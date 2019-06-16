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Гороскоп на сегодня, 16 июня 2019: все знаки Зодиака

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Гороскоп на сегодня, 16 июня 2019: все знаки Зодиака
07:16 Сегодня Телеграф Фото:pinterest.com

Завершайте старые дела, меньше бывайте на людях, не поддавайтесь гневу и обидам.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 16 июня 2019 Овен

    Удачное время для завершения дел, но не для начала новых. Жизненный потенциал на высоком уровне, возрастают сексуальная потенция, интуиция. Предусмотрительность и обдуманный план действий позволят добиться успеха.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 16 июня 2019 Телец

    Положение планет располагает к иллюзиям, мистицизму и суеверию. Возникнут путаница в делах, финансовые затруднения. Купленный товар может оказаться со скрытым браком. Не лучшая пора для принятия волевых решений и давления на партнеров, а также для регистрации недвижимости, решения хозяйственных проблем.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 16 июня 2019 Близнецы

    Хорошо избавляться от хлама — как материального, так и духовного. Сделать сознание более ясным вам помогут молитва, медитация, водные процедуры. Путешествуйте, так как дороги в этот период могут принести вам переворот в духовной жизни. У вас появятся духовные наставники.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 16 июня 2019 Рак

    Этот день располагает к новым знакомствам. Возможно тесное деловое сотрудничество с партнерами противоположного пола. Вероятно приподнятое настроение. Можете от всего сердца радоваться жизни. В любовных и дружеских отношениях избегайте даже намека на тщеславие.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 16 июня 2019 Лев

    Этот день символизирует разгул страстей. Рассудительные Львы могут страстно влюбиться, сердца их «распустятся», как цветы. В своем стремлении добиться взаимности влюбленные люди будут готовы пойти на все. Не нарушайте рамок приличия, не позволяйте страстям разрушить то, что вы создали

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 16 июня 2019 Дева

    Сегодня вы можете устраивать светские приемы, презентации, конкурсы, спортивные соревнования. Есть смысл отказаться от ложной скромности и смело заявить о себе. Освободите время для любимых вами занятий, это принесет радость и здоровье.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 16 июня 2019 Весы

    Этот день будет целиком посвящен интересам семьи. Предстоят траты, много поездок и приобретение предметов быта в дом, а также решение вопросов, касающихся недвижимости. Именно потому, что трат предстоит слишком много, вам следует контролировать себя и по любому поводу не лезть в свой кошелек, а задуматься о своем будущем.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 16 июня 2019 Скорпион

    Скорпионы могут с полным правом радоваться жизни. Появятся новые друзья и возможность улучшить свои жилищные условия. Многие создадут семьи, станут кропотливо и безропотно сооружать и устраивать свою жизнь. Вы слишком бережливы. Если ваш партнер легко тратит деньги, то из-за этого у вас могут возникнуть проблемы. Вам придется преодолеть слишком много препятствий на пути к счастью.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 16 июня 2019 Стрелец

    Сегодня многие Стрельцы будут заниматься домом, строительством, недвижимостью. Благоприятна работа на земле. Вам необходимо выделить время для того, чтобы заняться тем, что вам интересно, тем, что не связано с вашей каждодневной работой. Было бы неплохо заняться плаванием, садоводством, спортивной ходьбой, йогой или «тай-чи». Это позволит вам быть в форме и работать лучше.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 16 июня 2019 Козерог

    День символизирует недоразумение. Многое происходящее сегодня будет иметь скрытый смысл. Поэтому поведение близких людей будет непонятным и вызовет недоумение у прямодушных Козерогов. Старайтесь избегать конфликтов в семье, даже если повод для обиды кажется веским. Поговорив откровенно, недоразумение легко разрешить. Необычному поведению избранника может найтись простое объяснение. На работе будьте настойчивее — благодаря энтузиазму обретете верных сторонников.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 16 июня 2019 Водолей

    Вероятно снижение энергетического потенциала Водолеев. У больных с ослабленной сердечно-сосудистой системой могут возникнуть некоторые осложнения. Полезны дыхательные упражнения, а также процедуры, направленные на укрепление сердечно-сосудистой системы. Главное — во всем соблюдать меру.

  • 12

    Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 16 июня 2019 Рыбы

    Не исключено, что вашему супругу в одиночестве приходится заниматься проблемами быта и материального обеспечения семьи, а также улаживать дела с родственниками, которые вы создаете. Не пускайте дела на самотек.

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