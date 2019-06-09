Гороскоп на сегодня, 9 июня 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 9 июня 2019 Овен Не исключено, что дела некоторых Овнов зайдут в тупик. И им покажется, что из создавшегося положения нет выхода. Не лучший момент для подписания документов, заключения сделок, начала переговоров. В любом случае проявите выдержанность и повышенное внимание к деталям.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 9 июня 2019 Телец

3 Самое время заняться хозяйственными хлопотами: навести порядок в доме и выбросить все лишнее. Не лучшее время для учебы и интеллектуального труда. Постарайтесь не совершать покупки под влиянием эмоций. Не стоит проводить какие-либо сделки. Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 9 июня 2019 Близнецы На подарки судьбы сегодня рассчитывать не приходится. Азартные игры не увенчаются успехом. Не стоит пускаться в авантюры в финансовых вопросах. Избегайте импульсивных решений и действий под влиянием эмоций, особенно после полудня.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 9 июня 2019 Рак Вас переполняет жизненная энергия. Особенно успешны дела с зарубежными партнерами, дальние поездки. Избегайте критических замечаний в адрес окружающих, не обращайте внимания на подобные высказывания с их стороны.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 9 июня 2019 Лев Вам бы и хотелось помочь товарищам практическим советом, но никто не намерен к нему прислушиваться. Неблагоприятны крупные приобретения. В любви вместо нежного свидания ждет бурная сцена. Не пытайтесь торговаться с кем-либо, требовать восстановления справедливости.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 9 июня 2019 Дева У многих Дев сегодня возникнет ощущение гармонии и полноты жизни. Захочется ускользнуть от суеты повседневности, проявить широту чувств и щедрость, творческое воображение и сочувствие к ближнему. Отличный момент для широких контактов и духовных поисков, развития восприимчивости и тонкости ощущений, понимания красоты музыки и живописи.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 9 июня 2019 Весы Попутный ветер дует в ваши паруса. Вашему успеху могут серьезно помешать только ваша собственная неорганизованность и желание решить сразу несколько проблем. Вместе с друзьями и единомышленниками стройте планы на будущее в области создания совместных предприятий, в общественной и политической сферах.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 9 июня 2019 Скорпион

9 Это день, когда воля и разум едины, а также они подкрепляются сильной интуицией. Вы совершенно раскрепощены и сможете максимально выразить себя в своих произведениях. В любви существует опасность разочарования. Скорпионам рекомендуется заниматься творчеством. Принимайте решения самостоятельно. Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 9 июня 2019 Стрелец Возможно много суеты в делах. Вас станут отвлекать посторонние разговоры, незапланированные поездки, непредвиденные новые задания. В финансовой сфере вероятно небольшое ухудшение ситуации. Сегодня лучше отказаться от решения финансовых вопросов, заключения договоров, подписания соглашений, связанных с финансами.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 9 июня 2019 Козерог Неожиданное известие заставит пересмотреть намеченные планы. Уступчивость или потакание собственным слабостям приведут к неприятностям. Не увлекайтесь заманчивыми предложениями, избегайте случайных знакомств, не пускайтесь в рискованные предприятия. Сохраняйте самообладание.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 9 июня 2019 Водолей Не исключено, что перегрузки и нервное напряжение станут причиной стрессов и заболеваний. Вас ждет множество пустых разговоров. Новое знакомство не окажется длительным. Звезды предостерегают от излишней увлеченности. Следует обратить больше внимания на состояние здоровья, соблюдать режим питания и сна. Вам крайне необходимы прогулки на свежем воздухе.