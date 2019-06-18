Гороскоп на сегодня, 18 июня 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 18 июня 2019 Овен Вероятны проблемы с молодыми людьми, родившимися под знаком Овна. Звезды способствуют развитию у них особой нетерпимости к любым попыткам лишить их права распоряжаться собственной судьбой.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 18 июня 2019 Телец День символизирует защиту прав, отстаивание собственных интересов. Он способствует развитию у людей, родившихся под знаком Тельца, особой нетерпимости к любым попыткам наложить на их личность какие-то ограничения. Будьте терпимее, не "вставайте на дыбы" при малейшей попытке умерить ваши желания и пристрастия.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 18 июня 2019 Близнецы Сегодня Близнецов наверняка будут интересовать финансы партнеров, однако их бестактное поведение возмутит Близнецов до глубины души. Обида забудется, а проблема может остаться. Избегайте участвовать в сомнительных делах и авантюрах. Вряд ли вы на этом заработаете, а вот потери очевидны.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 18 июня 2019 Рак Этот день будет целиком посвящен интересам семьи. Предстоят траты, много поездок и приобретение предметов быта в дом, а также решение вопросов, касающихся недвижимости. Именно потому, что трат предстоит слишком много, вам следует контролировать себя и по любому поводу не лезть в свой кошелек, а задуматься о своем будущем. Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 18 июня 2019 Лев Не исключено, что сегодня отношения с сослуживцами доставят вам массу хлопот. К тому же предстоит немало бумажной волокиты, а конкуренты попытаются помешать вашей работе. Будьте осторожнее, посвящайте в свои замыслы только проверенных людей.

5 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 18 июня 2019 Дева День символизирует приятную неожиданность. Возможно, любимый человек готовит вам сюрприз. Это будет нечто такое, чего вы и предположить не могли. Со временем вы оцените значимость этого презента. Не оставляйте без благодарности заботу и внимание близких. Они больше всех нуждаются в благодарности.

6 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 18 июня 2019 Весы День символизирует соблазны, искушения. Не исключено, что вы вызовете повышенный интерес со стороны коллеги или человека, с которым вас часто сталкивает судьба. Служебный роман обещает быть хотя и бурным, но довольно кратковременным. Хорошенько подумайте, прежде чем нарушать свой привычный образ жизни.

7 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 18 июня 2019 Скорпион У многих Скорпионов сегодня появится возможность продемонстрировать свои лучшие стороны. Проявив искусство дипломата, они блестяще проведут финансовые переговоры и заключат выгодные сделки. Безукоризненно выполняйте свою работу, чтобы у руководства не было оснований вас в чем-то упрекнуть.

8 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 18 июня 2019 Стрелец Этот день может принести Стрельцам много тревог и волнений из-за просчетов, ошибок, проступков. Многие будут чувствовать вину перед близким человеком. Допустив просчет в работе, не пытайтесь уйти от ответственности. Признайте ошибку, и коллеги помогут вам быстро решить проблему.

9 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 18 июня 2019 Козерог Критический день, связанный с неуверенностью в себе, пессимистическими настроениями, депрессией. Многим Козерогам будет сложно избавиться от навязчивых фобий. Нельзя браться за ответственные дела. Старайтесь больше находиться на солнце, так как солнечный свет "лечит" депрессию.

10 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 18 июня 2019 Водолей Не исключено, что Водолеи в первой половине дня будут преодолевать препятствия. Ярко проявится стремление к материальным благам, финансам, накоплению имущества и любовным романам. В худшем варианте они будут расточительны, деньги будут исчезать, едва появившись. Поскольку вы склонны к расточительности, то ваши финансовые дела требуют экономного отношения.