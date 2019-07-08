Гороскоп на завтра, 9 июля 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 9 июля 2019 для Овнов Овны могут занять пьедестал почета, и все окружающие будут восхищаться их талантами и способностями. Среди толпы поклонников они могут встретить «свою половину». Не пренебрегайте вниманием окружающих и не воспринимайте подарки судьбы как что-то само собой разумеющееся. Будьте благодарны судьбе за все.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 9 июля 2019 для Тельцов День символизирует перемены, новый этап в жизни. Вероятно, изменится и характер самих Тельцов — они станут более серьезными, ответственными и смогут по достоинству оценить себя и свое окружение. Постарайтесь дать адекватную оценку себе, окружающим и всему происходящему.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 9 июля 2019 для Близнецов Сегодня сказанное слово может иметь силу приказа. Вероятны кризисные ситуации, решение которых принесет удовлетворение честолюбивым Близнецам. Надо тщательно обдумывать свою речь. Опасно в этот день врать и ругаться. Необходимо все делать быстро, нельзя лениться, много спать и предаваться унынию.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 9 июля 2019 для Раков День символизирует эгоизм, своеволие. Вероятно, сегодня многим Ракам будет безразлично то, что думают и чувствуют другие. Они склонны рассматривать окружающий мир как приложение к самому себе. Будьте естественны и искренни во всех своих проявлениях, это несколько скрасит ваш эгоизм и агрессивность. Но при этом не оставляйте решимости добиться поставленной высокой цели.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 9 июля 2019 для Львов День символизирует ложь и обман. Лев подвержен влиянию сплетен, способен делить всех людей на хороших и плохих. В его палитре всего две краски — белая и черная. Старайтесь не прибегать даже к невинной лжи, так как ваша ложь всегда заметна. Если отбросите все наносное, то можете прослыть образцом светского обхождения, гостеприимства, радушия.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 9 июля 2019 для Дев Хаотичный, полный дисгармонии день, символизирующий жизнь. Девы могут быть полностью поглощенными своим собственным «я» и заняты только самими собой. Вы должны понимать, что позиция эгоцентризма губительна, что ваши интересы тесно связаны с интересами окружающих. Унижая их, вы унижаете себя.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 9 июля 2019 для Весов День символизирует выбор цели и приоритетов. Погоня за деньгами — не основная цель жизни Весов. Продвигаясь по жизни, позаботьтесь о чувствах и интересах близких людей. Проявите к ним сочувствие и щедрость, свойственную вам.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 9 июля 2019 для Скорпионов Энергетически мощный день. Многим Скорпионам будет дана огромная энергия для повышения авторитета и укрепления власти в жизни общества. Полезно перед началом большого дела посетить храм. Хорошо побыть на природе. Рекомендуются переписка, контакты, новые связи.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 9 июля 2019 для Стрельцов Возможно, в вашей судьбе примут участие люди, старшие по возрасту или по должности, и это самым благоприятным образом отразится на вашей деятельности. Коммерческие поездки в этот день нежелательны.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 9 июля 2019 для Козерогов События этого дня потребуют от Козерогов одинакового отношения к окружающим, как мать равно относится к своим детям, не выделяя любимчиков. Все мысли могут воплотиться в реальность. Опасайтесь обмана и искушений. Нужно относиться ко всему с терпением. Необходим контроль над своими чувствами и эмоциями.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 9 июля 2019 для Водолеев День мудрости, обучения, душевной щедрости. Любые знания легко усваиваются. Благоприятны приобретения, сделки, подписание деловых бумаг, гостеприимство, но опасно совершать авантюрные поступки, навязывать другим свои идеи. Не торопитесь, обдумывайте все свои действия.