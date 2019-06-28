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Пятница, 28.06.2019
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Гороскоп на сегодня, 28 июня 2019: все знаки Зодиака

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Гороскоп на сегодня, 28 июня 2019: все знаки Зодиака
07:28 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Творческим людям в пятницу будет очень везти, а вот одному из знаков Зодиака лучше не рисковать, поскольку день обещает быть неудачным.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 28 июня 2019 Овен

    Гороскоп на 28 июня говорит, что в пятницу Овнами овладеет непреодолимое желание претворят свои планы и мечты в жизнь, однако здесь важно не переусердствовать. Если дела не срочные, то лучше перенести их реализацию на начало следующей недели, а самому отдохнуть.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 28 июня 2019 Телец

    Хоть в пятницу и выходной, но Тельцам не стоит расслабляться. Завтра вокруг вас могут активизироваться завистники и противники, поэтому будьте начеку. Допущенные 28 июня ошибки - горько аукнутся в будущем.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 28 июня 2019 Близнецы

    В первый выходной вы почувствуете невероятный творческий подъем. Важно не терять ни минуты. Также в пятницу будут хорошо складываться не только творчество, но и различные задачи, которые требуют скурпулезного подхода.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 28 июня 2019 Рак

    Вас давно мучит вопрос поиска нового источника вдохновения, однако до этого дня все попытки были тщетны. Не унывайте, и попробуйте 28 июня снова. Завтра звезды встанут в нужное положение и ваши шансы на успех повысятся.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

     

     Гороскоп на 28 июня 2019 Лев

    28 июня окажется отличным днем для людей, которые связаны с творческими профессиями. Этому стоит уделить время даже если пятница будет забита разными бытовыми делами и заботами. Завтра ваша фантазия может принести плоды, которых вы и представить себе не могли.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 28 июня 2019 Дева

    Прошедшая рабочая неделя принесла вам массу забот и стресса. За эти дни вы пережили немало неприятностей, поэтому в пятницу гороскоп рекомендует вам отказаться от предложений по активному отдыху. Хороший релакс именно то, что вам нужно.

    Кстати, вам стоит присмотреться к людям, которые много для вас делают. Простая благодарность может значить очень много.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 28 июня 2019 Весы

    Вас ждет очень активный выходной, когда одно событие будет сменяться другим. Возможно, вы даже растеряетесь от такого количества событий, но в результате все будет хорошо.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 28 июня 2019 Скорпион

    Сочетание звезд в этот день сулит скорпионам романтические приключения. Если вы уже в отношениях, 28 июня наверняка принесет приятные сюрпризы вашей второй половинки. Если же ваша личная жизнь еще на взлетной полосе, тогда пристегните ремни безопасности!

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 28 июня 2019 Стрелец

    Стрельцам не стоит сегодня гоняться за легкой прибылью, хотя появившиеся возможности будут весьма заманчивыми. Усилий будет приложено гораздо больше, чем выгоды.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 28 июня 2019 Козерог

    Откажитесь сегодня от риска, азартных игр и авантюр. Удача 28 июня не на вашей стороне, как бы этого сегодня не хотелось. Посвятите свободное время отдыху с близким.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 28 июня 2019 Водолей

    Не стоит в пятницу выяснять отношения и устраивать споры с близкими. Малейшие споры могут привести к затяжному конфликту и даже разрыву.

  • 12

     Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 28 июня 2019 Рыбы

    Выходной на природе с близкими будет идеальным выбором для первой половины дня. Отправьтесь на прогулку, подышите свежим воздухом. К вечеру ждите незваных гостей.

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