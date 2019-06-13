Гороскоп на сегодня, 13 июня 2019: все знаки Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 13 июня 2019 Овен
Основные события этого дня могут быть связаны с местом работы. Вероятны финансовые неурядицы, заботы и переживания. Неожиданные проблемы потребуют вашего присутствия. Будьте начеку. Избегайте странных и непредсказуемых конфликтов, которые могут повлечь за собой далеко идущие последствия. Уделите внимание качеству продуктов.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 13 июня 2019 Телец
Наступает период обдуманной деятельности. Планеты склоняют представителей данного знака действовать с выгодой для себя. Это прекрасный день для людей пожилого возраста. Можно отправляться в путешествие, общаться, заниматься спортом. Однако остерегайтесь быть излишне доверчивыми, не давайте опрометчивых обещаний.
Близнецы (21 мая – 22 июня)
Гороскоп на 13 июня 2019 Близнецы
Многие Близнецы будут вынуждены заниматься семейными проблемами, связанными с собственностью или наследством. Ни в коем случае не теряйте оптимизма и энтузиазма — они понадобятся для преодоления сложных препятствий в вашей жизни. Не следуйте чужим советам, положитесь на свою интуицию.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 13 июня 2019 Рак
Положение планет располагает к иллюзиям, мистицизму и суеверию. Возникнут путаница в делах, финансовые затруднения. Купленный товар может оказаться со скрытым браком. Не лучшая пора для принятия волевых решений и давления на партнеров, а также для регистрации недвижимости, решения хозяйственных проблем.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 13 июня 2019 Лев
Вероятны травмы, крупные проблемы с посторонними людьми или представителями органов власти. Жизненный потенциал снижается. Домашние хлопоты не доставят удовольствия, поэтому лучше не делать ничего через силу.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 13 июня 2019 Дева
Не исключена ссора из-за ревности или финансовых проблем. Звезды предупреждают об известии, которое может создать препятствия в исполнении задуманного. Нежелательно отправляться в гости или принимать гостей. Вам придется сконцентрировать всю энергию для самозащиты или отстаивания своих принципов.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 13 июня 2019 Весы
Сегодня и в ближайшие дни не стоит отправляться в путешествие. Это предприятие доставит не столько удовольствие, сколько проблемы. Отдыхайте, как вы привыкли, а если же придется трудиться, лучше выполнять ту работу, которая выбрана самостоятельно. Тогда вы и дело сделаете, и удовольствие получите.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 13 июня 2019 Скорпион
Это время чревато пессимистическим настроением и даже депрессией. Лучше не сосредоточиваться на этом состоянии, а посвятить время решению материальных проблем и всему тому, что связано с домом. Не пытайтесь утвердить свою правоту любой ценой — удовлетворения вы не получите.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 13 июня 2019 Стрелец
Не исключено, что постороннее влияние, ложный совет или субъективная оценка ситуации отрицательно скажутся на результатах деловых встреч и контактов. Не отвлекайтесь на второстепенные детали.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 13 июня 2019 Козерог
Положение планет склоняет к резким, необдуманным поступкам. Вы способны решительно устранять препятствия и рвать путы, которые возникли во взаимоотношениях с партнерами, демонстрировать напористость. Вам придется сдать экзамен на целеустремленность и выдержку.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 13 июня 2019 Водолей
Сегодня Водолеи не смогут похвастаться хорошим самочувствием. Настроение будет неровным, радость и грусть, спокойствие и тревога станут сменять друг друга. Не следует предаваться развлечениям или надрываться в заботах. Знайте во всем меру.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 13 июня 2019 Рыбы
Решающий момент для дел, касающихся повышения образования, юридических и заграничных вопросов, а также близких взаимоотношений. Кто-то сумеет преодолеть закрытые ранее таможенные барьеры, кто-то удачно сдаст экзамен, кто-то завоюет сердце избранника. Настройтесь на самое важное дело.