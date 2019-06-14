Скачать
Пятница, 14.06.2019
Советник Трампа убежден, что Зеленский создаст возможность для мира на Донбассе
Советник Трампа убежден, что Зеленский создаст возможность для мира на Донбассе
СБУ разоблачила контрабанду наркотиков из Южной Америки
СБУ разоблачила контрабанду наркотиков из Южной Америки
Фьюри: Бой с Уайлдером помог мне создать репутацию в США
Фьюри: Бой с Уайлдером помог мне создать репутацию в США
Здоровое зрение: ТОП-10 полезных продуктов
Здоровое зрение: ТОП-10 полезных продуктов

Гороскоп на сегодня, 14 июня 2019: все знаки Зодиака

Смотрите фото (13)
Гороскоп на сегодня, 14 июня 2019: все знаки Зодиака
07:22 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 14 июня 2019 года, предусматривает удачный день для общения и встреч.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 14 июня 2019 Овен

    Не исключено, что крупная сумма денег уйдет на пустяки. Любовные приключения не порадуют. Вечером поступят неоднозначные известия от деловых партнеров. Избегайте расточительности. Эмоциональные и физические перегрузки не на пользу здоровью.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 14 июня 2019 Телец

    Отношения с коллегами и подчиненными будут меняться не в лучшую сторону. Не исключаются ссоры, конфликты. Ваше самочувствие наверняка ухудшится. Постарайтесь проявить понимание и не оказывать давления на окружающих. Сосредоточьтесь на служебных обязанностях.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 14 июня 2019 Близнецы

    У Близнецов могут появиться новые интересные идеи и планы. Вероятен рост авторитета и влиятельности. Начинайте воплощать в жизнь дела, связанные с общественной деятельностью, публичностью. Можно заниматься налаживанием деловых связей и контактов.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 14 июня 2019 Рак

    Это пора активной борьбы, отстаивания своих принципов, самозащиты. Существует опасность быть обманутым. Усилится противопоставление себя окружающему миру. Постарайтесь избегать скопления людей. Не стоит ожидать приятных подарков от судьбы.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 14 июня 2019 Лев

    Положение планет дарит Львам хорошее самочувствие и ощущение полноты жизни. Хорошо вступать в брак, отправляться в путешествие. Занимайтесь спортом, общайтесь с детьми, приобретайте бытовую технику.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 14 июня 2019 Дева

    Неожиданное препятствие, связанное с кознями недругов, может сказаться на достижении поставленных целей. Текущие мелочи доставят огорчения, сделают представителей данного знака гневливыми и раздражительными. Рекомендуется деловая активность, направленная на уменьшение потерь в сфере недвижимости и услуг.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 14 июня 2019 Весы

    Этот день благоприятен для начала курса оздоровительных процедур, направленных на снижения или увеличение массы тела. Найдите немного времени для отдыха, а еще лучше возьмите отпуск и приведите в порядок свое тело, душу и мысли.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 14 июня 2019 Скорпион

    Благоприятный день для Скорпионов, занимающихся коммерцией, особенно, розничной торговлей и бизнесом. Торговые сделки и заключенные договора принесут прибыль. Успех вероятен даже в рискованных операциях. Неожиданное и нестандартное решение окажется самым верным.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 14 июня 2019 Стрелец

    Положение планет идеально для людей в возрасте. Можно отправляться в путешествие, общаться, заниматься спортом. Остерегайтесь быть излишне доверчивыми: готовность многое принять на веру может подвести вас сегодня и помешать принять правильное решение.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 14 июня 2019 Козерог

    Пробуждение интуитивных творческих способностей, вдохновение и понимание психологии людей даст Козерогам хороший шанс для успешного завершения начатых дел. Используйте свою способность к тонкому душевному восприятию для решения поставленных творческих задач и завоевания сердца своего избранника.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 14 июня 2019 Водолей

    Сегодня вы получите удовольствие от праздного времяпрепровождения, мечтаний и чтения. Если у вас было много работы, то нынче стоит сделать перерыв и посвятить время отдыху. Лучшим окончанием дня будет любовное свидание.

  • 12

    Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 14 июня 2019 Рыбы

    У Рыб сегодня повышается работоспособность и появляется бодрость и энергичность. Досадные недоразумения не испортят настроения. Настала пора избавиться от дурных привычек, наладить здоровый образ жизни. Однако лучше отказаться от посещения спортивного зала или занятий рискованными видами спорта.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (10.06 - 16.06)

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (10.06 - 16.06.2019)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Зодиак, Гороскоп на сегодня, Гороскоп на 14 июня, 14 июня, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2019: самые трендовые варианты женских блуз на это лето
02 Витренко: "Нафтогаз" пока не получал предложений от "Газпрома" по мировому соглашению
03 Гройсман: Я знаю, как сделать так, чтобы минимальная зарплата была 300 долларов
04 Выборы в Раду: Первые 50 имен в списке "Европейской солидарности"
05 Кучма и Лайчак объявят "хлебное перемирие" на Донбассе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина выпустила евробонды впервые за 15 лет
Украина выпустила евробонды впервые за 15 лет
В Киеве достали упавший в водоем самолет
В Киеве достали упавший в водоем самолет
Пресс-секретарь Трампа покидает свой пост
Пресс-секретарь Трампа покидает свой пост
Интервальный бег: польза для похудения
Интервальный бег: польза для похудения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь