Гороскоп на завтра, 17 июля 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 17 июля 2019 для Овнов Не исключены трудности с близкими. Домашние проблемы могут повредить карьере или нанести урон авторитету. Наладьте отношения с близкими родственниками и соседями. Ваши эмоциональность, открытость, благожелательность и великодушие помогут в различных сферах жизни.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 17 июля 2019 для Тельцов Этот день символизирует подмену понятий, ложные ценности, иллюзии. Тельцы могут выглядеть беззаботными и поверхностными людьми. Но так лишь кажется тем, кто хорошо их не знает. Вам нужно всерьез задуматься над основополагающими ценностями и глобальными проблемами. Не пытайтесь обмануть себя и окружающих своим притворным оптимизмом.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 17 июля 2019 для Близнецов Этот день принесет новые знакомства и поездки. Правда, у некоторых Близнецов масса времени уйдет на обустройство своего жилья. Ждите приятных вестей, предложений, но ничего резко не меняйте.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 17 июля 2019 для Раков Расположение начальства будет способствовать продвижению по служебной лестнице. Но самое важное, что все похвалы и поощрения будут заслуженными. Можете рассчитывать на поддержку окружения и высокопоставленных людей.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 17 июля 2019 для Львов Кто-то из Львов получит образование, кто-то сделает карьеру; в любом случае возрастет их влияние и положение в обществе. Чем серьезнее вы отнесетесь к своим обязанностям, тем щедрее одарит вас судьба.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 17 июля 2019 для Дев Практически весь день новаторские введения Дев будут оспариваться в высших кругах управления. Неоднократно придется пересмотреть свое отношение к работе и руководителю. Избегайте скандалов, не принимайте кардинальных решений.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 17 июля 2019 для Весов Вас ожидают почести, выданные авансом. Многие Весы растеряются от такого количества возможностей (повышение по службе, получение прибыли). Оправдывайте ожидания других, но при этом опасайтесь противоправных действий.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 17 июля 2019 для Скорпионов Этот день символизирует знания, обучение и преподавание. Звезды направят Скорпионов на свершение профессиональных подвигов. Кое-кто из них начнет курс повышения квалификации или различных тренингов. Опасно впустую убивать время. Так можно потерять не только время, но и здоровье. Занимайтесь только тем, что вам действительно необходимо.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 17 июля 2019 для Стрельцов Стрельцы могут занять пьедестал почета, и все окружающие будут восхищаться их талантами и способностями. Среди толпы поклонников они могут встретить «свою половину». Не пренебрегайте вниманием окружающих и не воспринимайте подарки судьбы как что-то само собой разумеющееся. Будьте благодарны судьбе за все.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 17 июля 2019 для Козерогов Ваш оптимизм станет «пропуском» в любое место. С таким настроением можно отправляться хоть за тридевять земель. И где бы вы ни оказались, везде вы будете желанным гостем. Приготовьтесь проявить всю палитру своих талантов - занавес уже поднимается и поклонники в ожидании. И неважно, будет ли это многолюдная аудитория или устоявшаяся немногочисленная компания.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 17 июля 2019 для Водолеев Будьте осторожны: вас может одолеть азарт, желание выигрыша в казино или в карты. Идите только на разумный риск. Помните, что риск и опрометчивость - разные вещи!