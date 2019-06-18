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Гороскоп на сегодня, 18 июня 2019: все знаки Зодиака

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Гороскоп на сегодня, 18 июня 2019: все знаки Зодиака
07:19 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Сегодня не ждите впечатлений и эмоций, все пройдет довольно таки монотонно, что приведет к большей усталости, чем в активный день. Ничего нового ни на работе, ни дома.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 18 июня 2019 Овен

    Вероятны проблемы с молодыми людьми, родившимися под знаком Овна. Звезды способствуют развитию у них особой нетерпимости к любым попыткам лишить их права распоряжаться собственной судьбой.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 18 июня 2019 Телец

    День символизирует защиту прав, отстаивание собственных интересов. Он способствует развитию у людей, родившихся под знаком Тельца, особой нетерпимости к любым попыткам наложить на их личность какие-то ограничения. Будьте терпимее, не "вставайте на дыбы" при малейшей попытке умерить ваши желания и пристрастия.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 18 июня 2019 Близнецы

    Сегодня Близнецов наверняка будут интересовать финансы партнеров, однако их бестактное поведение возмутит Близнецов до глубины души. Обида забудется, а проблема может остаться. Избегайте участвовать в сомнительных делах и авантюрах. Вряд ли вы на этом заработаете, а вот потери очевидны.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 18 июня 2019 Рак

    Этот день будет целиком посвящен интересам семьи. Предстоят траты, много поездок и приобретение предметов быта в дом, а также решение вопросов, касающихся недвижимости. Именно потому, что трат предстоит слишком много, вам следует контролировать себя и по любому поводу не лезть в свой кошелек, а задуматься о своем будущем.

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 18 июня 2019 Лев

    Не исключено, что сегодня отношения с сослуживцами доставят вам массу хлопот. К тому же предстоит немало бумажной волокиты, а конкуренты попытаются помешать вашей работе. Будьте осторожнее, посвящайте в свои замыслы только проверенных людей.

  • 5

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 18 июня 2019 Дева

    День символизирует приятную неожиданность. Возможно, любимый человек готовит вам сюрприз. Это будет нечто такое, чего вы и предположить не могли. Со временем вы оцените значимость этого презента. Не оставляйте без благодарности заботу и внимание близких. Они больше всех нуждаются в благодарности.

  • 6

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 18 июня 2019 Весы

    День символизирует соблазны, искушения. Не исключено, что вы вызовете повышенный интерес со стороны коллеги или человека, с которым вас часто сталкивает судьба. Служебный роман обещает быть хотя и бурным, но довольно кратковременным. Хорошенько подумайте, прежде чем нарушать свой привычный образ жизни.

  • 7

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 18 июня 2019 Скорпион

    У многих Скорпионов сегодня появится возможность продемонстрировать свои лучшие стороны. Проявив искусство дипломата, они блестяще проведут финансовые переговоры и заключат выгодные сделки. Безукоризненно выполняйте свою работу, чтобы у руководства не было оснований вас в чем-то упрекнуть.

  • 8

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 18 июня 2019 Стрелец

    Этот день может принести Стрельцам много тревог и волнений из-за просчетов, ошибок, проступков. Многие будут чувствовать вину перед близким человеком. Допустив просчет в работе, не пытайтесь уйти от ответственности. Признайте ошибку, и коллеги помогут вам быстро решить проблему.

  • 9

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 18 июня 2019 Козерог

    Критический день, связанный с неуверенностью в себе, пессимистическими настроениями, депрессией. Многим Козерогам будет сложно избавиться от навязчивых фобий. Нельзя браться за ответственные дела. Старайтесь больше находиться на солнце, так как солнечный свет "лечит" депрессию.

  • 10

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 18 июня 2019 Водолей

    Не исключено, что Водолеи в первой половине дня будут преодолевать препятствия. Ярко проявится стремление к материальным благам, финансам, накоплению имущества и любовным романам. В худшем варианте они будут расточительны, деньги будут исчезать, едва появившись. Поскольку вы склонны к расточительности, то ваши финансовые дела требуют экономного отношения.

  • 11

    Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 18 июня 2019 Рыбы

    Сегодня Рыбы будут притягивать искусство, романтику и развлечения. Они могут высоко подняться по карьерной лестнице, будут удачливы в финансовых делах, деньги будут сами "плыть" в руки. Однако при этом неизбежны крупные траты. Вам следует экономить деньги, так как ваш постоянный доход окажется под сомнением.

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