Гороскоп на сегодня, 12 июня 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 12 июня 2019 Овен Этот день связан с нравственной чистотой, духовным преображением, преодолением сомнений. Наступает период получения сокровенных знаний, постижения истин и духовного очищения. Избавьтесь от всего лишнего, наносного, что вам мешает.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 12 июня 2019 Телец Этот день не внесет больших изменений в жизнь Тельцов, которым придется питаться плодами прошлого: все, что посеяли (плохое или хорошее), они пожнут теперь. Этот день можно посвятить учебе, интеллектуальному или ручному труду.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 12 июня 2019 Близнецы Неплохое время для идеологического руководства другими людьми, преподавания. Близнецы могут вызвать искреннюю симпатию у окружающих во время публичных выступлений. Не упустите уникальную возможность для построения фундамента дальнейшего процветания, прогресса в достижении долгосрочных целей.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 12 июня 2019 Рак Хороший день для образования, получения знаний и повышения квалификации, для контактов с культурными и религиозными организациями. Будьте тактичнее и учитывайте нужды и чувства людей, с которыми вы делаете общее дело.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 12 июня 2019 Лев Вероятно увольнение, но на вашем горизонте появятся новые необычные люди, которые станут вашими постоянными партнерами на длительное время. И хотя их предложения поначалу и внесут некоторое смятение в вашу деятельность, впоследствии все сложится как нельзя лучше. Путь к успеху тернист, но помните, что временные неудачи существенно не изменят ваших планов.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 12 июня 2019 Дева Вероятны снижение энергетики, пессимистические настроения. Вам могут угрожать агрессивное поведение толпы, инфекционные заболевания. Нужно избегать столкновений в общественных местах, так как легко можно оказаться крайним.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 12 июня 2019 Весы Не исключен конфликт с окружающими у тех, кто предпочитает жить в своем виртуальном мире, отгораживаясь всеми силами от реального. Соблюдайте партнерские соглашения не только с близким человеком, но и с компаньонами. В противном случае вы упустите хорошую прибыль от совместных дел.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 12 июня 2019 Скорпион Не исключено, что сегодня Скорпионы почувствуют на себе негативное воздействие чужой воли. Многим будет трудно сосредоточиваться и решать даже самые простые задачи. Не нервничайте понапрасну, положитесь на помощь и здравый смысл близких. Начинающим автомобилистам лучше пересесть на общественный транспорт. Категорически запрещается гадание, обращение к магии, гипноз.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 12 июня 2019 Стрелец Вы можете сегодня быть забывчивыми и рассеянными. Из-за этого возможны недоразумения с окружающими, особенно женщинами. Не следует затевать никаких мероприятий. Утром позвольте себе полениться, помечтать, расслабиться. Отложите решение крупных материальных вопросов.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 12 июня 2019 Козерог Будьте осторожны с информацией. Не давайте ей хода, если не хотите получить неприятности в ближайшем будущем. Займитесь наведением порядка в доме, избавлением от старых вещей.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 12 июня 2019 Водолей Хороший день для творчества, занятий спортом и хобби, ремонта автомобиля. Особенно полезна физическая активность. Избегайте импульсивных трат. И успокойтесь — плохие предчувствия безосновательны.