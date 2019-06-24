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Гороскоп на сегодня, 24 июня 2019: все знаки Зодиака

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Гороскоп на сегодня, 24 июня 2019: все знаки Зодиака
08:32 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 24 июня 2019 года, предусматривает день, в который многим под силу если не невозможное, то как минимум многое.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 24 июня 2019 Овен

    Вы не сможете полностью расправить свои паруса — доходы будут перекрываться расходами. Не стоит рассчитывать на легкие успехи. Иногда вам может показаться, что вы стоите на краю гибели. Не поддавайтесь эмоциям и работайте, и вам непременно повезет. Благоприятны расширение дела, аренда и ремонт офиса.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 24 июня 2019 Телец

    Большую роль в профессиональных успехах сыграет связь с зарубежными партнерами. Не возбраняются кредиты и инвестиции, но вас могут подвести те, кого вы считали непререкаемым авторитетом, в том числе люди издалека.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 24 июня 2019 Близнецы

    Этот день принесет стрессы и напряжение. Вас легко можно будет вызвать на спор, особенно во второй половине дня. Вы можете даже похудеть, на диету садиться не нужно. А в результате — низкое давление. Хорошо бы вам посетить бассейн, хорошо бы заняться аквааэробикой.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 24 июня 2019 Рак

    День символизирует обновление, очищение, реорганизацию. Стремление к переменам не ограничится личной и профессиональной жизнью. Многим Ракам вдруг покажется, что квартира или дом требуют капитального ремонта. Все домашние заботы и хлопоты сулят успех. Стройте, перестраивайте, ремонтируйте на здоровье, но, как говорится, без фанатизма.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 24 июня 2019 Лев

    Вам будет сложно найти партнера, поскольку вы боитесь, что вас могут незаслуженно обидеть. Старайтесь не думать о вероятных неприятностях и избавьтесь от обидчивости - вашего самого большого недостатка.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 24 июня 2019 Дева

    Вы благородный человек и надежный друг. У вас широкий круг интересов, а ваша работа доставляет вам много удовольствия. Благодаря этому вы способны чувствовать себя вполне комфортно. Продолжайте придерживаться девиза: "Делу - время, потехе - час!"

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 24 июня 2019 Весы

    Положение планет может спровоцировать ссоры из-за новоявленных друзей. Вы можете встретить человека, который окажет негативное влияние на вашу жизнь. Избегайте случайных знакомств и финансовых авантюр.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 24 июня 2019 Скорпион

    Многих Скорпионов сегодня будет мучить вопрос что важнее - дом или работа? Конечно, в этот день важно уделить внимание семье и родственным отношениям; это явно поднимет ваш социальный статус.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 24 июня 2019 Стрелец

    Двойственный, противоречивый день. Влияние планет то будет тормозить дела, то укреплять. Если вы заслужили, появятся новые возможности для работы, самосовершенствования, но при этом вы можете потерять то, чем дорожили. Надо следить за ходом своих мыслей, подписание документов лучше отложить. И вообще этот период следует рассматривать как время, которое надо прожить тихо.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 24 июня 2019 Козерог

    События этого дня потребуют внимания к партнерам. Семейные дела обрадуют, да и сами Козероги с удовольствием будут заботиться о детях и любимых. Главное - не давить на окружающих, не конфликтовать с супругами.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 24 июня 2019 Водолей

    Водолеи могут с полным правом радоваться жизни. Появятся новые друзья и возможность улучшить свои жилищные условия. Многие создадут семьи, станут кропотливо и безропотно сооружать и устраивать свою жизнь. Вы слишком бережливы. Если ваш партнер легко тратит деньги, то из-за этого у вас могут возникнуть проблемы. Вам придется преодолеть слишком много препятствий на пути к счастью.

  • 12

    Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 24 июня 2019 Рыбы

    Этот день ознаменован признанием заслуг. Коммерческая деятельность принесет успех, уважение и новые возможности. Можно будет смело гордиться собой перед родственниками. Отпразднуйте свою победу всей семьей, желательно, в ресторане.

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