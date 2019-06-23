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Гороскоп на сегодня, 23 июня 2019: все знаки Зодиака

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Гороскоп на сегодня, 23 июня 2019: все знаки Зодиака
07:19 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 23 июня, говорит о том, что этот день нужно посвятить отдыху.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 23 июня 2019 Овен

    Этот день символизирует упадок духа. При плохом настроении Овен не только сам впадает в состояние глубочайшей депрессии, но и ввергает в него окружающих. Из-за необоснованных приступов обидчивости и хандры вы способны испортить отношения с теми, кто вас искренне любит. Держите эмоции под контролем, пейте успокаивающий сбор.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 23 июня 2019 Телец

    Одинокие Тельцы могут встретить новую любовь. Семейных представителей этого знака может чем-то удивить спутник. Что бы ни говорили "доброжелатели" про вашего избранника, не верьте ни единому слову. Это домыслы, вы сами разберетесь, что к чему.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 23 июня 2019 Близнецы

    Сегодня многим Близнецам представится случай перейти от слов к делу. Если вы уже думали о том, что пора бы что-то предпринять, то сегодня можете окончательно решать, в какой области нужно действовать.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Звезды будут настроены к вам благожелательней, чем обычно, горизонты расширятся, возможностей проявить себя и достичь желаемого станет больше. Если вы пребывали в растерянности, не зная, что делать, то сейчас судьба непременно предложит вам самые заманчивые перспективы. Не упустите свой шанс!

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 23 июня 2019 Лев

    Многим Львам этот день принесет изменение статуса: кое-кто заключит брак, кто-то пойдет на повышение по службе. У каждого своя дорожка в этой жизни, но шанс стать счастливым представится всем без исключения. Главное - отпустить синицу из рук, чтобы поймать-таки журавля.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 23 июня 2019 Дева

    Этот день символизирует разгул страстей. Рассудительные Девы могут страстно влюбиться, сердца их "распустятся", как цветы. В своем стремлении добиться взаимности влюбленные люди будут готовы пойти на все. Не нарушайте рамок приличия, не позволяйте страстям разрушить то, что вы создали.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 23 июня 2019 Весы

    События этого дня потребуют внимания к партнерам. Семейные дела обрадуют, да и сами Весы с удовольствием будут заботиться о детях и любимых. Главное - не давить на окружающих, не конфликтовать с супругами.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 23 июня 2019 Скорпион

    Не исключено, что общество проявит особый интерес к личности Скорпионов, заработки станут выше. Многие почувствуют, как окружающие любят их, к тому же реализуют массу интересных идей; прибыль будет неожиданной. Вам стоит помнить о сроках работы. Было бы полезно, если бы вы сами установили дату окончания какой-нибудь работы. Это поможет вам быть более сосредоточенным и в итоге добиться желаемого.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 23 июня 2019 Стрелец

    Наступает интересный длительный период, когда трудовые подвиги Стрельцов будут чередоваться с короткими поездками и романами. Вы очень добросовестный человек и всегда ставите перед собой глобальные задачи. Но вы можете измотать себя и начать нервничать. Чтобы этого не произошло, вам следует больше отдыхать.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 23 июня 2019 Козерог

    Жизнь станет налаживаться. Поборов свой эгоизм и и бестактность, вы можете многого достичь. Семье и родителям будет посвящено много времени. Воспитание детей принесет и плоды, и радость. Вы искренни и прямолинейны, но вам не помешало бы иногда подумать, прежде чем что-нибудь сказать. Как гласит китайская пословица: "Даже с самыми быстрыми лошадьми невозможно угнаться за сказанными словами".

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 23 июня 2019 Водолей

    Не исключено, что сегодня Водолеи будут ленивы и довольно апатичны, а происходящие вокруг события не будут интересны. Этот день не подходит для визита в официальные инстанции.

  • 12

    Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 23 июня 2019 Рыбы

    День неудачен для серьезных шагов в профессиональной деятельности, работы с документами. Если же речь идет о легких деньгах, то вы наверняка проиграете, если пойдете на риск. И крупным бизнесменам, и частным предпринимателям необходимо быть крайне внимательными, подписывая документы или оговаривая условия будущего сотрудничества.

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