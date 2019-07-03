Гороскоп на сегодня, 3 июля 2019: все знаки Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 3 июля 2019 Овен
В этот день не стоит гоняться за двумя зайцами, а лучше выполнять дела одно за другим. Это же касается и любых других планов и действий. На амурному фронте большинство ждет затишье, а вот семейным может выпасть на долю важный разговор.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 3 июля 2019 Телец
Вероятно, вам придется прибегнуть к пересмотру бюджета, в частности пересмотреть лимит допустимых расходов. Некоторым Тельцам сегодня выпадет возможность взяться за дополнительную работу. Это поможет сбалансировать ваше финансовое положение, хотя и добавит усталости.
В амурных делах будет царить полный штиль. Тех, у кого есть пара, ждут гармоничные отношения с любимым человеком.
Близнецы (21 мая – 22 июня)
Гороскоп на 3 июля 2019 Близнецы
Отношения с родными и друзьями будут иметь склонность складываться как никогда удачно. Тем Близнецам, которым от природы присуща излишняя упертость, сегодня будет удаваться легче воспринимать действительность и идти на компромиссы без эмоциональных потерь.
Принятые сегодня решения, вероятно, скоро захотите пересмотреть. Однако в целом день хорош для закладки фундамента новых дел и знакомств.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 3 июля 2019 Рак
Избегайте участия в закулисных интригах. Постарайтесь не вмешиваться в не слишком этические разговоры о других, чтобы самому не пострадать от таких же сплетен.
У многих представителей знака сильным будет стремление к переменам. Однако сегодня лучше отдайтесь фантазиям, а решительные действия отложите до лучших времен, которые придут вот-вот.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 3 июля 2019 Лев
В случае непонятных ситуаций не паникуйте и не огорчайтесь, ваш трезвый подход поможет решить все наилучшим образом. Постарайтесь не терять уверенности в себе и правильности ваших действий.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 3 июля 2019 Дева
День обещает быть удачным для переговоров, уточнения деталей больших или малых дел, налаживания связей. Впрочем легкости в начинаниях будет хватать не всем, поэтому стоит запастись терпением и пониманием.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 3 июля 2019 Весы
Начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел в деловой сфере. Решение трудных вопросов и проблем будет проходить без чрезмерной потери силы. Астрологи рекомендуют браться за проекты, которые требуют высокой активности.
Также время удачное для налаживания связей. Общение с людьми будет протекать непринужденно и легко, поэтому новые знакомства могут принести приятные бонусы.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 3 июля 2019 Скорпион
Беритесь за телефон и быстро ищите интересную компанию на вечер! Сегодня не стоит засиживаться дома, особенно в послеобеденное время. Тем, кто вырвется на гулянку, может случится натолкнуться на очень нужного человека или возможность.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 3 июля 2019 Стрелец
Будьте очень осмотрительны с деньгами! Особенно пристально стоит делать крупные покупки, ведь есть высокие шансы допустить мелкую, но не дешевую ошибку. Не помешает осторожность и при мелких затратах. Сегодня, как никогда, вы будете способны потратить неожиданно много денег ни на что.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 3 июля 2019 Козерог
Многим Козерогам в этот день придется довести начатые дела до конца – даже, если к кровати придется просто таки ползти изможденным и уставшим. Несмотря на то, что ощущение завершенности подарит тот покой, которого вы так давно хотели, переутомляться не стоит. Особенно тем, кто и так испытывает проблемы со здоровьем.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 3 июля 2019 Водолей
В этот день будут повышены возможности проявить независимость и доброту. Дела с добрым намерением и от всего сердца будут проходить легко. Высока вероятность проявить себя как хорошего хозяина и семьянина.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 3 июля 2019 Рыбы
Умение Рыб быть хорошим другом и репутация человека, которому можно доверять, может понадобиться сегодня по отношению к близкому вам человеку. Не мешкайте с помощью! Вы также получите от этого выгоду, по меньшей мере ментальную.