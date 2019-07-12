Гороскоп на сегодня, 12 июля 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 12 июля 2019 для Овнов Ожидается продвижение по службе. Благодаря ответственности и творческому подходу к делу, многим Овнам удастся упрочить свой авторитет, улучшить отношения с начальством и укрепить финансовое положение. Подготовьтесь к тому, что нагрузки увеличатся и на личную жизнь времени почти не останется.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 12 июля 2019 для Тельцов Оптимизм будет для Тельцов путеводной звездой. А в их преданном сердце может поселиться любовь, которая согреет душу и вселит надежду на счастье. Не скупитесь на чувства и средства, даже если это кажется вам пустой тратой. И не волнуйтесь за свое будущее, что бы вам ни говорили злые языки.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 12 июля 2019 для Близнецов Не исключено, что недостаток твердости и последовательности, особенно во второй половине дня, может привести к серьезным проблемам как в личных взаимоотношениях, так и в карьере. Вы должны постараться так планировать свои дела, чтобы первая половина дня принесла максимальную пользу, обусловив целый ряд позитивных ситуаций.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 12 июля 2019 для Раков Во второй половине дня усилится интуиция и творческий потенциал. Сны могут быть пророческими и позволят изменить судьбу. Вы должны раз и навсегда понять, что без определенного риска успехов вам не достичь.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 12 июля 2019 для Львов Новые планы Львов могут получить поддержку знакомых, возможно открытие нового предприятия, смена места работы. Легкомыслие недопустимо. Нельзя «сорить» деньгами и бездумно рисковать.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 12 июля 2019 для Дев Сегодня вы главный главнокомандующий среди всех начальников. Ваши идеи и мысли глобальны. Вы можете хорошо ориентироваться в любой ситуации, но склонны упускать детали. Рассчитывайте на помощь своих сотрудников и секретарей.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 12 июля 2019 для Весов Свое жизнеутверждающее видение мира вы готовы распространить на все свое окружение и в первую очередь на членов семьи. Благоприятна физическая активность на свежем воздухе. Прекрасно, если дети вместе с вами будут заниматься физзарядкой, купаться, играть в футбол.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 12 июля 2019 для Скорпионов Существует вероятность появления аллергических реакций и проблем с пищеварением. Избегайте острой пищи, откажитесь от жирного и сладкого. Эти простые советы уберегут вас от неприятных ощущений.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 12 июля 2019 для Стрельцов Из-за постоянного пребывания в душном помещении могут появиться проблемы с сердцем. Старайтесь чаще бывать на воздухе, совершать прогулки пешком.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 12 июля 2019 для Козерогов Домашние посиделки в этот день вас никак не вдохновляют. Только не это! Захочется простора, воздуха, новых впечатлений! Все! Хватит прятаться по закоулкам. Пора в свет, в люди! Смело напоминайте всем о своем существовании. Главное - попусту не волноваться.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 12 июля 2019 для Водолеев Сегодня вы будете намагничены особым зарядом, и уже в самом вашем появлении будет какая-то интрига. Только не переусердствуйте. Главное, чтобы у вас было всегда хорошее настроение.