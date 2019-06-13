Скачать
Четверг, 13.06.2019
Тимошенко: полномочий президента достаточно для снижения тарифов
Тимошенко: полномочий президента достаточно для снижения тарифов
Прокуратура: в Госбюджет Украины возвращено 2900000 грн
Прокуратура: в Госбюджет Украины возвращено 2900000 грн
Цыганков побил уникальный рекорд Леоненко
Цыганков побил уникальный рекорд Леоненко
Приметы и обряды на 13 июня - Еремей - распрягальник
Приметы и обряды на 13 июня - Еремей - распрягальник

Гороскоп на сегодня, 13 июня 2019: все знаки Зодиака

Смотрите фото (13)
Гороскоп на сегодня, 13 июня 2019: все знаки Зодиака
07:32 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 13 июня 2019 года, предусматривает день, в который стоит больше находиться у воды – она будет иметь особую силу и зарядит также необходимой жизненной энергией.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 13 июня 2019 Овен

    Основные события этого дня могут быть связаны с местом работы. Вероятны финансовые неурядицы, заботы и переживания. Неожиданные проблемы потребуют вашего присутствия. Будьте начеку. Избегайте странных и непредсказуемых конфликтов, которые могут повлечь за собой далеко идущие последствия. Уделите внимание качеству продуктов.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 13 июня 2019 Телец

    Наступает период обдуманной деятельности. Планеты склоняют представителей данного знака действовать с выгодой для себя. Это прекрасный день для людей пожилого возраста. Можно отправляться в путешествие, общаться, заниматься спортом. Однако остерегайтесь быть излишне доверчивыми, не давайте опрометчивых обещаний.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 13 июня 2019 Близнецы

    Многие Близнецы будут вынуждены заниматься семейными проблемами, связанными с собственностью или наследством. Ни в коем случае не теряйте оптимизма и энтузиазма — они понадобятся для преодоления сложных препятствий в вашей жизни. Не следуйте чужим советам, положитесь на свою интуицию.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 13 июня 2019 Рак

    Положение планет располагает к иллюзиям, мистицизму и суеверию. Возникнут путаница в делах, финансовые затруднения. Купленный товар может оказаться со скрытым браком. Не лучшая пора для принятия волевых решений и давления на партнеров, а также для регистрации недвижимости, решения хозяйственных проблем.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 13 июня 2019 Лев

    Вероятны травмы, крупные проблемы с посторонними людьми или представителями органов власти. Жизненный потенциал снижается. Домашние хлопоты не доставят удовольствия, поэтому лучше не делать ничего через силу.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 13 июня 2019 Дева

    Не исключена ссора из-за ревности или финансовых проблем. Звезды предупреждают об известии, которое может создать препятствия в исполнении задуманного. Нежелательно отправляться в гости или принимать гостей. Вам придется сконцентрировать всю энергию для самозащиты или отстаивания своих принципов.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 13 июня 2019 Весы

    Сегодня и в ближайшие дни не стоит отправляться в путешествие. Это предприятие доставит не столько удовольствие, сколько проблемы. Отдыхайте, как вы привыкли, а если же придется трудиться, лучше выполнять ту работу, которая выбрана самостоятельно. Тогда вы и дело сделаете, и удовольствие получите.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 13 июня 2019 Скорпион

    Это время чревато пессимистическим настроением и даже депрессией. Лучше не сосредоточиваться на этом состоянии, а посвятить время решению материальных проблем и всему тому, что связано с домом. Не пытайтесь утвердить свою правоту любой ценой — удовлетворения вы не получите.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 13 июня 2019 Стрелец

    Не исключено, что постороннее влияние, ложный совет или субъективная оценка ситуации отрицательно скажутся на результатах деловых встреч и контактов. Не отвлекайтесь на второстепенные детали.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 13 июня 2019 Козерог

    Положение планет склоняет к резким, необдуманным поступкам. Вы способны решительно устранять препятствия и рвать путы, которые возникли во взаимоотношениях с партнерами, демонстрировать напористость. Вам придется сдать экзамен на целеустремленность и выдержку.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 13 июня 2019 Водолей

    Сегодня Водолеи не смогут похвастаться хорошим самочувствием. Настроение будет неровным, радость и грусть, спокойствие и тревога станут сменять друг друга. Не следует предаваться развлечениям или надрываться в заботах. Знайте во всем меру.

  • 12

    Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 13 июня 2019 Рыбы

    Решающий момент для дел, касающихся повышения образования, юридических и заграничных вопросов, а также близких взаимоотношений. Кто-то сумеет преодолеть закрытые ранее таможенные барьеры, кто-то удачно сдаст экзамен, кто-то завоюет сердце избранника. Настройтесь на самое важное дело.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (10.06 - 16.06)

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (10.06 - 16.06.2019)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Зодиак, Гороскоп на сегодня, Гороскоп на 13 июня, 13 июня, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Голос" и националисты перенесли передачу предвыборных документов в ЦИК
02 Геращенко: Оптимистично оцениваю голосование за назначение Пристайко
03 "Точно беременна": новое фото Кати Осадчей насторожило поклонников
04 Слава Каминская прокомментировала развод, невнятно указав на недоразумения в семье
05 "Энергетическое" приложение должно быть подписано Зеленским до саммита Украина-ЕС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Парубий подписал закон о процедуре импичмента президента
Парубий подписал закон о процедуре импичмента президента
В Марьинке уже практически нет &quot;серой зоны&quot;: ВСУ расположились вплотную у Донецка
ВСУ расположились вплотную у Донецка
Задержанных на протестах в Москве уже более 400 человек
Более 400 протестующих задержаны в Москве (Фото)
Рецепт дня: рис с фаршем в сметане
Рецепт дня: рис с фаршем в сметане
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь