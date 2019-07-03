Гороскоп на сегодня, 3 июля 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 3 июля 2019 Овен В этот день не стоит гоняться за двумя зайцами, а лучше выполнять дела одно за другим. Это же касается и любых других планов и действий. На амурному фронте большинство ждет затишье, а вот семейным может выпасть на долю важный разговор.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 3 июля 2019 Телец Вероятно, вам придется прибегнуть к пересмотру бюджета, в частности пересмотреть лимит допустимых расходов. Некоторым Тельцам сегодня выпадет возможность взяться за дополнительную работу. Это поможет сбалансировать ваше финансовое положение, хотя и добавит усталости. В амурных делах будет царить полный штиль. Тех, у кого есть пара, ждут гармоничные отношения с любимым человеком.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 3 июля 2019 Близнецы Отношения с родными и друзьями будут иметь склонность складываться как никогда удачно. Тем Близнецам, которым от природы присуща излишняя упертость, сегодня будет удаваться легче воспринимать действительность и идти на компромиссы без эмоциональных потерь. Принятые сегодня решения, вероятно, скоро захотите пересмотреть. Однако в целом день хорош для закладки фундамента новых дел и знакомств.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 3 июля 2019 Рак Избегайте участия в закулисных интригах. Постарайтесь не вмешиваться в не слишком этические разговоры о других, чтобы самому не пострадать от таких же сплетен. У многих представителей знака сильным будет стремление к переменам. Однако сегодня лучше отдайтесь фантазиям, а решительные действия отложите до лучших времен, которые придут вот-вот.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 3 июля 2019 Лев В случае непонятных ситуаций не паникуйте и не огорчайтесь, ваш трезвый подход поможет решить все наилучшим образом. Постарайтесь не терять уверенности в себе и правильности ваших действий.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 3 июля 2019 Дева День обещает быть удачным для переговоров, уточнения деталей больших или малых дел, налаживания связей. Впрочем легкости в начинаниях будет хватать не всем, поэтому стоит запастись терпением и пониманием.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 3 июля 2019 Весы Начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел в деловой сфере. Решение трудных вопросов и проблем будет проходить без чрезмерной потери силы. Астрологи рекомендуют браться за проекты, которые требуют высокой активности. Также время удачное для налаживания связей. Общение с людьми будет протекать непринужденно и легко, поэтому новые знакомства могут принести приятные бонусы.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 3 июля 2019 Скорпион Беритесь за телефон и быстро ищите интересную компанию на вечер! Сегодня не стоит засиживаться дома, особенно в послеобеденное время. Тем, кто вырвется на гулянку, может случится натолкнуться на очень нужного человека или возможность.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 3 июля 2019 Стрелец Будьте очень осмотрительны с деньгами! Особенно пристально стоит делать крупные покупки, ведь есть высокие шансы допустить мелкую, но не дешевую ошибку. Не помешает осторожность и при мелких затратах. Сегодня, как никогда, вы будете способны потратить неожиданно много денег ни на что.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 3 июля 2019 Козерог Многим Козерогам в этот день придется довести начатые дела до конца – даже, если к кровати придется просто таки ползти изможденным и уставшим. Несмотря на то, что ощущение завершенности подарит тот покой, которого вы так давно хотели, переутомляться не стоит. Особенно тем, кто и так испытывает проблемы со здоровьем.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 3 июля 2019 Водолей В этот день будут повышены возможности проявить независимость и доброту. Дела с добрым намерением и от всего сердца будут проходить легко. Высока вероятность проявить себя как хорошего хозяина и семьянина.