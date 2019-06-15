Гороскоп на сегодня, 15 июня 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 15 июня 2019 Овен Этот день несет обманы, иллюзии, несбывшиеся надежды. Возможно, вам захочется спрятаться от проблем и побыть в одиночестве. Не «прячьте голову в песок». Лучше не накапливать проблемы, а решить их по мере поступления. Прекрасный способ найти в споре истину — спокойная доверительная беседа.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 15 июня 2019 Телец Негативные аспекты звезд сделают день непродуктивным и не слишком радостным. Многих представителей знака ожидают пустые разговоры, эмоциональная неустойчивость, трудности в общении с партнерами. Плохая пора для рекламы. Воздержитесь от принятия важных решений, подписания документов и контрактов.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 15 июня 2019 Близнецы Стремление Близнецов к лидерству в этот день особенно велико. Положение планет позволит успешно осуществить их планы. Дети очень трудолюбивы и получат заслуженное поощрение. Вечер идеален для романтического свидания, объяснения в любви. Если не слишком увлечетесь мечтами, то успеете сделать многое.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 15 июня 2019 Рак Основные события этого дня могут быть связаны с местом работы. Вероятны финансовые неурядицы, заботы и переживания. Неожиданные проблемы потребуют вашего присутствия. Будьте начеку. Избегайте странных и непредсказуемых конфликтов, которые могут повлечь за собой далеко идущие последствия. Уделите внимание качеству продуктов.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 15 июня 2019 Лев Вероятны ситуации, за которыми могут последовать перемены и перестановки. Появится возможность разрешить сложные вопросы в партнерских отношениях. Материальный стимул поможет вам собраться и действовать в верном направлении.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 15 июня 2019 Дева Не исключено, что значительно возрастут организаторские способности большинства Дев, что будет в немалой степени способствовать их материальному благополучию. Не бойтесь брать на себя ответственность и проявлять инициативу. Ваше стремление все время играть ведущую роль в коллективе поможет вам развиваться и добиваться успехов.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 15 июня 2019 Весы Многие Весы сумеют действовать эффективно, причем одновременно на нескольких фронтах, нейтрализуя, без особенных усилий все возникающие как эмоциональные, так и деловые проблемы. Последовательное движение позволит рационально использовать и силы, и ресурсы.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 15 июня 2019 Скорпион Благодаря появившимся возможностям Скорпионы могут раздать свои долги (как материальные, так и энергетические) и привести свое окружение в состояние творческого подъема. Окружающие с удовольствием будут оказывать им поддержку. Будьте смелее в своих желаниях, мечтайте о том, чего не может быть. А почему бы и нет?

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 15 июня 2019 Стрелец Перемены, которые будут происходить в это время в обществе, внесут дополнительные осложнения в жизнь многих Стрельцов. Однако во второй половине дня многие исправят положение и весьма успешно займутся делами. Вам следует больше думать о собственных прибылях, чем об отстаивании своих взглядов и убеждений. Сдерживайте свое желание покрасоваться.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 15 июня 2019 Козерог Козероги могут весьма успешно компенсировать недостаток энергии и уверенности в своих силах, которые преследовали их в прошлом. Этот день, нужно использовать максимально эффективно, а потом можно подумать и об отдыхе.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 15 июня 2019 Водолей Этот день можно с успехом использовать для заключения сделок и договоров, открытия новых предприятий и конструктивной реорганизации старых. Наметьте на сегодня деловые визиты, посещение официальных организаций.