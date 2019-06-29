Гороскоп на сегодня, 29 июня 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 29 июня 2019 Овен В этот день не исключено выяснение отношений с окружающими вас людьми. Постарайтесь не выяснять отношения с родственниками, из-за опрометчивых решений может возникнуть конфликт на долго. Пора планировать выходные.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 29 июня 2019 Телец Звезды предупреждают Тельцов, что в личной жизни вероятны серьезные перемены, как положительные, так и отрицательные. Будьте спокойны и не реагируйте на откровения второй половинки резко, иначе любимый человек закроется. Обратите внимание на здоровье сердца.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 29 июня 2019 Близнецы Стороннее влияние или ложная информация могут привести к финансовым потерям. Будьте аккуратны в работе, иначе можете наделать много ошибок, последствия которых будет сложно исправить.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 29 июня 2019 Рак Первая половина дня крайне неблагоприятна для общения с друзьями и близкими людьми. Постарайтесь провести этот день с максимальной пользой. Лучше всего, если останетесь наедине со своими мыслями и займетесь самоанализом.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 29 июня 2019 Лев Неурядицами или недоразумениями в общении, которые потребуют от вас решительных и неординарных действий. Будьте конкретны и не бойтесь принимать важные решения. Отличный день для занятий спортом.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 29 июня 2019 Дева Появления на вашем пути небольших трудностей, особенно если ваши замыслы или намеченные дела относятся к разряду рискованных. Хороший день для визита к специалисту в области красоты. Пора планировать летний отдых и начинать копить деньги.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 29 июня 2019 Весы Уверенность в своей неотразимости, остроумие и оптимизм сделают вас центром любой компании. Вторая половина дня обещает преподнести приятные и неожиданные сюрпризы. Ваш совет может помочь близкому человеку.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 29 июня 2019 Скорпион Сегодня вероятны мелкие недоразумения, возникшие из-за опрометчивых высказываний или ложно истолкованных обещаний. Не стоит давать обещаний, которые вы не намерены исполнять. Вкусный ужин поднимет настроение в конце рабочего дня.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 29 июня 2019 Стрелец Радостные события будут чередоваться с неприятностями, а успех - соседствовать с неудачей. Будьте благоразумны и не беритесь за сомнительные дела, которые не то что пользу принести, а даже навредить могут. Займитесь йогой или медитацией.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 29 июня 2019 Козерог Сегодня вполне возможны конфликтыиз-за вашего нежелания признать свои ошибки или неумения прощать чужие. Постарайтесь не быть ханжой, давайте людям право на ошибки. Сегодня узнаете неожиданную новость, которая доведет вас до восторга.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 29 июня 2019 Водолей Негативные эмоции могут серьезно осложнить отношения с близким человеком и даже привести к полному разрыву отношений. Будьте настроены на сотрудничество, если оно действительно для вас имеет значение. Если будете заносчивы, то не сможете добиться желаемого.