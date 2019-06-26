Гороскоп на сегодня, 26 июня 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 26 июня 2019 Овен Снижение энергопотенциала у Овнов может привести к ошибкам в тех видах деятельности, которые относятся к разряду опасных, а также при управлении автотранспортом, летательными аппаратами. Если вы почувствуете, что у вас могут возникнуть проблемы или вы в опасности, то сделайте все, чтобы изменить неприятную ситуацию или просто отстраниться.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 26 июня 2019 Телец Любое проявление хвастовства и высокомерия, как и неумение сконцентрировать свое внимание и усилия на главном, может поставить под сомнение все прежние заслуги Тельцов и разрушит созданное ранее.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 26 июня 2019 Близнецы Денежные дела и контакты могут стать сильным стимулом для того, чтобы Близнецы расширили круг общения, могли отправиться в путешествие, а то и удариться в романтические приключения. Жизнь для вас - интересное путешествие. Вы будете терпеть удары судьбы во время этого путешествия, переживать несчастья, но благодаря своему таланту изобретательности и обаянию вы все же достигнете многого, чем впоследствии будете по-настоящему гордиться.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 26 июня 2019 Рак Многие представители этого знака почувствуют в себе возросшие способности лидеров, проявят незаурядную самоуверенность и созидательную энергию для реализации собственных планов. Интенсивно генерируйте самые различные идеи - какая-то из них приведет вас к успеху.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 26 июня 2019 Лев Многих Львов ждет карьерный рост, если, конечно, они этого захотят. Во всяком случае преград здесь они не встретят. Обратите внимание на свой офис. Возможно, в нем что-то стоит усовершенствовать.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 26 июня 2019 Дева Наконец-то вы можете по-настоящему отдохнуть. Все потечет своим путем. В тесном кругу очень близких людей будет тепло и уютно. Удовольствие доставит задушевная беседа.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 26 июня 2019 Весы Деловая активность Весов как бы замирает, находясь в относительно спокойном состоянии, что для многих представителей этого знака означает необходимость заниматься ранее начатыми делами и проектами. Будьте самокритичны - это качество позволит вам склонить на свою сторону многих и сделать все, чтобы вам доверяли.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 26 июня 2019 Скорпион Вероятно, что кто-то будет следить за каждым вашим движением, но не стоит его бояться, он не опасен. Позже он выразит вам свое восхищение. Вам необходимо следить за своими словами и по возможности укреплять отношения с теми, кто недавно был в рядах ваших оппонентов.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 26 июня 2019 Стрелец Завершится период непонимания между вами и вашим возлюбленным; наконец-то вы испытаете радость и удовлетворение от ваших встреч. Получив предложение руки и сердца, не отказывайтесь, так как вы вряд ли будете сожалеть о сделанном выборе.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 26 июня 2019 Козерог Возможно, у вашего избранника серьезные намерения, а может быть, он считает вас игрушкой в своих руках. Или, напротив, это вы решили поиграть чужими чувствами. Будьте серьезнее в своих намерениях! Легкомысленное отношение к любви может сыграть с вами злую шутку: вам будут нравиться одни, а вы станете нравиться другим.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 26 июня 2019 Водолей Нерадивые подчиненные могут довести вас до ярости. Чтобы совершенствоваться, иногда просто необходимо рискнуть и взять на себя ответственность. Чтобы понять, какой у вас потенциал, необходимо действовать вопреки обстоятельствам.