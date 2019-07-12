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Гороскоп на сегодня, 12 июля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 12 июля 2019: все знаки Зодиака
07:47 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Наступает хорошее время для творчества, любовных переживаний и духовных практик.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 12 июля 2019 для Овнов

    Ожидается продвижение по службе. Благодаря ответственности и творческому подходу к делу, многим Овнам удастся упрочить свой авторитет, улучшить отношения с начальством и укрепить финансовое положение. Подготовьтесь к тому, что нагрузки увеличатся и на личную жизнь времени почти не останется.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 12 июля 2019 для Тельцов

    Оптимизм будет для Тельцов путеводной звездой. А в их преданном сердце может поселиться любовь, которая согреет душу и вселит надежду на счастье. Не скупитесь на чувства и средства, даже если это кажется вам пустой тратой. И не волнуйтесь за свое будущее, что бы вам ни говорили злые языки.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 12 июля 2019 для Близнецов

    Не исключено, что недостаток твердости и последовательности, особенно во второй половине дня, может привести к серьезным проблемам как в личных взаимоотношениях, так и в карьере. Вы должны постараться так планировать свои дела, чтобы первая половина дня принесла максимальную пользу, обусловив целый ряд позитивных ситуаций.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 12 июля 2019 для Раков

    Во второй половине дня усилится интуиция и творческий потенциал. Сны могут быть пророческими и позволят изменить судьбу. Вы должны раз и навсегда понять, что без определенного риска успехов вам не достичь.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 12 июля 2019 для Львов

    Новые планы Львов могут получить поддержку знакомых, возможно открытие нового предприятия, смена места работы. Легкомыслие недопустимо. Нельзя «сорить» деньгами и бездумно рисковать.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 12 июля 2019 для Дев

    Сегодня вы главный главнокомандующий среди всех начальников. Ваши идеи и мысли глобальны. Вы можете хорошо ориентироваться в любой ситуации, но склонны упускать детали. Рассчитывайте на помощь своих сотрудников и секретарей.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 12 июля 2019 для Весов

    Свое жизнеутверждающее видение мира вы готовы распространить на все свое окружение и в первую очередь на членов семьи. Благоприятна физическая активность на свежем воздухе. Прекрасно, если дети вместе с вами будут заниматься физзарядкой, купаться, играть в футбол.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 12 июля 2019 для Скорпионов

    Существует вероятность появления аллергических реакций и проблем с пищеварением. Избегайте острой пищи, откажитесь от жирного и сладкого. Эти простые советы уберегут вас от неприятных ощущений.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 12 июля 2019 для Стрельцов

    Из-за постоянного пребывания в душном помещении могут появиться проблемы с сердцем. Старайтесь чаще бывать на воздухе, совершать прогулки пешком.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 12 июля 2019 для Козерогов

    Домашние посиделки в этот день вас никак не вдохновляют. Только не это! Захочется простора, воздуха, новых впечатлений! Все! Хватит прятаться по закоулкам. Пора в свет, в люди! Смело напоминайте всем о своем существовании. Главное - попусту не волноваться.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 12 июля 2019 для Водолеев

    Сегодня вы будете намагничены особым зарядом, и уже в самом вашем появлении будет какая-то интрига. Только не переусердствуйте. Главное, чтобы у вас было всегда хорошее настроение.

  • 12

    Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 12 июля 2019 для Рыб

    Вероятно начало крупного дела в новой для вас сфере, с которым будет связана и определенная доля риска. Шлифуйте свое мастерство, именно это будет приносить моральное удовлетворение.

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