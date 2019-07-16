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Гороскоп на сегодня, 16 июля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2019: все знаки Зодиака
07:28 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2019 года, предусматривает удачный день для познания нового.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 16 июля 2019 для Овнов

    Не исключено, что сегодня будут обсуждаться вопросы, связанные с дальними поездками или совместными делами с заграничными партнерами. Возможны контакты с дальними родственниками, их визиты. Активизируйте свое общение, так как новое знакомство положит начало плодотворному деловому сотрудничеству.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 16 июля 2019 для Тельцов

    Ни в коем случае нельзя забывать о близких и любимых людях. В этот день у вас появится отличная возможность наверстать упущенные события и освободиться от дел уже в начале второй половины дня. Вечер посвятите общению с родственниками и друзьями. Не лучшей идеей будет оставаться в одиночестве.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 16 июля 2019 для Близнецов

    В первой половине дня Вы завершите крупный проект, над которым работали вместе с коллегами. Ваш начальник будет очень доволен тем, как ваша команда справилась с проектом. Без каких-либо колебаний он доверит Вам и Вашим партнерам другой, сложный, но очень перспективный проект. Вы начнете немедленно над ним работать и будете очень вдохновлены перспективой.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 16 июля 2019 для Раков

    Многим Ракам сегодня гарантирована если не слава, то что-то вроде широкой популярности и безусловного авторитета, хотя бы в своем кругу. Вот главное приобретение, которое вы можете сделать завтра. Не забывайте о том, что и популярность, и рост авторитета — испытание. Успех проверяет на прочность ничуть не хуже, чем неудача.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 16 июля 2019 для Львов

    Звезды говорят о том, что Судьба вам благоволит. Появится неплохая возможность значительным образом улучшить свое материальное положение посредством небольшого ответственного поручения, с которым вы с легкостью справитесь. Вот только постарайтесь не потратить все деньги сразу, поскольку соблазн будет очень велик.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 16 июля 2019 для Дев

    Сегодня на работе будут уволены трое сотрудников, в результате чего пустыми окажутся три престижных должности. Определитесь, какая из этих вакансий откроет для Вас мир возможностей, и без колебаний предложите свою кандидатуру.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 16 июля 2019 для Весов

    Этот день подходит для выступлений на публике и обнародования творений и новшеств. Один из лучших дней для вступления в брак, основанный на общности интересов. Не упустите шанс укрепить взаимоотношения с близким человеком.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 16 июля 2019 для Скорпионов

    Пристальное внимание обратите в сторону своего здоровья. Возможно, неплохо было бы начать придерживаться витаминной диеты, чтобы насытить организм полезными веществами. Постарайтесь в любой ситуации сохранять предельное спокойствие и не травмировать собственную нервную систему понапрасну.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 16 июля 2019 для Стрельцов

    Вы воспримете завтрашние новости о своем понижении в должности с негодованием. Если Вы станете резко реагировать, обвиняя начальника во всех мирских грехах, Вы можете только усугубить ситуацию. Самое правильное, что Вы можете сделать, это поговорить тет-а-тет. Узнайте, что повлияло на такое решение. Ответ очень удивит Вас, но узнав его, Вы поймете, что нужно делать дальше.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 16 июля 2019 для Козерогов

    Козероги, которые в последнее время в общении с близкими и знакомыми отличались доминирующей позицией, могут столкнуться с недовольством сослуживцев. Постарайтесь избежать агрессивного метода решения конфликта. Не следует давать в долг. Избегайте изменений привычного образа жизни.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 16 июля 2019 для Водолеев

    Полезным в этот день может оказаться решение раз и навсегда прервать любые контакты с малоприятными людьми. Ближе к середине дня вам могут поступить новые и весьма перспективные предложения. Будьте внимательны по отношению к малознакомым людям. В первую очередь, думайте о собственных интересах.

  • 12

    Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 16 июля 2019 для Рыб

    Вы рискуете забыть о важном семейном празднике. Поздравьте родных по телефону и не забудьте купить какой-нибудь подарок. Самое лучшее, что Вы можете сделать - заказать им столик в ресторане.

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