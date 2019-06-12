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Среда, 12.06.2019
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Гороскоп на сегодня, 12 июня 2019: все знаки Зодиака

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Гороскоп на сегодня, 12 июня 2019: все знаки Зодиака
07:27 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 12 июня 2019 года, предусматривает благоприятное время для Овнов, Дев и Козерогов, зато Тельцам стоит проявить дополнительную осторожность.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 12 июня 2019 Овен

    Этот день связан с нравственной чистотой, духовным преображением, преодолением сомнений. Наступает период получения сокровенных знаний, постижения истин и духовного очищения. Избавьтесь от всего лишнего, наносного, что вам мешает.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 12 июня 2019 Телец

    Этот день не внесет больших изменений в жизнь Тельцов, которым придется питаться плодами прошлого: все, что посеяли (плохое или хорошее), они пожнут теперь. Этот день можно посвятить учебе, интеллектуальному или ручному труду.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 12 июня 2019 Близнецы

    Неплохое время для идеологического руководства другими людьми, преподавания. Близнецы могут вызвать искреннюю симпатию у окружающих во время публичных выступлений. Не упустите уникальную возможность для построения фундамента дальнейшего процветания, прогресса в достижении долгосрочных целей.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 12 июня 2019 Рак

    Хороший день для образования, получения знаний и повышения квалификации, для контактов с культурными и религиозными организациями. Будьте тактичнее и учитывайте нужды и чувства людей, с которыми вы делаете общее дело.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 12 июня 2019 Лев

    Вероятно увольнение, но на вашем горизонте появятся новые необычные люди, которые станут вашими постоянными партнерами на длительное время. И хотя их предложения поначалу и внесут некоторое смятение в вашу деятельность, впоследствии все сложится как нельзя лучше. Путь к успеху тернист, но помните, что временные неудачи существенно не изменят ваших планов.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 12 июня 2019 Дева

    Вероятны снижение энергетики, пессимистические настроения. Вам могут угрожать агрессивное поведение толпы, инфекционные заболевания. Нужно избегать столкновений в общественных местах, так как легко можно оказаться крайним.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 12 июня 2019 Весы

    Не исключен конфликт с окружающими у тех, кто предпочитает жить в своем виртуальном мире, отгораживаясь всеми силами от реального. Соблюдайте партнерские соглашения не только с близким человеком, но и с компаньонами. В противном случае вы упустите хорошую прибыль от совместных дел.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 12 июня 2019 Скорпион

    Не исключено, что сегодня Скорпионы почувствуют на себе негативное воздействие чужой воли. Многим будет трудно сосредоточиваться и решать даже самые простые задачи. Не нервничайте понапрасну, положитесь на помощь и здравый смысл близких. Начинающим автомобилистам лучше пересесть на общественный транспорт. Категорически запрещается гадание, обращение к магии, гипноз.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 12 июня 2019 Стрелец

    Вы можете сегодня быть забывчивыми и рассеянными. Из-за этого возможны недоразумения с окружающими, особенно женщинами. Не следует затевать никаких мероприятий. Утром позвольте себе полениться, помечтать, расслабиться. Отложите решение крупных материальных вопросов.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 12 июня 2019 Козерог

    Будьте осторожны с информацией. Не давайте ей хода, если не хотите получить неприятности в ближайшем будущем. Займитесь наведением порядка в доме, избавлением от старых вещей.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 12 июня 2019 Водолей

    Хороший день для творчества, занятий спортом и хобби, ремонта автомобиля. Особенно полезна физическая активность. Избегайте импульсивных трат. И успокойтесь — плохие предчувствия безосновательны.

  • 12

    Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 12 июня 2019 Рыбы

    Неожиданное известие заставит пересмотреть намеченные планы. Уступчивость или потакание собственным слабостям приведут к неприятностям. Не увлекайтесь заманчивыми предложениями, избегайте случайных знакомств, не пускайтесь в рискованные предприятия. Сохраняйте самообладание.

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