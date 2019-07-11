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Четверг, 11.07.2019
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Гороскоп на завтра, 12 июля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на завтра, 12 июля 2019: все знаки Зодиака
18:15 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Получив ключ к решению предстоящих задач, вы избежите многие неприятности и преодолеете все трудности.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 12 июля 2019 для Овнов

    Расположение звезд по-прежнему неблагоприятно. Работа потребует больших усилий и не принесет значительных результатов. Нестандартный подход к любому делу, неординарность в решении возникающих проблем поможет сломить негативные тенденции дня. Напряженный в эмоциональном отношении день. Желательны поддержка и понимание близких людей. Во второй половине дня вероятны проблемы с жилищем или имуществом. Вам полезны прогулки — в результате ваше настроение улучшится.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 12 июля 2019 для Тельцов

    Крайне неблагоприятный день. В любом мероприятии сегодня не рассчитывайте на помощь со стороны, только вы сами сможете помочь себе. Сегодня главное — не совершать ошибок и все делать вовремя. Охраняйте жилище: возможны пожары, ограбления, в лучшем случае — появление нежданных гостей.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 12 июля 2019 для Близнецов

    Благоприятный день для физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе. Хорош он для прогулок, путешествий, общения с друзьями.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 12 июля 2019 для Раков

    Несмотря на неожиданности, вы сможете углубиться в работу, улучшить свое материальное положение, наладить и укрепить отношения с близким человеком. Рекомендуется уделить большое внимание дому, сделать важные покупки. Обратите внимание на здоровье детей.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 12 июля 2019 для Львов

    Сегодня работа потребует от вас больших усилий, однако положительные результаты скажутся только по прошествии длительного промежутка времени. Склонность к оригинальности, экстравагантности в поступках, нестандартный подход к любому делу может вызвать двойственную оценку со стороны руководства или коллег. Напряженный в эмоциональном отношении день. Вероятны проблемы в личной жизни. Не позволяйте мнительности или ревности овладеть вашим сердцем.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 12 июля 2019 для Дев

    Крайне неблагоприятный день. Вероятны проблемы с жилищем или имуществом: возможны ограбления, кражи, в лучшем случае — появление нежеланных гостей. Напряженный в эмоциональном отношении день. Возможно великое множество критических ситуаций. Разум и интуиция помогут выйти из сложной ситуации. Вам придется приложить для этого максимум стараний.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 12 июля 2019 для Весов

    Крайне неблагоприятный день обманов и иллюзий. Он пройдет под знаком неверности, ложных обещаний. Возможно, что этот день будет наполнен событиями, связанными с неудачной коммерческой деятельностью. Внимательно отнеситесь к покупкам или заманчивым коммерческим предложениям: вас попытаются обвести вокруг пальца.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 12 июля 2019 для Скорпионов

    День отмечен возрастанием жизненных сил. Большой заряд энергии будет способствовать исцелению и врачеванию. Ваше влияние могут почувствовать близкие люди. Многие обратятся к вам за помощью для исцеления души и тела. Откройте свои сердца навстречу радости и любви.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 12 июля 2019 для Стрельцов

    Крайне неблагоприятный день. Вероятны проблемы с недвижимым имуществом; возможны пожар, ограбления, в лучшем случае — появление нежеланных гостей. Напряженный в эмоциональном отношении день. Постарайтесь избегать всевозможных споров, не обращайте внимания на критические замечания в свой адрес — ваша реакция может быть неадекватна высказыванию.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 12 июля 2019 для Козерогов

    Крайне неблагоприятный день. День серьезных провокаций, авантюрных приключений, подлого обмана. Вероятно романтическое увлечение, которое, к сожалению, будет кратковременным. Не исключено, что вам придется выяснять отношения с друзьями или родственниками. Будьте осмотрительны - очень часто скандалы возникают из-за невнимательности.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 12 июля 2019 для Водолеев

    День отмечен ощущением внутренней свободы, желанием смены обстановки и образа жизни. Водолеи могут ощутить вкус к экстравагантным выходкам, неразумным тратам денег. Рекомендуется сократить ненужные траты до минимума и, пока не поздно, образумиться. В противном случае вы можете утратить деловую активность и окажетесь в кризисной ситуации.

  • 12

    Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 12 июля 2019 для Рыб

    Из-за вашего самообмана и резких необдуманных поступков этот день неблагоприятен для установления контактов и активного общения. Смена настроения или легкомыслие могут подвергнуть риску репутацию Рыб. Возможно, что, попытавшись уладить возникшие проблемы, Рыбы сумеют восстановить свое доброе имя. Они смогут владеть ситуацией и спокойно продолжать начатое дело.

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