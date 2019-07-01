Гороскоп на сегодня, 1 июля 2019: все знаки Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 1 июля 2019 Овен
Этот день символизирует воду. Благоприятны любые процедуры, связанные с водой. Морской отдых творит чудеса, а плавание помогает поддерживать хорошую форму. Если появится шанс выбраться в теплые страны хотя бы на несколько дней, используйте его сегодня.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 1 июля 2019 Телец
Вас ожидает реальная опасность со стороны тех, кого еще вчера считали надежным другом. Ваше спасение - сплотить вокруг себя единомышленников. Прислушиваясь к их советам, вы сделаете единственно правильный шаг к благополучию.
Близнецы (21 мая – 22 июня)
Гороскоп на 1 июля 2019 Близнецы
Этот день может быть достаточно успешным, особенно для продолжения ранее начатых дел и задуманных планов, инвестиций и капиталовложений в недвижимость либо в расширение бизнеса. Стоит более внимательно отнестись к своим планам, проектам, еще раз продумав и взвесив все «за» и «против».
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 1 июля 2019 Рак
Не исключено, что Раки будут вынуждены рисковать многим ради возможности вырваться на новый круг развития своей личности. Не бойтесь оказаться на краю пропасти; врожденный инстинкт самосохранения позволит вам всегда уйти в момент угрозы или при возникновении щекотливой ситуации.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 1 июля 2019 Лев
Люди с быстрым умом, сообразительностью, расчетливостью сумеют заработать деньги, а в экстремальной ситуации даже могут стать идеологическими или духовными лидерами. Разработайте и утвердите свои планы, и вы заметите удивительную вещь: обстоятельства вдруг станут способствовать выполнению этих планов.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 1 июля 2019 Дева
Сегодня одаренные умом и проницательностью Девы будут замкнуты в себе. Даже близкие люди не смогут к ним «достучаться». Побудьте некоторое время в одиночестве. Это вам полезно для полного осознания себя и ситуации, в которой вы оказались. Только не делайте глобальных выводов.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 1 июля 2019 Весы
Сегодня Весы - неважные актеры. У них плохо получится сыграть роль преуспевающего человека. В жизни вам не хватает естественности. Будьте самими собой!
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 1 июля 2019 Скорпион
Этот день может спровоцировать Скорпионов на опрометчивые поступки, приступы ярости и агрессии. Ведите себя сдержанно в сложной ситуации и избегайте негативно настроенного к вам окружения.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 1 июля 2019 Стрелец
Сегодня вы можете устраивать светские приемы, презентации, конкурсы, спортивные соревнования. Есть смысл отказаться от ложной скромности и смело заявить о себе. Освободите время для любимых вами занятий, это принесет радость и здоровье.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 1 июля 2019 Козерог
Вы благородный человек и надежный друг. У вас широкий круг интересов, а ваша работа доставляет вам много удовольствия. Благодаря этому вы способны чувствовать себя вполне комфортно. Продолжайте придерживаться девиза: «Делу - время, потехе - час!»
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 1 июля 2019 Водолей
Водолеи могут почувствовать давление, исходящее от управляющих органов. Успех возможен только на базе прошлых достижений. Вам нужно постараться изо всех сил поднять себя в глазах общества и коллектива, в котором вы работаете.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 1 июля 2019 Рыбы
Сегодня Рыбы могут встретить новых друзей и единомышленников, многие из них обретут свою любовь. Деловые люди будут способны на новые мысли и интересные дела. Не отказывайтесь от путешествия. Оно даст вам возможность узнать мир и самих себя, взглянуть на окружающее другими глазами, найти свое призвание.