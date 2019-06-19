Гороскоп на сегодня, 19 июня 2019: все знаки Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 19 июня 2019 Овен
Не исключено, что в финансовом плане вам помогут влиятельные коллеги и друзья. Возможно, вы получите долгосрочный кредит, который поможет осуществить давно планируемое мероприятие. Цените в жизни то ощущение интеллектуального или духовного подъема, которое может дать материальный достаток. Поступайте в соответствии с собственными, весьма специфическими, воззрениями.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 19 июня 2019 Телец
Представители этого знака сегодня могут проявить себя в социальной сфере, на работе, в домах отдыха, больницах, в религиозных организациях. Вы сможете достичь полного осуществления своих желаний, если примете участие в борьбе за урегулирование социальных конфликтов и несправедливости.
Близнецы (21 мая – 22 июня)
Гороскоп на 19 июня 2019 Близнецы
Сила воли, решительность и изобретательность позволят многим Близнецам достигнуть самых необычных целей, которые этим летом станут фундаментом новых контактов, знакомств, новых планов. Вы должны воспользоваться способностями, которыми одарила вас природа. Постоянно стремитесь к осуществлению своих идей и добивайтесь успеха.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 19 июня 2019 Рак
Это время, когда к Ракам будут тянуться многие люди, хотя при этом следует отметить, что большое количество бывших партнеров потребуют компенсацию за прошлые задолженности и невыполненные обещания. Делайте только то, что считаете необходимым. Ваша интуиция будет вам помощником и советчиком в делах. Она окажет бескорыстную помощь и сделает вас более удачливым.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 19 июня 2019 Лев
Вероятно ослабление энергетики представителей знака Льва. Многие почувствуют недомогание уже с утра. Ситуация может осложниться внезапно возникшими бытовыми проблемами. Не откладывайте решение домашних дел на потом. Мирная обстановка в доме — вот залог вашего хорошего самочувствия.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 19 июня 2019 Дева
Вероятно, что нетерпеливые и недисциплинированные Девы будут сегодня склонны к преувеличению. Погруженные в собственные планы и идеи, вы не сможете отказаться от уже взятого курса, даже чувствуя его бесперспективность. Если вы не проявите гибкость, вовремя не уйдете с ложного пути, то прослывете сумасбродом и деспотом.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 19 июня 2019 Весы
Вероятно, из-за нетерпеливости вам сегодня не удастся довести дело до конца. Стремясь к авторитету и господству, вы можете стать агрессивными, использовать насилие вместо дипломатии и поиска компромисса. Вам нужно обуздать свою импульсивность, прислушиваться к советам мудрых и опытных людей, иначе не избежать трудных ситуаций.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 19 июня 2019 Скорпион
Этот день может не задаться с самого утра. Скорпионы могут быть очень вспыльчивыми, но вспышки их гнева будут молниеносными и быстро сменятся полным безразличием. Нельзя быть злопамятным человеком, так как вы навредите этим, сами себе. Не стоит долго печалиться - для исправления ситуации попросите прощения даже у своего заклятого врага. От этого вы ничего не потеряете.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 19 июня 2019 Стрелец
Сегодня многие Стрельцы будут чувствовать себя «не в в своей тарелке». Возможны ситуации, в которых возникнут замешательство, нерешительность. Стрельцы будут вынуждены вести неинтересные беседы, общаясь с нужными людьми. Если вы втянулись в отношения, от которых зависит ваше благосостояние, то вам придется терпеть многое. Научитесь приемам дипломатии и такта.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 19 июня 2019 Козерог
День гармонии и умиротворения. В жизни многих Козерогов вероятно повторение ситуации, пока они не исправят свою ошибку. Полезно заниматься решением социальных вопросов. Если вам непонятны знамения и знаки судьбы, то период исправления ошибок может затянуться надолго.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 19 июня 2019 Водолей
Сегодня многим Водолеям удастся выйти из сложных ситуаций с наименьшими потерями и восстановить утраченную гармонию в отношениях со своим окружением. Проявите небывалую активность, пытаясь выйти из щекотливого положения. Но учтите, что сделать это будет не так-то просто.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 19 июня 2019 Рыбы
День дает психологическую настроенность на равновесие, справедливость и красоту. Хорошо проводить оздоровительные процедуры. Благоприятны культурные мероприятия, посещение концертных залов, выставок, театров. Научитесь сами и научите детей видеть красивое в обыденном.