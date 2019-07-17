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Среда, 17.07.2019
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Гороскоп на сегодня, 17 июля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2019: все знаки Зодиака
07:19 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2019 года, предусматривает день, в который клевета и ложь вернуться сторицей и больно ударят.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 17 июля 2019 для Овнов

    Не исключены трудности с близкими. Домашние проблемы могут повредить карьере или нанести урон авторитету. Наладьте отношения с близкими родственниками и соседями. Ваши эмоциональность, открытость, благожелательность и великодушие помогут в различных сферах жизни.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 17 июля 2019 для Тельцов

    Этот день символизирует подмену понятий, ложные ценности, иллюзии. Тельцы могут выглядеть беззаботными и поверхностными людьми. Но так лишь кажется тем, кто хорошо их не знает. Вам нужно всерьез задуматься над основополагающими ценностями и глобальными проблемами. Не пытайтесь обмануть себя и окружающих своим притворным оптимизмом.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 17 июля 2019 для Близнецов

    Этот день принесет новые знакомства и поездки. Правда, у некоторых Близнецов масса времени уйдет на обустройство своего жилья. Ждите приятных вестей, предложений, но ничего резко не меняйте.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 17 июля 2019 для Раков

    Расположение начальства будет способствовать продвижению по служебной лестнице. Но самое важное, что все похвалы и поощрения будут заслуженными. Можете рассчитывать на поддержку окружения и высокопоставленных людей.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 17 июля 2019 для Львов

    Кто-то из Львов получит образование, кто-то сделает карьеру; в любом случае возрастет их влияние и положение в обществе. Чем серьезнее вы отнесетесь к своим обязанностям, тем щедрее одарит вас судьба.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 17 июля 2019 для Дев

    Практически весь день новаторские введения Дев будут оспариваться в высших кругах управления. Неоднократно придется пересмотреть свое отношение к работе и руководителю. Избегайте скандалов, не принимайте кардинальных решений.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 17 июля 2019 для Весов

    Вас ожидают почести, выданные авансом. Многие Весы растеряются от такого количества возможностей (повышение по службе, получение прибыли). Оправдывайте ожидания других, но при этом опасайтесь противоправных действий.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 17 июля 2019 для Скорпионов

    Этот день символизирует знания, обучение и преподавание. Звезды направят Скорпионов на свершение профессиональных подвигов. Кое-кто из них начнет курс повышения квалификации или различных тренингов. Опасно впустую убивать время. Так можно потерять не только время, но и здоровье. Занимайтесь только тем, что вам действительно необходимо.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 17 июля 2019 для Стрельцов

    Стрельцы могут занять пьедестал почета, и все окружающие будут восхищаться их талантами и способностями. Среди толпы поклонников они могут встретить "свою половину". Не пренебрегайте вниманием окружающих и не воспринимайте подарки судьбы как что-то само собой разумеющееся. Будьте благодарны судьбе за все.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 17 июля 2019 для Козерогов

    Ваш оптимизм станет "пропуском" в любое место. С таким настроением можно отправляться хоть за тридевять земель. И где бы вы ни оказались, везде вы будете желанным гостем. Приготовьтесь проявить всю палитру своих талантов - занавес уже поднимается и поклонники в ожидании. И неважно, будет ли это многолюдная аудитория или устоявшаяся немногочисленная компания.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 17 июля 2019 для Водолеев

    Будьте осторожны: вас может одолеть азарт, желание выигрыша в казино или в карты. Идите только на разумный риск. Помните, что риск и опрометчивость - разные вещи!

  • 12

    Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 17 июля 2019 для Рыб

    Этот день символизирует внезапную встречу, дружбу, а возможно, что и брак с человеком намного старше вас. Прежде чем согласиться на такой неравный брак, хорошенько подумайте, устроит ли он вас.

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