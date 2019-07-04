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Гороскоп на завтра, 5 июля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на завтра, 5 июля 2019: все знаки Зодиака
18:46 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Астрологический прогноз составлен на основе положения Луны и Солнца на текущий день.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 5 июля 2019 для Овнов

    Возможно, предполагаемые жизненные проблемы сегодня проявятся во всей красе и будут носить совершенно конкретный характер. Бдительные Овны должны уже быть во всеоружии. Победив обстоятельства, вы можете подняться на ступеньку выше и будете довольны собой.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 5 июля 2019 для Тельцов

    Вероятно, эмоции Тельцов будут обусловлены практическими идеалами, которые для них наиболее привычны или полезны. Многие будут не способны на какое-либо независимое от этих идеалов чувство. Обращайте внимание сегодня на то, как вас оценивают окружающие, и вовремя реагируйте на текущие жизненные обстоятельства.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 5 июля 2019 для Близнецов

    Начало нового дня сегодня отмечено встречами с новыми людьми и успехами близких. Близнецы разносторонне развиты и смогут обеспечить себе благосостояние во многих сферах деятельности. Опирайтесь на свой авторитет и на связи с выгодными партнерами. Очень кстати окажутся старые друзья.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 5 июля 2019 для Раков

    Сегодня вероятны новые назначения на ответственные должности. Ваши доходы скорее всего вырастут, возможности увеличатся, а популярность и авторитет — возрастут. Удача возможна при одном непременном условии: вы должны отказаться от любых начинаний и экспериментов — они обречены на крах! Только движение по проложенному ранее руслу приведет к успеху.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 5 июля 2019 для Львов

    Представители этого знака сегодня не склонны к публичным выступлениям, массовым мероприятиям. Многих будет раздражать большое скопление народа. Старайтесь держаться в тени, подальше от "света рампы".

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 5 июля 2019 для Дев

    Сегодня у многих представителей этого знака будут успешно складываться дела в области карьеры, удачи ожидают вас в творческих начинаниях, а также в личной жизни. Звезды призывают к некоторому самоограничению и последовательности в действиях; именно это станет для вас залогом успеха.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 5 июля 2019 для Весов

    Сегодня вероятны ситуации, в которых близкие люди не смогут без вас обойтись. Не исключено, что Весы на всех парусах помчатся решать сложнейшие проблемы, выручать из беды, вытаскивать из хитроумных ловушек, на которые столь щедра наша судьба.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 5 июля 2019 для Скорпионов

    Этот день благоприятен для профессионального роста, получения информации, новых знаний и впечатлений. Стоит обратить внимание на переведённую литературу по вашей профессии: в подобных книгах вы найдете немало ценных советов и своевременных подсказок.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 5 июля 2019 для Стрельцов

    День может быть необычайно ярким в эмоциональном плане. В течение дня представители данного знака испытают все: от яркого всплеска чувств до полного их охлаждения. Любовные отношения со временем станут только крепче, если каждый из вас будет уважать свободу выбора и прощать слабости партнера. Вы неплохо дополняете друг друга и должны быть счастливы.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 5 июля 2019 для Козерогов

    Вероятно, вам придется разрываться между внутренним желанием заниматься личными делами и необходимостью выполнять текущие обязанности на работе. Нужно научиться везде поспевать, иначе есть опасность запустить дела и вместо заслуженного вознаграждения получить от руководства порцию недовольства в свой адрес.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 5 июля 2019 для Водолеев

    День символизирует благотворительность, милосердие, сострадание. Многие представители этого знака будут проецировать себя на ближних, остро реагировать на несчастье и нарушение справедливости, проявляя истинную душевную щедрость.

  • 12

     Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 5 июля 2019 для Рыб

    Вероятно, некоторые Рыбы будут использовать в своих интересах (распространенных в данный момент в обществе) религиозные, научные или философские идеи. Не многие при этом обретут глубокое миропонимание. Не соединяйте духовное с материальным, иначе вы рискуете утратить всякую способность к здравомыслию и духовному росту.

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