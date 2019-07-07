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Гороскоп на сегодня, 7 июля 2019: все знаки Зодиака

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Гороскоп на сегодня, 7 июля 2019: все знаки Зодиака
07:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Сегодня Луна, пребывающая в Деве, помогает оставаться реалистом, но порой все же будет накатывать искушение уйти от действительности и предаться сладким мечтам.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 7 июля 2019 для Овнов

    Отступление - не всегда означает поражение. Это стратегический ход, который поможет оценить ваши возможности, определить потребности и накопить силы. Именно таким будет этот день. Главная задача в этот период - укрепление «тыла».

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 7 июля 2019 для Тельцов

    Сегодня Тельцы могут быть всем довольны. Не исключено, что их финансовое благополучие значительно улучшится. Если вы раскроете себя навстречу жизни, то вам за это воздастся сторицей. Отпуск вам лучше провести недалеко от дома.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 7 июля 2019 для Близнецов

    Многим Близнецам предстоят дальние странствия, возможно, даже по долгу службы. Вам удастся сорвать большой куш, если вы сумеете бесстрашно рискнуть и пойдете ва-банк.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 7 июля 2019 для Раков

    Оптимизм будет для Рака путеводной звездой. А в его преданном сердце может поселиться любовь, которая согреет его душу и вселит надежду на счастье. Не скупитесь на чувства и средства, даже если это кажется вам пустой тратой. И не волнуйтесь за свое будущее, что бы вам ни говорили злые языки.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 7 июля 2019 для Львов

    Многим Львам сегодня придется все начинать с чистого листа. Это рулетка: либо пан, либо пропал. И никаких гарантий. Вам противопоказано «баклуши бить» да на звезды смотреть, пора засучить рукава и приниматься за дело.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 7 июля 2019 для Дев

    В этот день, несмотря на финансовые затруднения и эмоциональные конфликты летнего периода, многим представителям этого знака удастся упрочить свое положение, изменить свои планы и ход действий, создавая фундамент, некую стартовую площадку для будущих крупных успехов. Вам потребуется создать трамплин для последующего прыжка. Пригодятся интуиция и личная инициатива.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 7 июля 2019 для Весов

    Общение с новыми партнерами неудачно, но старые партнеры и родня дадут хороший совет. Это время, когда нужно подвести черту под старыми планами, делами и контактами.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 7 июля 2019 для Скорпионов

    У многих представителей этого знака возрастут не только общительность, чувство патриотизма и тяга к гармонии, но и амбициозность и тщеславие. От добра добра не ищут. Принимайте то, что идет к вам, и не пытайтесь что-то резко менять.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 7 июля 2019 для Стрельцов

    Не исключено, что недостаток твердости и последовательности, особенно во второй половине дня, может привести к серьезным проблемам как в личных взаимоотношениях, так и в карьере. Вы должны постараться так планировать свои дела, чтобы первая половина дня принесла максимальную пользу, обусловив целый ряд позитивных ситуаций.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 7 июля 2019 для Козерогов

    Ваш оптимизм станет «пропуском» в любое место. С таким настроением можно отправляться хоть за тридевять земель. И где бы вы ни оказались, везде вы будете желанным гостем. Приготовьтесь проявить всю палитру своих талантов - занавес уже поднимается и поклонники в ожидании. И неважно, будет ли это многолюдная аудитория или устоявшаяся немногочисленная компания.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 7 июля 2019 для Водолеев

    Не исключено, что сегодня Водолеи обнаружат незаурядные способности и предстанут перед окружением во всем своем великолепии. День подарит прекрасные шансы проявить себя. Необходимо прислушиваться к собственной интуиции и работать не в одиночку.

  • 12

     Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 7 июля 2019 для Рыб

    Во второй половине дня усилится интуиция и творческий потенциал. Сны могут быть пророческими и позволят изменить судьбу. Вы должны раз и навсегда понять, что без определенного риска успехов вам не достичь.

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