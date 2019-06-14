Гороскоп на сегодня, 14 июня 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 14 июня 2019 Овен Не исключено, что крупная сумма денег уйдет на пустяки. Любовные приключения не порадуют. Вечером поступят неоднозначные известия от деловых партнеров. Избегайте расточительности. Эмоциональные и физические перегрузки не на пользу здоровью.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 14 июня 2019 Телец Отношения с коллегами и подчиненными будут меняться не в лучшую сторону. Не исключаются ссоры, конфликты. Ваше самочувствие наверняка ухудшится. Постарайтесь проявить понимание и не оказывать давления на окружающих. Сосредоточьтесь на служебных обязанностях.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 14 июня 2019 Близнецы У Близнецов могут появиться новые интересные идеи и планы. Вероятен рост авторитета и влиятельности. Начинайте воплощать в жизнь дела, связанные с общественной деятельностью, публичностью. Можно заниматься налаживанием деловых связей и контактов.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 14 июня 2019 Рак Это пора активной борьбы, отстаивания своих принципов, самозащиты. Существует опасность быть обманутым. Усилится противопоставление себя окружающему миру. Постарайтесь избегать скопления людей. Не стоит ожидать приятных подарков от судьбы.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 14 июня 2019 Лев Положение планет дарит Львам хорошее самочувствие и ощущение полноты жизни. Хорошо вступать в брак, отправляться в путешествие. Занимайтесь спортом, общайтесь с детьми, приобретайте бытовую технику.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 14 июня 2019 Дева Неожиданное препятствие, связанное с кознями недругов, может сказаться на достижении поставленных целей. Текущие мелочи доставят огорчения, сделают представителей данного знака гневливыми и раздражительными. Рекомендуется деловая активность, направленная на уменьшение потерь в сфере недвижимости и услуг.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 14 июня 2019 Весы Этот день благоприятен для начала курса оздоровительных процедур, направленных на снижения или увеличение массы тела. Найдите немного времени для отдыха, а еще лучше возьмите отпуск и приведите в порядок свое тело, душу и мысли.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 14 июня 2019 Скорпион Благоприятный день для Скорпионов, занимающихся коммерцией, особенно, розничной торговлей и бизнесом. Торговые сделки и заключенные договора принесут прибыль. Успех вероятен даже в рискованных операциях. Неожиданное и нестандартное решение окажется самым верным.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 14 июня 2019 Стрелец Положение планет идеально для людей в возрасте. Можно отправляться в путешествие, общаться, заниматься спортом. Остерегайтесь быть излишне доверчивыми: готовность многое принять на веру может подвести вас сегодня и помешать принять правильное решение.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 14 июня 2019 Козерог Пробуждение интуитивных творческих способностей, вдохновение и понимание психологии людей даст Козерогам хороший шанс для успешного завершения начатых дел. Используйте свою способность к тонкому душевному восприятию для решения поставленных творческих задач и завоевания сердца своего избранника.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 14 июня 2019 Водолей Сегодня вы получите удовольствие от праздного времяпрепровождения, мечтаний и чтения. Если у вас было много работы, то нынче стоит сделать перерыв и посвятить время отдыху. Лучшим окончанием дня будет любовное свидание.