Гороскоп на сегодня, 29 июня 2019: все знаки Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 29 июня 2019 Овен
В этот день не исключено выяснение отношений с окружающими вас людьми. Постарайтесь не выяснять отношения с родственниками, из-за опрометчивых решений может возникнуть конфликт на долго. Пора планировать выходные.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 29 июня 2019 Телец
Звезды предупреждают Тельцов, что в личной жизни вероятны серьезные перемены, как положительные, так и отрицательные. Будьте спокойны и не реагируйте на откровения второй половинки резко, иначе любимый человек закроется. Обратите внимание на здоровье сердца.
Близнецы (21 мая – 22 июня)
Гороскоп на 29 июня 2019 Близнецы
Стороннее влияние или ложная информация могут привести к финансовым потерям. Будьте аккуратны в работе, иначе можете наделать много ошибок, последствия которых будет сложно исправить.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 29 июня 2019 Рак
Первая половина дня крайне неблагоприятна для общения с друзьями и близкими людьми. Постарайтесь провести этот день с максимальной пользой. Лучше всего, если останетесь наедине со своими мыслями и займетесь самоанализом.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 29 июня 2019 Лев
Неурядицами или недоразумениями в общении, которые потребуют от вас решительных и неординарных действий. Будьте конкретны и не бойтесь принимать важные решения. Отличный день для занятий спортом.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 29 июня 2019 Дева
Появления на вашем пути небольших трудностей, особенно если ваши замыслы или намеченные дела относятся к разряду рискованных. Хороший день для визита к специалисту в области красоты. Пора планировать летний отдых и начинать копить деньги.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 29 июня 2019 Весы
Уверенность в своей неотразимости, остроумие и оптимизм сделают вас центром любой компании. Вторая половина дня обещает преподнести приятные и неожиданные сюрпризы. Ваш совет может помочь близкому человеку.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 29 июня 2019 Скорпион
Сегодня вероятны мелкие недоразумения, возникшие из-за опрометчивых высказываний или ложно истолкованных обещаний. Не стоит давать обещаний, которые вы не намерены исполнять. Вкусный ужин поднимет настроение в конце рабочего дня.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 29 июня 2019 Стрелец
Радостные события будут чередоваться с неприятностями, а успех - соседствовать с неудачей. Будьте благоразумны и не беритесь за сомнительные дела, которые не то что пользу принести, а даже навредить могут. Займитесь йогой или медитацией.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 29 июня 2019 Козерог
Сегодня вполне возможны конфликтыиз-за вашего нежелания признать свои ошибки или неумения прощать чужие. Постарайтесь не быть ханжой, давайте людям право на ошибки. Сегодня узнаете неожиданную новость, которая доведет вас до восторга.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 29 июня 2019 Водолей
Негативные эмоции могут серьезно осложнить отношения с близким человеком и даже привести к полному разрыву отношений. Будьте настроены на сотрудничество, если оно действительно для вас имеет значение. Если будете заносчивы, то не сможете добиться желаемого.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 29 июня 2019 Рыбы
Роковое стечение обстоятельств приведет к финансовым потерям или заставит вас активно отстаивать свои принципы и точку зрения. Цените людей, которые говорят вам правду. Будьте осторожны на дороге и в общественном транспорте.