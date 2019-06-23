Гороскоп на сегодня, 23 июня 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 23 июня 2019 Овен Этот день символизирует упадок духа. При плохом настроении Овен не только сам впадает в состояние глубочайшей депрессии, но и ввергает в него окружающих. Из-за необоснованных приступов обидчивости и хандры вы способны испортить отношения с теми, кто вас искренне любит. Держите эмоции под контролем, пейте успокаивающий сбор.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 23 июня 2019 Телец Одинокие Тельцы могут встретить новую любовь. Семейных представителей этого знака может чем-то удивить спутник. Что бы ни говорили "доброжелатели" про вашего избранника, не верьте ни единому слову. Это домыслы, вы сами разберетесь, что к чему.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 23 июня 2019 Близнецы Сегодня многим Близнецам представится случай перейти от слов к делу. Если вы уже думали о том, что пора бы что-то предпринять, то сегодня можете окончательно решать, в какой области нужно действовать.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Звезды будут настроены к вам благожелательней, чем обычно, горизонты расширятся, возможностей проявить себя и достичь желаемого станет больше. Если вы пребывали в растерянности, не зная, что делать, то сейчас судьба непременно предложит вам самые заманчивые перспективы. Не упустите свой шанс!

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 23 июня 2019 Лев Многим Львам этот день принесет изменение статуса: кое-кто заключит брак, кто-то пойдет на повышение по службе. У каждого своя дорожка в этой жизни, но шанс стать счастливым представится всем без исключения. Главное - отпустить синицу из рук, чтобы поймать-таки журавля.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 23 июня 2019 Дева Этот день символизирует разгул страстей. Рассудительные Девы могут страстно влюбиться, сердца их "распустятся", как цветы. В своем стремлении добиться взаимности влюбленные люди будут готовы пойти на все. Не нарушайте рамок приличия, не позволяйте страстям разрушить то, что вы создали.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 23 июня 2019 Весы События этого дня потребуют внимания к партнерам. Семейные дела обрадуют, да и сами Весы с удовольствием будут заботиться о детях и любимых. Главное - не давить на окружающих, не конфликтовать с супругами.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 23 июня 2019 Скорпион Не исключено, что общество проявит особый интерес к личности Скорпионов, заработки станут выше. Многие почувствуют, как окружающие любят их, к тому же реализуют массу интересных идей; прибыль будет неожиданной. Вам стоит помнить о сроках работы. Было бы полезно, если бы вы сами установили дату окончания какой-нибудь работы. Это поможет вам быть более сосредоточенным и в итоге добиться желаемого.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 23 июня 2019 Стрелец Наступает интересный длительный период, когда трудовые подвиги Стрельцов будут чередоваться с короткими поездками и романами. Вы очень добросовестный человек и всегда ставите перед собой глобальные задачи. Но вы можете измотать себя и начать нервничать. Чтобы этого не произошло, вам следует больше отдыхать.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 23 июня 2019 Козерог Жизнь станет налаживаться. Поборов свой эгоизм и и бестактность, вы можете многого достичь. Семье и родителям будет посвящено много времени. Воспитание детей принесет и плоды, и радость. Вы искренни и прямолинейны, но вам не помешало бы иногда подумать, прежде чем что-нибудь сказать. Как гласит китайская пословица: "Даже с самыми быстрыми лошадьми невозможно угнаться за сказанными словами".

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 23 июня 2019 Водолей Не исключено, что сегодня Водолеи будут ленивы и довольно апатичны, а происходящие вокруг события не будут интересны. Этот день не подходит для визита в официальные инстанции.