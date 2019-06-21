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Гороскоп на сегодня, 21 июня 2019: все знаки Зодиака

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Гороскоп на сегодня, 21 июня 2019: все знаки Зодиака
07:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Гороскоп на сегодня, 21 июня 2019 года, для всех знаков зодиака, стихией которых является Земля предполагает благоприятный день.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 21 июня 2019 Овен

    День символизирует непримиримость, вражду. Влюбленные "со стажем" переживут немало неприятных минут, нестабильные союзы могут подвергнуться пересмотру. Нежелательно в этот день встречаться, много разговаривать, а тем более что-то решать. На время отстранитесь от всех проблем.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 21 июня 2019 Телец

    Вас ждет довольно активный и достаточно напряженный день. Он позволит не только закрепить профессиональные успехи предыдущего периода, но и несколько изменить вид и направление деятельности, стать более заметной фигурой в обществе. Желательно использовать накопленные средства, налаженные связи и личное обаяние для устройства личной жизни.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 21 июня 2019 Близнецы

    Вторая половина дня вполне удачна — возникающие проблемы благополучно разрешатся, профессиональные успехи идут по нарастающей, что самым благоприятным образом скажется и на финансовом положении. Не ждите указаний, берите инициативу в свои руки.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 21 июня 2019 Рак

    Сегодня Раки могут проявить благородство, силу, обостренное чувство собственного достоинства. Их честолюбие может выразиться в стремлении возглавить любое дело. Слава и признание для них важнее, чем деньги и удобства. Требуя многого от окружающих, отдавайте взамен и щедро делитесь всем, что у вас есть.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 21 июня 2019 Лев

    Львам предстоит пережить непростой, достаточно противоречивый день. Скорее всего придется много работать, а вот результаты ваших усилий окажутся несколько беднее, чем ожидалось. Не стоит сейчас рассчитывать на справедливое награждение — ни моральное, ни материальное. Просто работайте и знайте, рано или поздно награда найдет героя.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 21 июня 2019 Дева

    Девам-спортсменам этот день сулит множество лавровых венков: вас ждут блестящие победы, высокие награды и оглушительные аплодисменты. Удача будет сопутствовать тем, у кого развито чувство спортивного соперничества, кто способен к работе над собой и самопожертвованию.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 21 июня 2019 Весы

    Сегодня многим Весам представится случай перейти от слов к делу. Если вы уже думали о том, что пора бы что-то предпринять, то сегодня можете окончательно решать, в какой области нужно действовать.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 21 июня 2019 Скорпион

    Звезды будут настроены к вам благожелательней, чем обычно, горизонты расширятся, возможностей проявить себя и достичь желаемого станет больше. Если вы пребывали в растерянности, не зная, что делать, то сейчас судьба непременно предложит вам самые заманчивые перспективы. Не упустите свой шанс!

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 21 июня 2019 Стрелец

    Неприятности вероятны у тех, кто не может похвастаться красивой фигурой. Отчаявшиеся представительницы этого знака будут готовы на крайности. Ни к чему увлекаться сложными экзотическими диетами. Для того чтобы быстро обрести форму, достаточно устроить себе несколько разгрузочных дней.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 21 июня 2019 Козерог

    Не исключено, что Козерогам захочется большую часть времени посвятить своей семье, дому, родственникам и близким друзьям, они также сумеют укрепить свои кармические связи. Вам не помешало бы прислушаться к мнению других людей, которые более информированы, лучше разбираются в данном деле и могут помочь вам советом.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 21 июня 2019 Водолей

    Большинство представителей этого знака потянет в дальние путешествия, их будут привлекать новые знакомства и приключения. Вы - большой оригинал, и если сможете найти такую работу, которая была бы связана с поездками и путешествиями, то достигнете значительных успехов.

  • 12

    Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 21 июня 2019 Рыбы

    Старые друзья и прежняя любовь также могут неожиданно вернуться, и Рыбы снова окажутся в центре внимания. В сердечных увлечениях нужно ориентироваться только на серьезные отношения.

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