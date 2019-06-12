Гороскоп на сегодня, 12 июня 2019: все знаки Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 12 июня 2019 Овен
Этот день связан с нравственной чистотой, духовным преображением, преодолением сомнений. Наступает период получения сокровенных знаний, постижения истин и духовного очищения. Избавьтесь от всего лишнего, наносного, что вам мешает.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 12 июня 2019 Телец
Этот день не внесет больших изменений в жизнь Тельцов, которым придется питаться плодами прошлого: все, что посеяли (плохое или хорошее), они пожнут теперь. Этот день можно посвятить учебе, интеллектуальному или ручному труду.
Близнецы (21 мая – 22 июня)
Гороскоп на 12 июня 2019 Близнецы
Неплохое время для идеологического руководства другими людьми, преподавания. Близнецы могут вызвать искреннюю симпатию у окружающих во время публичных выступлений. Не упустите уникальную возможность для построения фундамента дальнейшего процветания, прогресса в достижении долгосрочных целей.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 12 июня 2019 Рак
Хороший день для образования, получения знаний и повышения квалификации, для контактов с культурными и религиозными организациями. Будьте тактичнее и учитывайте нужды и чувства людей, с которыми вы делаете общее дело.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 12 июня 2019 Лев
Вероятно увольнение, но на вашем горизонте появятся новые необычные люди, которые станут вашими постоянными партнерами на длительное время. И хотя их предложения поначалу и внесут некоторое смятение в вашу деятельность, впоследствии все сложится как нельзя лучше. Путь к успеху тернист, но помните, что временные неудачи существенно не изменят ваших планов.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 12 июня 2019 Дева
Вероятны снижение энергетики, пессимистические настроения. Вам могут угрожать агрессивное поведение толпы, инфекционные заболевания. Нужно избегать столкновений в общественных местах, так как легко можно оказаться крайним.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 12 июня 2019 Весы
Не исключен конфликт с окружающими у тех, кто предпочитает жить в своем виртуальном мире, отгораживаясь всеми силами от реального. Соблюдайте партнерские соглашения не только с близким человеком, но и с компаньонами. В противном случае вы упустите хорошую прибыль от совместных дел.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 12 июня 2019 Скорпион
Не исключено, что сегодня Скорпионы почувствуют на себе негативное воздействие чужой воли. Многим будет трудно сосредоточиваться и решать даже самые простые задачи. Не нервничайте понапрасну, положитесь на помощь и здравый смысл близких. Начинающим автомобилистам лучше пересесть на общественный транспорт. Категорически запрещается гадание, обращение к магии, гипноз.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 12 июня 2019 Стрелец
Вы можете сегодня быть забывчивыми и рассеянными. Из-за этого возможны недоразумения с окружающими, особенно женщинами. Не следует затевать никаких мероприятий. Утром позвольте себе полениться, помечтать, расслабиться. Отложите решение крупных материальных вопросов.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 12 июня 2019 Козерог
Будьте осторожны с информацией. Не давайте ей хода, если не хотите получить неприятности в ближайшем будущем. Займитесь наведением порядка в доме, избавлением от старых вещей.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 12 июня 2019 Водолей
Хороший день для творчества, занятий спортом и хобби, ремонта автомобиля. Особенно полезна физическая активность. Избегайте импульсивных трат. И успокойтесь — плохие предчувствия безосновательны.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 12 июня 2019 Рыбы
Неожиданное известие заставит пересмотреть намеченные планы. Уступчивость или потакание собственным слабостям приведут к неприятностям. Не увлекайтесь заманчивыми предложениями, избегайте случайных знакомств, не пускайтесь в рискованные предприятия. Сохраняйте самообладание.