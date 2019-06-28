Гороскоп на сегодня, 28 июня 2019: все знаки Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 28 июня 2019 Овен
Гороскоп на 28 июня говорит, что в пятницу Овнами овладеет непреодолимое желание претворят свои планы и мечты в жизнь, однако здесь важно не переусердствовать. Если дела не срочные, то лучше перенести их реализацию на начало следующей недели, а самому отдохнуть.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 28 июня 2019 Телец
Хоть в пятницу и выходной, но Тельцам не стоит расслабляться. Завтра вокруг вас могут активизироваться завистники и противники, поэтому будьте начеку. Допущенные 28 июня ошибки - горько аукнутся в будущем.
Близнецы (21 мая – 22 июня)
Гороскоп на 28 июня 2019 Близнецы
В первый выходной вы почувствуете невероятный творческий подъем. Важно не терять ни минуты. Также в пятницу будут хорошо складываться не только творчество, но и различные задачи, которые требуют скурпулезного подхода.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 28 июня 2019 Рак
Вас давно мучит вопрос поиска нового источника вдохновения, однако до этого дня все попытки были тщетны. Не унывайте, и попробуйте 28 июня снова. Завтра звезды встанут в нужное положение и ваши шансы на успех повысятся.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 28 июня 2019 Лев
28 июня окажется отличным днем для людей, которые связаны с творческими профессиями. Этому стоит уделить время даже если пятница будет забита разными бытовыми делами и заботами. Завтра ваша фантазия может принести плоды, которых вы и представить себе не могли.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 28 июня 2019 Дева
Прошедшая рабочая неделя принесла вам массу забот и стресса. За эти дни вы пережили немало неприятностей, поэтому в пятницу гороскоп рекомендует вам отказаться от предложений по активному отдыху. Хороший релакс именно то, что вам нужно.
Кстати, вам стоит присмотреться к людям, которые много для вас делают. Простая благодарность может значить очень много.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 28 июня 2019 Весы
Вас ждет очень активный выходной, когда одно событие будет сменяться другим. Возможно, вы даже растеряетесь от такого количества событий, но в результате все будет хорошо.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 28 июня 2019 Скорпион
Сочетание звезд в этот день сулит скорпионам романтические приключения. Если вы уже в отношениях, 28 июня наверняка принесет приятные сюрпризы вашей второй половинки. Если же ваша личная жизнь еще на взлетной полосе, тогда пристегните ремни безопасности!
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 28 июня 2019 Стрелец
Стрельцам не стоит сегодня гоняться за легкой прибылью, хотя появившиеся возможности будут весьма заманчивыми. Усилий будет приложено гораздо больше, чем выгоды.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 28 июня 2019 Козерог
Откажитесь сегодня от риска, азартных игр и авантюр. Удача 28 июня не на вашей стороне, как бы этого сегодня не хотелось. Посвятите свободное время отдыху с близким.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 28 июня 2019 Водолей
Не стоит в пятницу выяснять отношения и устраивать споры с близкими. Малейшие споры могут привести к затяжному конфликту и даже разрыву.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 28 июня 2019 Рыбы
Выходной на природе с близкими будет идеальным выбором для первой половины дня. Отправьтесь на прогулку, подышите свежим воздухом. К вечеру ждите незваных гостей.