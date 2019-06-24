Гороскоп на сегодня, 24 июня 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 24 июня 2019 Овен Вы не сможете полностью расправить свои паруса — доходы будут перекрываться расходами. Не стоит рассчитывать на легкие успехи. Иногда вам может показаться, что вы стоите на краю гибели. Не поддавайтесь эмоциям и работайте, и вам непременно повезет. Благоприятны расширение дела, аренда и ремонт офиса.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 24 июня 2019 Телец Большую роль в профессиональных успехах сыграет связь с зарубежными партнерами. Не возбраняются кредиты и инвестиции, но вас могут подвести те, кого вы считали непререкаемым авторитетом, в том числе люди издалека.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 24 июня 2019 Близнецы Этот день принесет стрессы и напряжение. Вас легко можно будет вызвать на спор, особенно во второй половине дня. Вы можете даже похудеть, на диету садиться не нужно. А в результате — низкое давление. Хорошо бы вам посетить бассейн, хорошо бы заняться аквааэробикой.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 24 июня 2019 Рак День символизирует обновление, очищение, реорганизацию. Стремление к переменам не ограничится личной и профессиональной жизнью. Многим Ракам вдруг покажется, что квартира или дом требуют капитального ремонта. Все домашние заботы и хлопоты сулят успех. Стройте, перестраивайте, ремонтируйте на здоровье, но, как говорится, без фанатизма.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 24 июня 2019 Лев Вам будет сложно найти партнера, поскольку вы боитесь, что вас могут незаслуженно обидеть. Старайтесь не думать о вероятных неприятностях и избавьтесь от обидчивости - вашего самого большого недостатка.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 24 июня 2019 Дева Вы благородный человек и надежный друг. У вас широкий круг интересов, а ваша работа доставляет вам много удовольствия. Благодаря этому вы способны чувствовать себя вполне комфортно. Продолжайте придерживаться девиза: "Делу - время, потехе - час!"

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 24 июня 2019 Весы Положение планет может спровоцировать ссоры из-за новоявленных друзей. Вы можете встретить человека, который окажет негативное влияние на вашу жизнь. Избегайте случайных знакомств и финансовых авантюр.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 24 июня 2019 Скорпион Многих Скорпионов сегодня будет мучить вопрос что важнее - дом или работа? Конечно, в этот день важно уделить внимание семье и родственным отношениям; это явно поднимет ваш социальный статус.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 24 июня 2019 Стрелец Двойственный, противоречивый день. Влияние планет то будет тормозить дела, то укреплять. Если вы заслужили, появятся новые возможности для работы, самосовершенствования, но при этом вы можете потерять то, чем дорожили. Надо следить за ходом своих мыслей, подписание документов лучше отложить. И вообще этот период следует рассматривать как время, которое надо прожить тихо.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 24 июня 2019 Козерог События этого дня потребуют внимания к партнерам. Семейные дела обрадуют, да и сами Козероги с удовольствием будут заботиться о детях и любимых. Главное - не давить на окружающих, не конфликтовать с супругами.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 24 июня 2019 Водолей Водолеи могут с полным правом радоваться жизни. Появятся новые друзья и возможность улучшить свои жилищные условия. Многие создадут семьи, станут кропотливо и безропотно сооружать и устраивать свою жизнь. Вы слишком бережливы. Если ваш партнер легко тратит деньги, то из-за этого у вас могут возникнуть проблемы. Вам придется преодолеть слишком много препятствий на пути к счастью.