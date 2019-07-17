Гороскоп на завтра, 18 июля 2019: все знаки Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 18 июля 2019 для Овнов
После обеда желательно повременить с решительными действиями в рабочих вопросах. Есть вероятность, что проблема решится сама собой. Если завтра в начале дня ты посвятишь себе на несколько минут побольше, то звезды гарантируют, что твоя внешность засверкает всеми гранями и засияет как кристалл. Недавно появившаяся дружба перечеркнет старую.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 18 июля 2019 для Тельцов
День, когда придется проявить немало терпения по отношению к окружающим, поскольку им будет крайне сложно понять чего же вы от них хотите. Говорите в лоб. Все ваши намеки завтра останутся непонятыми, поэтому чтобы избежать проблем из-за этого недопонимания в дальнейшем, необходимо задействовать все свое красноречие.
Близнецы (21 мая – 22 июня)
Гороскоп на 18 июля 2019 для Близнецов
Не заводите новых знакомств сегодня. Вы рискуете подпустить к себе очень нехорошего человека. У Вас уже есть близкий друг, который будет поддерживать Вас и будет рядом при любых обстоятельствах. Цените старые дружеские отношения.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 18 июля 2019 для Раков
Не следует сегодня думать о карьере или заниматься рабочими поручениями. Четверг - ваш шанс хорошенько отдохнуть, будет обидно, если вы им не воспользуетесь. Вероятно обострение болезни. Проведите побольше времени перед зеркалом. Почему вы считаете, что у зеркала долго крутятся, строя рожи своему отражению и гримасничая, только подростки.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 18 июля 2019 для Львов
У вас не получится все держать под своим контролем, так что смиритесь и наблюдайте со стороны за теми поворотами событий, что приготовила вам судьба. Придется искать решения и ответы на непростые вопросы, что полностью поглотит ваше внимание на весь день. Вечер проведите в кругу друзей. Вам просто необходимо расслабиться и повеселиться.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 18 июля 2019 для Дев
Обратите внимание на душевное состояние членов семьи. Иначе вы можете оказаться крайним. Прислушайтесь к интуиции, она поможет понять, как привлечь внимание окружающих. Может, пришло время купить что-нибудь новенькое. Завтра сделайте для своего партнера что-нибудь необычное. Например, приготовьте шикарный ужин при свечах.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 18 июля 2019 для Весов
Пристальное внимание стоит уделить собственной личной жизни. Задумайтесь, все ли вас устраивает в текущем положении дел на любовном фронте? Возможно, пришло время несколько разнообразить свое общение и завести новые знакомства. Близкие люди с радостью поддержат любую вашу инициативу, так что берите друзей и отправляйтесь веселиться.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 18 июля 2019 для Скорпионов
Завтра вы можете не бояться своих недоброжелателей и их враждебных выходок. Звезды защитят вас от любых нападок. Главное - ничего не бояться. Проявите свои волевые качества и положительные черты характера - прилежность, проницательность, благоразумие, надежность, трудолюбие, основательность в делах.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 18 июля 2019 для Стрельцов
Завтра Вы вспомните свои старые отношения. Вы должны признать, что к бывшему партнеру Вы испытывали куда больше чувств и страсти, чем к нынешнему. Будьте честны с самим собой и с Вашим нынешним партнером. Если Вы держитесь за эти отношения просто чтобы не быть одинокими, такие отношения ничего не стоят.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 18 июля 2019 для Козерогов
В этот день расположение звезд благоприятно для влюбленных, поэтому всем окрыленным парам сегодня рекомендуется строить планы на будущее, совершать помолвку, сообщать своим родителям о том, что вы решили пожениться. Завтра есть повод для того, чтобы заглянуть в салон красоты.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 18 июля 2019 для Водолеев
Вы можете жить в любовных грезах, в то время как ситуация потребует реального взгляда на вещи. Небольшая перепалка с супругом может слегка всколыхнуть ровную поверхность вашей семейной жизни. Ищите партнера, который бы хорошо к вам относился и позволял бы вам быть самими собой, а главное - считал бы счастливую семейную жизнь самым важным.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 18 июля 2019 для Рыб
Хорошее время для общения с родственниками и любых начинаний. Все будет даваться легко. Пройдитесь по магазинам, завтра можно побаловать себя какой-нибудь обновкой. В дальние поездки отправляться не стоит, проведите вечер в спокойной обстановке с любимыми людьми.