Гороскоп на сегодня, 15 июля 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 15 июля 2019 для Овнов Продолжается период успеха и больших перспектив. Этот день может быть ярким и запоминающимся. Практически во всем вам будет сопутствовать удача. Прислушивайтесь к своей интуиции, доверяйтесь только самым надежным и проверенным людям.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 15 июля 2019 для Тельцов Не исключено, что попытки Тельцов распорядиться собственным имуществом будут носить слишком неопределенный характер. В лучшем случае они все же научатся, оказавшись в критическом положении, изыскивать необходимые средства, в худшем - промотают или приведут в состояние негодности все то, чем владеют.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 15 июля 2019 для Близнецов Вероятны пессимистические настроения. Некоторые Близнецы почувствуют психологическую усталость от череды неудач. Подумайте о тех, кто находится в более бедственном положении, окажите им помощь.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 15 июля 2019 для Раков Не исключено, что отсутствие необходимых знаний и опыта негативно скажется на вашем авторитете. Импульсивность грозит привести к необдуманным поступкам. Постарайтесь не совершать покупки под влиянием эмоций. Не стоит проводить какие-либо сделки, но при этом постарайтесь не нарушать ранее заключенных договоренностей.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 15 июля 2019 для Львов Этот день не подходит для проведения ответственных мероприятий. Возможны конфликты со случайными людьми, партнерами издалека. Переживания могут коснуться также сфер здоровья и финансов. Остерегайтесь проблем в поездках или в совместных делах с зарубежными партнерами.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 15 июля 2019 для Дев Возможно, отношения с коллегами и подчиненными будут меняться не в лучшую сторону. Не исключаются ссоры, конфликты. Постарайтесь проявить понимание и не оказывать давление на окружающих. Сосредоточьтесь на служебных обязанностях.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 15 июля 2019 для Весов Этот день символизирует недоразумения. Не исключены задержки, опоздания, пробки. Возможны конфликты с родственниками по поводу общей семейной недвижимости. Интуиция не позволит наделать больших ошибок. Отдавайте долги, как материальные, так и энергетические.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 15 июля 2019 для Скорпионов Сегодня состоится визит или переписка с дальними родственниками, которым нужен ваш совет или помощь. Старайтесь упрочить дружбу и доверие близких вам людей. В этот период можно начинать новые совместные проекты.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 15 июля 2019 для Стрельцов Эстеты, ценители искусства, любители удовольствий - представители знака Стрельца - могут проявить себя в сфере искусства, художественного творчества. Получат признание своих талантов дизайнеры по интерьеру и ландшафту. Не останавливайтесь на достигнутом, постоянно совершенствуйтесь, критически относясь ко всему, что вы делаете.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 15 июля 2019 для Козерогов Многие представители этого знака будут щедры, милосердны и сострадательны, сумеют найти общий язык с людьми. Душевное тепло Козерогов создаст уют для всех, кто их окружает. По этой причине люди потянутся к ним. Умейте найти во всем происходящем глубокий смысл, делясь своими ощущениями и возросшей энергетикой с близкими людьми, не ожидая благодарности или ответных действий.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 15 июля 2019 для Водолеев Многим Водолеям наверняка захочется обновить гардероб. Водолеи станут обращать больше внимания на свою внешность. Неплохая пора для проведения паровых косметических процедур, похода в парикмахерскую. Эффективны меры профилактики аллергии.