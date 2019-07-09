Гороскоп на завтра, 10 июля: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 10 июля 2019 для Овнов Ведущей темой дня станут отношения со своей «второй половиной» и деловыми партнерами. Личные интересы Овнов могут быть оттеснены на задний план. Многим может показаться, что окружающие испытывают их терпение на прочность. Что ж, придется подчиниться и поработать, зато польза какая будет!

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 10 июля 2019 для Тельцов Сегодня вероятны знаменательные события в личной жизни Тельцов. Многим из них захочется забыть о делах, сделать что-то из ряда вон выходящее. Сделайте так, чтобы сегодня вечером скуке и однообразию не было места в ваших отношениях. Не бойтесь удивлять возлюбленную оригинальными поступками.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 10 июля 2019 для Близнецов День символизирует сомнение, тяжелый выбор. Многим будет тяжело принять сторону кого-то из двух одинаково важных и дорогих людей, выбрать что-то из абсолютно равнозначного. Если сомневаетесь в чем-либо, возьмите тайм-аут. Стремитесь к стабильности и надежности, пусть это станет основным критерием выбора. Полезно заняться самообразованием.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 10 июля 2019 для Раков Сегодня у многих Раков появится отличная возможность пережить романтическое приключение. Если начальство или родители предложат вам съездить куда-нибудь по делу, соглашайтесь без раздумий!

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 10 июля 2019 для Львов Энергичным Львам пора отправиться в дальние края. Это путешествие позволит вам по-новому взглянуть на многие вещи. В дороге вы наверняка обретете интересные знакомства и даже, возможно, сердечную привязанность. Отношения продолжатся по возвращении домой. Откладывайте текущие дела, быстро собирайтесь — и в путь.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 10 июля 2019 для Дев Расположение планет направляет энергию Дев на экстраординарные идеи, поступки, планы. Группа поддержки ваших идей скорее всего будет не очень многочисленной. Но Девы не склонны теперь прислушиваться к чужому мнению, они ведь «сами себе режиссеры». Пора уже выбраться из «наезженной колеи» и обновить «репертуар» своей деятельности.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 10 июля 2019 для Весов Вероятно, что служащие получат прекрасную возможность показать себя с лучшей стороны, поднять вопрос о повышении своего социального статуса, и, как видится астрологу, это вполне осуществимо. Многие Весы найдут себе работу по душе, что существенно улучшит их положение в обществе.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 10 июля 2019 для Скорпионов Сегодня может быть уязвима эндокринная система Скорпионов. У многих будут отмечаться апатия, безразличие ко всему. В этот период нужна умеренность в еде и аккуратность в диетах. Следует помнить, что вам противопоказаны любые голодания; это связано с эндокринной системой — наиболее ослабленным местом организма.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 10 июля 2019 для Стрельцов У многих Стрельцов вероятны осложнения с официальными инстанциями по старым делам. И хотя к концу дня все уладится, какое-то время это может отвлекать от намеченных целей и тормозить движение вперед. Надо строго выполнять все требования закона, сколь бы обременительными они ни показались.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 10 июля 2019 для Козерогов Финансовое положение большинства представителей этого знака вполне стабильно. Некоторые даже получат солидную сумму. Не отказывайтесь от предложенных коммерческих поездок, запланированных на сегодня, — они должны принести несомненный доход.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 10 июля 2019 для Водолеев Вероятно, личная жизнь большинства профессионально активных представителей этого знака будет подчинена интересам дела или попросту отойдет на второй план; на романтические отношения не останется ни времени, ни сил. Пересмотрите свои отношения, иначе в сфере личной жизни наступит эмоциональный голод.