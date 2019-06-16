Гороскоп на сегодня, 16 июня 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 16 июня 2019 Овен Удачное время для завершения дел, но не для начала новых. Жизненный потенциал на высоком уровне, возрастают сексуальная потенция, интуиция. Предусмотрительность и обдуманный план действий позволят добиться успеха.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 16 июня 2019 Телец Положение планет располагает к иллюзиям, мистицизму и суеверию. Возникнут путаница в делах, финансовые затруднения. Купленный товар может оказаться со скрытым браком. Не лучшая пора для принятия волевых решений и давления на партнеров, а также для регистрации недвижимости, решения хозяйственных проблем.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 16 июня 2019 Близнецы Хорошо избавляться от хлама — как материального, так и духовного. Сделать сознание более ясным вам помогут молитва, медитация, водные процедуры. Путешествуйте, так как дороги в этот период могут принести вам переворот в духовной жизни. У вас появятся духовные наставники.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 16 июня 2019 Рак Этот день располагает к новым знакомствам. Возможно тесное деловое сотрудничество с партнерами противоположного пола. Вероятно приподнятое настроение. Можете от всего сердца радоваться жизни. В любовных и дружеских отношениях избегайте даже намека на тщеславие.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 16 июня 2019 Лев Этот день символизирует разгул страстей. Рассудительные Львы могут страстно влюбиться, сердца их «распустятся», как цветы. В своем стремлении добиться взаимности влюбленные люди будут готовы пойти на все. Не нарушайте рамок приличия, не позволяйте страстям разрушить то, что вы создали

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 16 июня 2019 Дева Сегодня вы можете устраивать светские приемы, презентации, конкурсы, спортивные соревнования. Есть смысл отказаться от ложной скромности и смело заявить о себе. Освободите время для любимых вами занятий, это принесет радость и здоровье.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 16 июня 2019 Весы Этот день будет целиком посвящен интересам семьи. Предстоят траты, много поездок и приобретение предметов быта в дом, а также решение вопросов, касающихся недвижимости. Именно потому, что трат предстоит слишком много, вам следует контролировать себя и по любому поводу не лезть в свой кошелек, а задуматься о своем будущем.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 16 июня 2019 Скорпион Скорпионы могут с полным правом радоваться жизни. Появятся новые друзья и возможность улучшить свои жилищные условия. Многие создадут семьи, станут кропотливо и безропотно сооружать и устраивать свою жизнь. Вы слишком бережливы. Если ваш партнер легко тратит деньги, то из-за этого у вас могут возникнуть проблемы. Вам придется преодолеть слишком много препятствий на пути к счастью.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 16 июня 2019 Стрелец Сегодня многие Стрельцы будут заниматься домом, строительством, недвижимостью. Благоприятна работа на земле. Вам необходимо выделить время для того, чтобы заняться тем, что вам интересно, тем, что не связано с вашей каждодневной работой. Было бы неплохо заняться плаванием, садоводством, спортивной ходьбой, йогой или «тай-чи». Это позволит вам быть в форме и работать лучше.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 16 июня 2019 Козерог День символизирует недоразумение. Многое происходящее сегодня будет иметь скрытый смысл. Поэтому поведение близких людей будет непонятным и вызовет недоумение у прямодушных Козерогов. Старайтесь избегать конфликтов в семье, даже если повод для обиды кажется веским. Поговорив откровенно, недоразумение легко разрешить. Необычному поведению избранника может найтись простое объяснение. На работе будьте настойчивее — благодаря энтузиазму обретете верных сторонников.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 16 июня 2019 Водолей Вероятно снижение энергетического потенциала Водолеев. У больных с ослабленной сердечно-сосудистой системой могут возникнуть некоторые осложнения. Полезны дыхательные упражнения, а также процедуры, направленные на укрепление сердечно-сосудистой системы. Главное — во всем соблюдать меру.