы. Общество близкого человека поможет вам отвлечься от неприятностей.
Близнецы (21 мая – 22 июня)
Гороскоп на 8 июня 2019 Близнецы
День активной борьбы, отстаивания своих принципов, самозащиты. Усилится противопоставление себя окружающему миру. Вы настолько погрузитесь в личные проблемы, что не станете обращать внимания на окружающих. Даже если вы очень заняты, уделите время детям или своим подопечным.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 8 июня 2019 Рак
Жизнеспособность большинства людей, родившихся под знаком Рака, оставляет желать лучшего — даже молодые и здоровые будут чувствовать себя неважно. Могут обостриться хронические заболевания. Возможно, потребуется госпитализация. Рекомендуется подольше поспать. Постарайтесь в течение дня максимально восстановить силы, хорошо питайтесь. Не проводите день в праздности.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 8 июня 2019 Лев
Львы могут почувствовать недомогание. Беспорядочный образ жизни многих из них не позволит восстановить силы. Львам будет трудно осознать причины, повлекшие за собой болезнь. Вам необходимо заботиться о самочувствии — и физическом, и психологическом. Опасайтесь простуд, вирусных инфекций, а также растяжений связок.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 8 июня 2019 Дева
Сильные эмоции, которые вы испытываете, осложнят взаимоотношения с друзьями, близкими родственниками и знакомыми, потому что вам сложно адекватно выражать свое душевное состояние. А вот любящий вас человек прекрасно все поймет. Эмоциональная нестабильность, свойственная Девам в это время, не будет способствовать взаимопониманию, поэтому не принимайте скоропалительных решений, о которых можете пожалеть впоследствии.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 8 июня 2019 Весы
Поскольку ваш интеллект находится в плену эмоций, вам вряд ли удастся четко излагать свои мысли. Зато будет удаваться все, что связано с проявлением воображения. Не планируйте интеллектуальные занятия и учебу.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 8 июня 2019 Скорпион
На вашем горизонте могут появиться люди, с которыми вы не встречались длительное время. И поначалу все сложится как нельзя лучше, но во второй половине дня возможны недоразумения и обиды. Лучше не кидаться из крайности в крайность, а быть спокойнее и объективно оценивать ситуацию.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 8 июня 2019 Стрелец
Сегодня вы можете почувствовать себя, как выжатый лимон, так как ваши усилия будут бесплодными. Есть смысл принять профилактические меры заранее, чтобы посещение лечебницы не стало насущной необходимостью. В это время вам пригодятся стимулирующие средства, например женьшень, элеутерококк.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 8 июня 2019 Козерог
Утром вероятны разногласия с начальством, хотя вы усердны в работе более чем обычно. Со здоровьем также возможны неприятности. Вторая половина суток потребует от вас большей организованности и ответственности за своих близких. Следует снизить деловую активность, чтобы избежать материальных потерь.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 8 июня 2019 Водолей
Не исключено, что сегодня Водолеи будут блистать остроумием, стремиться к участию в дискуссиях и спорах. Сила чувств положительно повлияет на их эмоциональное состояние. Позвольте ближним тоже проявить свои таланты. Не отталкивайте их в тень своей славы.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 8 июня 2019 Рыбы
Сегодня могут появиться хорошие возможности для продвижения в карьере, образовании, общественной деятельности и финансовом процветании. Не упустите замечательные условия для плодотворной работы.