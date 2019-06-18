Гороскоп на сегодня, 18 июня 2019: все знаки Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 18 июня 2019 Овен
Вероятны проблемы с молодыми людьми, родившимися под знаком Овна. Звезды способствуют развитию у них особой нетерпимости к любым попыткам лишить их права распоряжаться собственной судьбой.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 18 июня 2019 Телец
День символизирует защиту прав, отстаивание собственных интересов. Он способствует развитию у людей, родившихся под знаком Тельца, особой нетерпимости к любым попыткам наложить на их личность какие-то ограничения. Будьте терпимее, не "вставайте на дыбы" при малейшей попытке умерить ваши желания и пристрастия.
Близнецы (21 мая – 22 июня)
Гороскоп на 18 июня 2019 Близнецы
Сегодня Близнецов наверняка будут интересовать финансы партнеров, однако их бестактное поведение возмутит Близнецов до глубины души. Обида забудется, а проблема может остаться. Избегайте участвовать в сомнительных делах и авантюрах. Вряд ли вы на этом заработаете, а вот потери очевидны.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 18 июня 2019 Рак
Этот день будет целиком посвящен интересам семьи. Предстоят траты, много поездок и приобретение предметов быта в дом, а также решение вопросов, касающихся недвижимости. Именно потому, что трат предстоит слишком много, вам следует контролировать себя и по любому поводу не лезть в свой кошелек, а задуматься о своем будущем.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 18 июня 2019 Лев
Не исключено, что сегодня отношения с сослуживцами доставят вам массу хлопот. К тому же предстоит немало бумажной волокиты, а конкуренты попытаются помешать вашей работе. Будьте осторожнее, посвящайте в свои замыслы только проверенных людей.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 18 июня 2019 Дева
День символизирует приятную неожиданность. Возможно, любимый человек готовит вам сюрприз. Это будет нечто такое, чего вы и предположить не могли. Со временем вы оцените значимость этого презента. Не оставляйте без благодарности заботу и внимание близких. Они больше всех нуждаются в благодарности.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 18 июня 2019 Весы
День символизирует соблазны, искушения. Не исключено, что вы вызовете повышенный интерес со стороны коллеги или человека, с которым вас часто сталкивает судьба. Служебный роман обещает быть хотя и бурным, но довольно кратковременным. Хорошенько подумайте, прежде чем нарушать свой привычный образ жизни.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 18 июня 2019 Скорпион
У многих Скорпионов сегодня появится возможность продемонстрировать свои лучшие стороны. Проявив искусство дипломата, они блестяще проведут финансовые переговоры и заключат выгодные сделки. Безукоризненно выполняйте свою работу, чтобы у руководства не было оснований вас в чем-то упрекнуть.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 18 июня 2019 Стрелец
Этот день может принести Стрельцам много тревог и волнений из-за просчетов, ошибок, проступков. Многие будут чувствовать вину перед близким человеком. Допустив просчет в работе, не пытайтесь уйти от ответственности. Признайте ошибку, и коллеги помогут вам быстро решить проблему.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 18 июня 2019 Козерог
Критический день, связанный с неуверенностью в себе, пессимистическими настроениями, депрессией. Многим Козерогам будет сложно избавиться от навязчивых фобий. Нельзя браться за ответственные дела. Старайтесь больше находиться на солнце, так как солнечный свет "лечит" депрессию.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 18 июня 2019 Водолей
Не исключено, что Водолеи в первой половине дня будут преодолевать препятствия. Ярко проявится стремление к материальным благам, финансам, накоплению имущества и любовным романам. В худшем варианте они будут расточительны, деньги будут исчезать, едва появившись. Поскольку вы склонны к расточительности, то ваши финансовые дела требуют экономного отношения.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 18 июня 2019 Рыбы
Сегодня Рыбы будут притягивать искусство, романтику и развлечения. Они могут высоко подняться по карьерной лестнице, будут удачливы в финансовых делах, деньги будут сами "плыть" в руки. Однако при этом неизбежны крупные траты. Вам следует экономить деньги, так как ваш постоянный доход окажется под сомнением.