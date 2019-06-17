Гороскоп на сегодня, 17 июня 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 17 июня 2019 Овен Некоторые Овны начнут пасовать перед трудностями. Многим не будет хватать уверенности в себе, смелости. Будьте уверены: только "смелость покоряет паруса". Вам не стоит преувеличивать значение своих недостатков, потому что у вас масса достоинств, из-за которых вас будут уважать.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 17 июня 2019 Телец Пробудится тяга к путешествиям, вероятны яркие впечатления и обретения новых знаний. У многих возможна новая любовь. Не сидите на месте. Ваше стремление к спокойствию может привести к тому, что вы не сумеете достичь того, чего хотели и могли бы.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 17 июня 2019 Близнецы Много внимания потребуют общественные мероприятия, не оставляя времени на занятия собственными делами. Для некоторых сегодня появится подходящая возможность заключения брачного союза, хотя инициатива будет исходить, скорее, от партнера. Размеренный темп жизни принесет вам долгожданное эмоциональное успокоение.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 17 июня 2019 Рак Сегодня вам не удастся спрятаться в засаде. Нужно будет принимать важные решения, что поможет выйти на новый социальный уровень. В окружении появятся успешные люди, на которых и следует ориентироваться. Необходимый стиль поведения - собранность и концентрация.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 17 июня 2019 Лев Не исключено, что весь этот день Львы будут заниматься финансовыми вопросами, проблемами недвижимости, контактами с партнерами. Придется уделять время здоровью родственников. Не взваливайте на себя кучу дел да еще и за того парня. Поберегите себя!

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 17 июня 2019 Дева Через знакомых и друзей вы познакомитесь с новыми веяниями и наполнитесь сами творческими планами. Будьте осторожны с документами, не меняйте направление своей деятельности.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 17 июня 2019 Весы Сегодня не обойдется без глобальных перемен: возможны переезды, смена работы и даже рода деятельности. Скорее всего в ближайшее время вам предложат интересную и прибыльную должность. Будьте бережливы, контролируйте расходы, чтобы в самый неподходящий момент не оказаться на мели.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 17 июня 2019 Скорпион В этот день не исключены неприятности. Например, многим из племени Скорпионов придется в скором времени решать проблемы с родственниками или выяснять отношения с партнерами. Весьма вероятны также столкновения с законом. Чтобы избежать подобных неприятностей, постарайтесь трезво оценивать себя и свои поступки. Уверенность в собственной непогрешимости может сейчас сыграть с вами дурную шутку.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 17 июня 2019 Стрелец Сегодня многие Стрельцы будут сосредоточены только на себе. Они могут относиться к людям с вниманием только тогда, когда они их интересуют, а во всех других случаях будут держаться отчужденно и оставаться внутренне невозмутимыми. Потребительское отношение к людям — не лучший способ устроить свою жизнь. Вам придется "платить по счетам", да еще и с процентами.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 17 июня 2019 Козерог Сегодня звезды могут предоставить Козерогам возможность управлять ходом событий, манипулировать людьми, различными ресурсами. Проблем быть не должно. Успех гарантирован тем, кто предельно требователен к себе и умеет честным путем обойти препятствия.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 17 июня 2019 Водолей День символизирует уединение, отстраненность. Положение планет способствует развитию у Водолеев особой чувствительности к любым нарушениям их привилегий и попыткам покуситься на их уединение. Не перекладывайте на чужие плечи ответственность за своих близких.