Гороскоп на сегодня, 12 июля 2019: все знаки Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 12 июля 2019 для Овнов
Ожидается продвижение по службе. Благодаря ответственности и творческому подходу к делу, многим Овнам удастся упрочить свой авторитет, улучшить отношения с начальством и укрепить финансовое положение. Подготовьтесь к тому, что нагрузки увеличатся и на личную жизнь времени почти не останется.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 12 июля 2019 для Тельцов
Оптимизм будет для Тельцов путеводной звездой. А в их преданном сердце может поселиться любовь, которая согреет душу и вселит надежду на счастье. Не скупитесь на чувства и средства, даже если это кажется вам пустой тратой. И не волнуйтесь за свое будущее, что бы вам ни говорили злые языки.
Близнецы (21 мая – 22 июня)
Гороскоп на 12 июля 2019 для Близнецов
Не исключено, что недостаток твердости и последовательности, особенно во второй половине дня, может привести к серьезным проблемам как в личных взаимоотношениях, так и в карьере. Вы должны постараться так планировать свои дела, чтобы первая половина дня принесла максимальную пользу, обусловив целый ряд позитивных ситуаций.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 12 июля 2019 для Раков
Во второй половине дня усилится интуиция и творческий потенциал. Сны могут быть пророческими и позволят изменить судьбу. Вы должны раз и навсегда понять, что без определенного риска успехов вам не достичь.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 12 июля 2019 для Львов
Новые планы Львов могут получить поддержку знакомых, возможно открытие нового предприятия, смена места работы. Легкомыслие недопустимо. Нельзя «сорить» деньгами и бездумно рисковать.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 12 июля 2019 для Дев
Сегодня вы главный главнокомандующий среди всех начальников. Ваши идеи и мысли глобальны. Вы можете хорошо ориентироваться в любой ситуации, но склонны упускать детали. Рассчитывайте на помощь своих сотрудников и секретарей.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 12 июля 2019 для Весов
Свое жизнеутверждающее видение мира вы готовы распространить на все свое окружение и в первую очередь на членов семьи. Благоприятна физическая активность на свежем воздухе. Прекрасно, если дети вместе с вами будут заниматься физзарядкой, купаться, играть в футбол.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 12 июля 2019 для Скорпионов
Существует вероятность появления аллергических реакций и проблем с пищеварением. Избегайте острой пищи, откажитесь от жирного и сладкого. Эти простые советы уберегут вас от неприятных ощущений.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 12 июля 2019 для Стрельцов
Из-за постоянного пребывания в душном помещении могут появиться проблемы с сердцем. Старайтесь чаще бывать на воздухе, совершать прогулки пешком.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 12 июля 2019 для Козерогов
Домашние посиделки в этот день вас никак не вдохновляют. Только не это! Захочется простора, воздуха, новых впечатлений! Все! Хватит прятаться по закоулкам. Пора в свет, в люди! Смело напоминайте всем о своем существовании. Главное - попусту не волноваться.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 12 июля 2019 для Водолеев
Сегодня вы будете намагничены особым зарядом, и уже в самом вашем появлении будет какая-то интрига. Только не переусердствуйте. Главное, чтобы у вас было всегда хорошее настроение.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 12 июля 2019 для Рыб
Вероятно начало крупного дела в новой для вас сфере, с которым будет связана и определенная доля риска. Шлифуйте свое мастерство, именно это будет приносить моральное удовлетворение.