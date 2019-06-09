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Гороскоп на сегодня, 9 июня 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 9 июня 2019: все знаки Зодиака
07:41 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Всем без исключения знакам будет полезен совет – черпайте удовольствие в мелочах, не допуская, чтобы воскресенье превратилось в банальщину и рутину.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 9 июня 2019 Овен

    Не исключено, что дела некоторых Овнов зайдут в тупик. И им покажется, что из создавшегося положения нет выхода. Не лучший момент для подписания документов, заключения сделок, начала переговоров. В любом случае проявите выдержанность и повышенное внимание к деталям.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 9 июня 2019 Телец

  • 3

    Самое время заняться хозяйственными хлопотами: навести порядок в доме и выбросить все лишнее. Не лучшее время для учебы и интеллектуального труда. Постарайтесь не совершать покупки под влиянием эмоций. Не стоит проводить какие-либо сделки.

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 9 июня 2019 Близнецы

    На подарки судьбы сегодня рассчитывать не приходится. Азартные игры не увенчаются успехом. Не стоит пускаться в авантюры в финансовых вопросах. Избегайте импульсивных решений и действий под влиянием эмоций, особенно после полудня.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 9 июня 2019 Рак

    Вас переполняет жизненная энергия. Особенно успешны дела с зарубежными партнерами, дальние поездки. Избегайте критических замечаний в адрес окружающих, не обращайте внимания на подобные высказывания с их стороны.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 9 июня 2019 Лев

    Вам бы и хотелось помочь товарищам практическим советом, но никто не намерен к нему прислушиваться. Неблагоприятны крупные приобретения. В любви вместо нежного свидания ждет бурная сцена. Не пытайтесь торговаться с кем-либо, требовать восстановления справедливости.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 9 июня 2019 Дева

    У многих Дев сегодня возникнет ощущение гармонии и полноты жизни. Захочется ускользнуть от суеты повседневности, проявить широту чувств и щедрость, творческое воображение и сочувствие к ближнему. Отличный момент для широких контактов и духовных поисков, развития восприимчивости и тонкости ощущений, понимания красоты музыки и живописи.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 9 июня 2019 Весы

    Попутный ветер дует в ваши паруса. Вашему успеху могут серьезно помешать только ваша собственная неорганизованность и желание решить сразу несколько проблем. Вместе с друзьями и единомышленниками стройте планы на будущее в области создания совместных предприятий, в общественной и политической сферах.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 9 июня 2019 Скорпион

  • 9

    Это день, когда воля и разум едины, а также они подкрепляются сильной интуицией. Вы совершенно раскрепощены и сможете максимально выразить себя в своих произведениях. В любви существует опасность разочарования. Скорпионам рекомендуется заниматься творчеством. Принимайте решения самостоятельно.

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 9 июня 2019 Стрелец

    Возможно много суеты в делах. Вас станут отвлекать посторонние разговоры, незапланированные поездки, непредвиденные новые задания. В финансовой сфере вероятно небольшое ухудшение ситуации. Сегодня лучше отказаться от решения финансовых вопросов, заключения договоров, подписания соглашений, связанных с финансами.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 9 июня 2019 Козерог

    Неожиданное известие заставит пересмотреть намеченные планы. Уступчивость или потакание собственным слабостям приведут к неприятностям. Не увлекайтесь заманчивыми предложениями, избегайте случайных знакомств, не пускайтесь в рискованные предприятия. Сохраняйте самообладание.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 9 июня 2019 Водолей

    Не исключено, что перегрузки и нервное напряжение станут причиной стрессов и заболеваний. Вас ждет множество пустых разговоров. Новое знакомство не окажется длительным. Звезды предостерегают от излишней увлеченности. Следует обратить больше внимания на состояние здоровья, соблюдать режим питания и сна. Вам крайне необходимы прогулки на свежем воздухе.

  • 12

    Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 9 июня 2019 Рыбы

    Сегодня Рыбы могут быть чрезвычайно энергичны. Возможны неожиданные знакомства, которые легко перерастут в страстные, но недолговечные связи. Избегайте импульсивных поступков, необдуманных трат.

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