Гороскоп на сегодня, 1 июля 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 1 июля 2019 Овен Этот день символизирует воду. Благоприятны любые процедуры, связанные с водой. Морской отдых творит чудеса, а плавание помогает поддерживать хорошую форму. Если появится шанс выбраться в теплые страны хотя бы на несколько дней, используйте его сегодня.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 1 июля 2019 Телец Вас ожидает реальная опасность со стороны тех, кого еще вчера считали надежным другом. Ваше спасение - сплотить вокруг себя единомышленников. Прислушиваясь к их советам, вы сделаете единственно правильный шаг к благополучию.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 1 июля 2019 Близнецы Этот день может быть достаточно успешным, особенно для продолжения ранее начатых дел и задуманных планов, инвестиций и капиталовложений в недвижимость либо в расширение бизнеса. Стоит более внимательно отнестись к своим планам, проектам, еще раз продумав и взвесив все «за» и «против».

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 1 июля 2019 Рак Не исключено, что Раки будут вынуждены рисковать многим ради возможности вырваться на новый круг развития своей личности. Не бойтесь оказаться на краю пропасти; врожденный инстинкт самосохранения позволит вам всегда уйти в момент угрозы или при возникновении щекотливой ситуации.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 1 июля 2019 Лев Люди с быстрым умом, сообразительностью, расчетливостью сумеют заработать деньги, а в экстремальной ситуации даже могут стать идеологическими или духовными лидерами. Разработайте и утвердите свои планы, и вы заметите удивительную вещь: обстоятельства вдруг станут способствовать выполнению этих планов.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 1 июля 2019 Дева Сегодня одаренные умом и проницательностью Девы будут замкнуты в себе. Даже близкие люди не смогут к ним «достучаться». Побудьте некоторое время в одиночестве. Это вам полезно для полного осознания себя и ситуации, в которой вы оказались. Только не делайте глобальных выводов.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 1 июля 2019 Весы Сегодня Весы - неважные актеры. У них плохо получится сыграть роль преуспевающего человека. В жизни вам не хватает естественности. Будьте самими собой!

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 1 июля 2019 Скорпион Этот день может спровоцировать Скорпионов на опрометчивые поступки, приступы ярости и агрессии. Ведите себя сдержанно в сложной ситуации и избегайте негативно настроенного к вам окружения.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 1 июля 2019 Стрелец Сегодня вы можете устраивать светские приемы, презентации, конкурсы, спортивные соревнования. Есть смысл отказаться от ложной скромности и смело заявить о себе. Освободите время для любимых вами занятий, это принесет радость и здоровье.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 1 июля 2019 Козерог Вы благородный человек и надежный друг. У вас широкий круг интересов, а ваша работа доставляет вам много удовольствия. Благодаря этому вы способны чувствовать себя вполне комфортно. Продолжайте придерживаться девиза: «Делу - время, потехе - час!»

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 1 июля 2019 Водолей Водолеи могут почувствовать давление, исходящее от управляющих органов. Успех возможен только на базе прошлых достижений. Вам нужно постараться изо всех сил поднять себя в глазах общества и коллектива, в котором вы работаете.