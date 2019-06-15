Скачать
Суббота, 15.06.2019
РФ передала Украине капитана рыболовецкого судна
РФ передала Украине капитана рыболовецкого судна
Зеленский и Макрон дадут совместную пресс-конференцию
Зеленский и Макрон дадут совместную пресс-конференцию
Эквадор обыграл Италию в матче за "бронзу" ЧМ-2019 по футболу U-20
Эквадор обыграл Италию в матче за "бронзу" ЧМ-2019 по футболу U-20
Приметы и обряды на 15 июня - День Никифора Дубодера
Приметы и обряды на 15 июня - День Никифора Дубодера

Гороскоп на сегодня, 15 июня 2019: все знаки Зодиака

Смотрите фото (13)
Гороскоп на сегодня, 15 июня 2019: все знаки Зодиака
07:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Избегайте покупок или важных решений с 12:30 до конца дня. Луна в Скорпионе.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 15 июня 2019 Овен

    Этот день несет обманы, иллюзии, несбывшиеся надежды. Возможно, вам захочется спрятаться от проблем и побыть в одиночестве. Не «прячьте голову в песок». Лучше не накапливать проблемы, а решить их по мере поступления. Прекрасный способ найти в споре истину — спокойная доверительная беседа.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 15 июня 2019 Телец

    Негативные аспекты звезд сделают день непродуктивным и не слишком радостным. Многих представителей знака ожидают пустые разговоры, эмоциональная неустойчивость, трудности в общении с партнерами. Плохая пора для рекламы. Воздержитесь от принятия важных решений, подписания документов и контрактов.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 15 июня 2019 Близнецы

    Стремление Близнецов к лидерству в этот день особенно велико. Положение планет позволит успешно осуществить их планы. Дети очень трудолюбивы и получат заслуженное поощрение. Вечер идеален для романтического свидания, объяснения в любви. Если не слишком увлечетесь мечтами, то успеете сделать многое.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 15 июня 2019 Рак

    Основные события этого дня могут быть связаны с местом работы. Вероятны финансовые неурядицы, заботы и переживания. Неожиданные проблемы потребуют вашего присутствия. Будьте начеку. Избегайте странных и непредсказуемых конфликтов, которые могут повлечь за собой далеко идущие последствия. Уделите внимание качеству продуктов.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 15 июня 2019 Лев

    Вероятны ситуации, за которыми могут последовать перемены и перестановки. Появится возможность разрешить сложные вопросы в партнерских отношениях. Материальный стимул поможет вам собраться и действовать в верном направлении.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 15 июня 2019 Дева

    Не исключено, что значительно возрастут организаторские способности большинства Дев, что будет в немалой степени способствовать их материальному благополучию. Не бойтесь брать на себя ответственность и проявлять инициативу. Ваше стремление все время играть ведущую роль в коллективе поможет вам развиваться и добиваться успехов.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 15 июня 2019 Весы

    Многие Весы сумеют действовать эффективно, причем одновременно на нескольких фронтах, нейтрализуя, без особенных усилий все возникающие как эмоциональные, так и деловые проблемы. Последовательное движение позволит рационально использовать и силы, и ресурсы.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 15 июня 2019 Скорпион

    Благодаря появившимся возможностям Скорпионы могут раздать свои долги (как материальные, так и энергетические) и привести свое окружение в состояние творческого подъема. Окружающие с удовольствием будут оказывать им поддержку. Будьте смелее в своих желаниях, мечтайте о том, чего не может быть. А почему бы и нет?

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 15 июня 2019 Стрелец

    Перемены, которые будут происходить в это время в обществе, внесут дополнительные осложнения в жизнь многих Стрельцов. Однако во второй половине дня многие исправят положение и весьма успешно займутся делами. Вам следует больше думать о собственных прибылях, чем об отстаивании своих взглядов и убеждений. Сдерживайте свое желание покрасоваться.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 15 июня 2019 Козерог

    Козероги могут весьма успешно компенсировать недостаток энергии и уверенности в своих силах, которые преследовали их в прошлом. Этот день, нужно использовать максимально эффективно, а потом можно подумать и об отдыхе.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 15 июня 2019 Водолей

    Этот день можно с успехом использовать для заключения сделок и договоров, открытия новых предприятий и конструктивной реорганизации старых. Наметьте на сегодня деловые визиты, посещение официальных организаций.

  • 12

    Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 15 июня 2019 Рыбы

    Положение планет делает представителей Рыб бодрыми и энергичными. Хорошее время для занятий спортом, увеличения активности, подвижности. этот день подходит для дальних прогулок, закрепления навыков езды на автомобиле.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (10.06 - 16.06)

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (10.06 - 16.06.2019)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Зодиак, Гороскоп на сегодня, Гороскоп на 15 июня, 15 июня, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-премьер Молдовы выразил особую благодарность Украине за поддержку
02 Зеленский предложил львовянам выбрать будущего главу ОГА
03 Суд ООН в Гааге завершил слушания по иску Украины против РФ
04 Зеркаль: Признание юрисдикции Судом ООН и трибуналом по морскому праву будет победой
05 Зеленский хочет провести ревизию судебной реформы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ФРГ поддержит новое правительство Молдовы
ФРГ поддержит новое правительство Молдовы
В Албании протестующие напали на кортеж премьера
В Албании протестующие напали на кортеж премьера
Климкин опроверг перевод в посольство Украины в Штатах
Климкин опроверг перевод в посольство Украины в Штатах
Привычки по уходу за кожей, которые стоит привить детям
Привычки по уходу за кожей, которые стоит привить детям
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь