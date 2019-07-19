Гороскоп на сегодня, 19 июля 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 19 июля 2019 для Овнов Истинное предназначение Овнов — творчество. Вряд ли сегодня вас будут интересовать проблемы и дела других. Исключением являются люди, которых Овен искренне любит. Постарайтесь реализовать свои амбиции в творчестве, а в жизни вам нужно быть скромнее.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 19 июля 2019 для Тельцов Положение планет располагает Тельцов к импульсивности, вспыльчивости. Многие будут готовы к экстремальным ситуациям. Не начинайте ничего нового, будьте внутренне сосредоточены. Завершайте старые дела, судебные разбирательства. Ко всему происходящему с вами необходимо относиться серьезно.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 18 июля 2019 для Близнецов День приносит педантичное отношение к вещам, трезвый взгляд на действительность. Удачны собрания и работа в коллективе. Прекрасный день для оформления брака. Клятвы и обязательства, данные в этот день, нужно обязательно выполнять. Не стройте иллюзий по поводу будущих событий, трезво смотрите на обстоятельства, учитывайте все «за» и «против».

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 19 июля 2019 для Раков День символизирует независимость внутреннего мира, эмоциональную свободу. Многим Ракам он принесет гармонию и умеренность, возможность исправления своих ошибок. Злобная энергетика, агрессия ведут к неминуемому падению. Необходимо рассчитаться с долгами, примириться с теми, с кем вы были в долгой и затяжной вражде.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 19 июля 2019 для Львов День может осложниться неожиданными обстоятельствами, разрушить все планы и вынудить представителей этого знака действовать экспромтом. Не принимайте скоропалительных решений, даже если вам поставят ультиматум. Каждый неверный шаг впоследствии может обернуться для вас проблемами.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 19 июля 2019 для Дев В этот день вас может порадовать ощущение близкого счастья. Благоприятны контакты, накопление информации, торговля. Многие Девы будут стремиться быть примером для других. Сегодня рекомендуется слушать музыку, совершать прогулки на природе и мечтать. Путешествуйте, познавайте мир. Необходимо исполнять свои обещания и сделать для близких то, о чем они давно мечтали.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 19 июля 2019 для Весов Тенденции этого дня способствуют развитию у Весов целеустремленности, решимости, отваги. Благоприятно подписывать важные документы, заключать контракты. Стройте новые планы и тут же начинайте работу над их осуществлением. Не рекомендуется заниматься мелкими, ничего не значащими делами. Не тратьте свою энергию попусту.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 19 июля 2019 для Скорпионов День гостеприимства, который способствует сближению, общности, совместной деятельности и воплощению замыслов. Стройте новые планы и проекты, мечтайте, продолжайте обдумывать планы. Нельзя суетиться. Прощайте обиды, не ссорьтесь с близкими.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 19 июля 2019 для Стрельцов День дает психологическую настроенность на стабильность. Благоприятно завершение начатых дел, встречи с давними друзьями, родственниками. Можно освободиться от груза прошлого и жить настоящим моментом.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 19 июля 2019 для Козерогов Этот день символизирует пустые знания и информационный шум. Может быть, вам придется заниматься не тем, чем вы планировали. Надо ограничить контакты и отдохнуть. Путешествия доставят вам огромное удовольствие.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 19 июля 2019 для Водолеев День символизирует подозрительность,замкнутость и ранимость. Для многих Водолеев-женщин будет характерна некоторая экзальтированность. Возможен всплеск неконтролируемых эмоций. Спокойствие, выдержка, осмотрительность — в этих качествах вы найдете себе опору.