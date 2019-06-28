Гороскоп на сегодня, 28 июня 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 28 июня 2019 Овен Гороскоп на 28 июня говорит, что в пятницу Овнами овладеет непреодолимое желание претворят свои планы и мечты в жизнь, однако здесь важно не переусердствовать. Если дела не срочные, то лучше перенести их реализацию на начало следующей недели, а самому отдохнуть.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 28 июня 2019 Телец Хоть в пятницу и выходной, но Тельцам не стоит расслабляться. Завтра вокруг вас могут активизироваться завистники и противники, поэтому будьте начеку. Допущенные 28 июня ошибки - горько аукнутся в будущем.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 28 июня 2019 Близнецы В первый выходной вы почувствуете невероятный творческий подъем. Важно не терять ни минуты. Также в пятницу будут хорошо складываться не только творчество, но и различные задачи, которые требуют скурпулезного подхода.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 28 июня 2019 Рак Вас давно мучит вопрос поиска нового источника вдохновения, однако до этого дня все попытки были тщетны. Не унывайте, и попробуйте 28 июня снова. Завтра звезды встанут в нужное положение и ваши шансы на успех повысятся.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 28 июня 2019 Лев 28 июня окажется отличным днем для людей, которые связаны с творческими профессиями. Этому стоит уделить время даже если пятница будет забита разными бытовыми делами и заботами. Завтра ваша фантазия может принести плоды, которых вы и представить себе не могли.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 28 июня 2019 Дева Прошедшая рабочая неделя принесла вам массу забот и стресса. За эти дни вы пережили немало неприятностей, поэтому в пятницу гороскоп рекомендует вам отказаться от предложений по активному отдыху. Хороший релакс именно то, что вам нужно. Кстати, вам стоит присмотреться к людям, которые много для вас делают. Простая благодарность может значить очень много.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 28 июня 2019 Весы Вас ждет очень активный выходной, когда одно событие будет сменяться другим. Возможно, вы даже растеряетесь от такого количества событий, но в результате все будет хорошо.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 28 июня 2019 Скорпион Сочетание звезд в этот день сулит скорпионам романтические приключения. Если вы уже в отношениях, 28 июня наверняка принесет приятные сюрпризы вашей второй половинки. Если же ваша личная жизнь еще на взлетной полосе, тогда пристегните ремни безопасности!

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 28 июня 2019 Стрелец Стрельцам не стоит сегодня гоняться за легкой прибылью, хотя появившиеся возможности будут весьма заманчивыми. Усилий будет приложено гораздо больше, чем выгоды.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 28 июня 2019 Козерог Откажитесь сегодня от риска, азартных игр и авантюр. Удача 28 июня не на вашей стороне, как бы этого сегодня не хотелось. Посвятите свободное время отдыху с близким.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 28 июня 2019 Водолей Не стоит в пятницу выяснять отношения и устраивать споры с близкими. Малейшие споры могут привести к затяжному конфликту и даже разрыву.