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Гороскоп на сегодня, 29 июня 2019: все знаки Зодиака

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Гороскоп на сегодня, 29 июня 2019: все знаки Зодиака
07:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Не медлите, а оказавшись в нужном месте и в подходящее время - не теряйтесь, берите инициативу в свои руки, и судьба вознаградит вас.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 29 июня 2019 Овен

    В этот день не исключено выяснение отношений с окружающими вас людьми. Постарайтесь не выяснять отношения с родственниками, из-за опрометчивых решений может возникнуть конфликт на долго. Пора планировать выходные.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 29 июня 2019 Телец

    Звезды предупреждают Тельцов, что в личной жизни вероятны серьезные перемены, как положительные, так и отрицательные. Будьте спокойны и не реагируйте на откровения второй половинки резко, иначе любимый человек закроется. Обратите внимание на здоровье сердца.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 29 июня 2019 Близнецы

    Стороннее влияние или ложная информация могут привести к финансовым потерям. Будьте аккуратны в работе, иначе можете наделать много ошибок, последствия которых будет сложно исправить.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 29 июня 2019 Рак

    Первая половина дня крайне неблагоприятна для общения с друзьями и близкими людьми. Постарайтесь провести этот день с максимальной пользой. Лучше всего, если останетесь наедине со своими мыслями и займетесь самоанализом.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

     

    Гороскоп на 29 июня 2019 Лев

    Неурядицами или недоразумениями в общении, которые потребуют от вас решительных и неординарных действий. Будьте конкретны и не бойтесь принимать важные решения. Отличный день для занятий спортом.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 29 июня 2019 Дева

    Появления на вашем пути небольших трудностей, особенно если ваши замыслы или намеченные дела относятся к разряду рискованных. Хороший день для визита к специалисту в области красоты. Пора планировать летний отдых и начинать копить деньги.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 29 июня 2019 Весы

    Уверенность в своей неотразимости, остроумие и оптимизм сделают вас центром любой компании. Вторая половина дня обещает преподнести приятные и неожиданные сюрпризы. Ваш совет может помочь близкому человеку.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 29 июня 2019 Скорпион

    Сегодня вероятны мелкие недоразумения, возникшие из-за опрометчивых высказываний или ложно истолкованных обещаний. Не стоит давать обещаний, которые вы не намерены исполнять. Вкусный ужин поднимет настроение в конце рабочего дня.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 29 июня 2019 Стрелец

    Радостные события будут чередоваться с неприятностями, а успех - соседствовать с неудачей. Будьте благоразумны и не беритесь за сомнительные дела, которые не то что пользу принести, а даже навредить могут. Займитесь йогой или медитацией.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 29 июня 2019 Козерог

    Сегодня вполне возможны конфликтыиз-за вашего нежелания признать свои ошибки или неумения прощать чужие. Постарайтесь не быть ханжой, давайте людям право на ошибки. Сегодня узнаете неожиданную новость, которая доведет вас до восторга.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 29 июня 2019 Водолей

    Негативные эмоции могут серьезно осложнить отношения с близким человеком и даже привести к полному разрыву отношений. Будьте настроены на сотрудничество, если оно действительно для вас имеет значение. Если будете заносчивы, то не сможете добиться желаемого.

  • 12

     Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 29 июня 2019 Рыбы

    Роковое стечение обстоятельств приведет к финансовым потерям или заставит вас активно отстаивать свои принципы и точку зрения. Цените людей, которые говорят вам правду. Будьте осторожны на дороге и в общественном транспорте.

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