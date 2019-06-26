Гороскоп на сегодня, 26 июня 2019: все знаки Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 26 июня 2019 Овен
Снижение энергопотенциала у Овнов может привести к ошибкам в тех видах деятельности, которые относятся к разряду опасных, а также при управлении автотранспортом, летательными аппаратами. Если вы почувствуете, что у вас могут возникнуть проблемы или вы в опасности, то сделайте все, чтобы изменить неприятную ситуацию или просто отстраниться.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 26 июня 2019 Телец
Любое проявление хвастовства и высокомерия, как и неумение сконцентрировать свое внимание и усилия на главном, может поставить под сомнение все прежние заслуги Тельцов и разрушит созданное ранее.
Близнецы (21 мая – 22 июня)
Гороскоп на 26 июня 2019 Близнецы
Денежные дела и контакты могут стать сильным стимулом для того, чтобы Близнецы расширили круг общения, могли отправиться в путешествие, а то и удариться в романтические приключения. Жизнь для вас - интересное путешествие. Вы будете терпеть удары судьбы во время этого путешествия, переживать несчастья, но благодаря своему таланту изобретательности и обаянию вы все же достигнете многого, чем впоследствии будете по-настоящему гордиться.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 26 июня 2019 Рак
Многие представители этого знака почувствуют в себе возросшие способности лидеров, проявят незаурядную самоуверенность и созидательную энергию для реализации собственных планов. Интенсивно генерируйте самые различные идеи - какая-то из них приведет вас к успеху.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 26 июня 2019 Лев
Многих Львов ждет карьерный рост, если, конечно, они этого захотят. Во всяком случае преград здесь они не встретят. Обратите внимание на свой офис. Возможно, в нем что-то стоит усовершенствовать.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 26 июня 2019 Дева
Наконец-то вы можете по-настоящему отдохнуть. Все потечет своим путем. В тесном кругу очень близких людей будет тепло и уютно. Удовольствие доставит задушевная беседа.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 26 июня 2019 Весы
Деловая активность Весов как бы замирает, находясь в относительно спокойном состоянии, что для многих представителей этого знака означает необходимость заниматься ранее начатыми делами и проектами. Будьте самокритичны - это качество позволит вам склонить на свою сторону многих и сделать все, чтобы вам доверяли.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 26 июня 2019 Скорпион
Вероятно, что кто-то будет следить за каждым вашим движением, но не стоит его бояться, он не опасен. Позже он выразит вам свое восхищение. Вам необходимо следить за своими словами и по возможности укреплять отношения с теми, кто недавно был в рядах ваших оппонентов.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 26 июня 2019 Стрелец
Завершится период непонимания между вами и вашим возлюбленным; наконец-то вы испытаете радость и удовлетворение от ваших встреч. Получив предложение руки и сердца, не отказывайтесь, так как вы вряд ли будете сожалеть о сделанном выборе.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 26 июня 2019 Козерог
Возможно, у вашего избранника серьезные намерения, а может быть, он считает вас игрушкой в своих руках. Или, напротив, это вы решили поиграть чужими чувствами. Будьте серьезнее в своих намерениях! Легкомысленное отношение к любви может сыграть с вами злую шутку: вам будут нравиться одни, а вы станете нравиться другим.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 26 июня 2019 Водолей
Нерадивые подчиненные могут довести вас до ярости. Чтобы совершенствоваться, иногда просто необходимо рискнуть и взять на себя ответственность. Чтобы понять, какой у вас потенциал, необходимо действовать вопреки обстоятельствам.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 26 июня 2019 Рыбы
Этот день будет носить кармический, судьбоносный характер. Он подведет итог тому, что было сделано в первой половине месяца, и многие Рыбы избавятся от прошлых долгов и негативной кармы. Пересмотрите свои отношения с окружающими, с деловыми партнерами и решитесь на серьезные перемены в жизни.