Гороскоп на сегодня, 13 июня 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 13 июня 2019 Овен Основные события этого дня могут быть связаны с местом работы. Вероятны финансовые неурядицы, заботы и переживания. Неожиданные проблемы потребуют вашего присутствия. Будьте начеку. Избегайте странных и непредсказуемых конфликтов, которые могут повлечь за собой далеко идущие последствия. Уделите внимание качеству продуктов.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 13 июня 2019 Телец Наступает период обдуманной деятельности. Планеты склоняют представителей данного знака действовать с выгодой для себя. Это прекрасный день для людей пожилого возраста. Можно отправляться в путешествие, общаться, заниматься спортом. Однако остерегайтесь быть излишне доверчивыми, не давайте опрометчивых обещаний.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 13 июня 2019 Близнецы Многие Близнецы будут вынуждены заниматься семейными проблемами, связанными с собственностью или наследством. Ни в коем случае не теряйте оптимизма и энтузиазма — они понадобятся для преодоления сложных препятствий в вашей жизни. Не следуйте чужим советам, положитесь на свою интуицию.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 13 июня 2019 Рак Положение планет располагает к иллюзиям, мистицизму и суеверию. Возникнут путаница в делах, финансовые затруднения. Купленный товар может оказаться со скрытым браком. Не лучшая пора для принятия волевых решений и давления на партнеров, а также для регистрации недвижимости, решения хозяйственных проблем.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 13 июня 2019 Лев Вероятны травмы, крупные проблемы с посторонними людьми или представителями органов власти. Жизненный потенциал снижается. Домашние хлопоты не доставят удовольствия, поэтому лучше не делать ничего через силу.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 13 июня 2019 Дева Не исключена ссора из-за ревности или финансовых проблем. Звезды предупреждают об известии, которое может создать препятствия в исполнении задуманного. Нежелательно отправляться в гости или принимать гостей. Вам придется сконцентрировать всю энергию для самозащиты или отстаивания своих принципов.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 13 июня 2019 Весы Сегодня и в ближайшие дни не стоит отправляться в путешествие. Это предприятие доставит не столько удовольствие, сколько проблемы. Отдыхайте, как вы привыкли, а если же придется трудиться, лучше выполнять ту работу, которая выбрана самостоятельно. Тогда вы и дело сделаете, и удовольствие получите.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 13 июня 2019 Скорпион Это время чревато пессимистическим настроением и даже депрессией. Лучше не сосредоточиваться на этом состоянии, а посвятить время решению материальных проблем и всему тому, что связано с домом. Не пытайтесь утвердить свою правоту любой ценой — удовлетворения вы не получите.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 13 июня 2019 Стрелец Не исключено, что постороннее влияние, ложный совет или субъективная оценка ситуации отрицательно скажутся на результатах деловых встреч и контактов. Не отвлекайтесь на второстепенные детали.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 13 июня 2019 Козерог Положение планет склоняет к резким, необдуманным поступкам. Вы способны решительно устранять препятствия и рвать путы, которые возникли во взаимоотношениях с партнерами, демонстрировать напористость. Вам придется сдать экзамен на целеустремленность и выдержку.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 13 июня 2019 Водолей Сегодня Водолеи не смогут похвастаться хорошим самочувствием. Настроение будет неровным, радость и грусть, спокойствие и тревога станут сменять друг друга. Не следует предаваться развлечениям или надрываться в заботах. Знайте во всем меру.