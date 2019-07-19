Гороскоп на завтра, 20 июля 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 20 июля 2019 для Овнов Очень непростой день. Звезды предупреждают, что желательно постараться избегать слишком близких контактов с окружающими. Возможно, вам придется столкнуться с непониманием и порой даже агрессивным поведением. Не вступайте в конфликты. Проведите время, занимаясь индивидуальной работой и собственными планами.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 20 июля 2019 для Тельцов Не следует есть ничего экзотического (из японской, китайской, корейской кухни). Это может привести к расстройству желудка. Вам нужно как следует отдохнуть, привести в порядок свой душевный мир, настроить интуицию. Денежных расходов потребуют любовные отношения, которые изрядно пошатнут ваш бюджет.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 20 июля 2019 для Близнецов Вам повезет закончить работу намного раньше, чем Вы думали. Проведите свое свободное время, составляя план отдыха Вашей семьи на ближайшие дни. Не сомневайтесь, любимые люди оценят этот план. Посоветуйтесь с ними, предложите варианты и сойдитесь на чем-то одном.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 20 июля 2019 для Раков Не стоит отдавать предпочтение чужим идеям и планам. Этот день будет благоприятен для того, чтобы заняться реализацией собственных планов. Постарайтесь не растрачивать свой энергетический потенциал на потребности окружающих и обратите внимание на личные желания. Близкие люди с радостью окажут вам посильную помощь в любых начинаниях.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 20 июля 2019 для Львов Этот день благоприятен для улучшения отношений. Это время сближения, появления общих интересов у тех, кто имеет постоянного партнера, и новых знакомых у тех, кто в данный момент разочарован и одинок. Многим придется сильно изменить свою жизнь и найти разрешение давно назревших проблем.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 20 июля 2019 для Дев Вам не рекомендуется летать в облаках, пока Вы обсуждаете важные семейные планы. Кто-то из родственников вынесет на обсуждение одну очень абсурдную идею, и, как ни странно, все ее поддержат. Если вы отвлечетесь и никак не повлияете на это решение, вашей семье придется столкнуться с последствиями.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 20 июля 2019 для Весов Велика вероятность, что в этот день у вас появится желание что-то кардинально изменить в собственной жизни. Тщательно продумайте все свои планы и их последствия, прежде чем приступать к активной деятельности. Существует вероятность того, что будущие события не лучшим образом скажутся на вас. Вечер посвятите пассивному отдыху.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 20 июля 2019 для Скорпионов Удачный день для смены работы. Большинство сделок будет удачными, и они с лихвой оправдают все ожидания. Не пропустите выгодные деловые предложения, которые могут поступить сегодня. К ним стоит отнестись с вниманием.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 20 июля 2019 для Стрельцов Вам не стоит ругать судьбу за какие-то мелкие проблемы. Цените все, что у Вас есть здесь и сейчас, потому что не у каждого человека есть все эти преимущества. Даже если Вы считаете, что заслуживаете жить в большом доме у моря с красивой машиной и кучей денег, это не значит, что сейчас Вы живете плохо. Вряд ли деньги решили бы все Ваши проблемы. Счастье заключается в другом.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 20 июля 2019 для Козерогов Самое подходящее время, чтобы устроить себе небольшой праздник. Побалуйте любимого человека вкусностями, сходите на свидание, а вечером обязательно примите расслабляющую ванну. Возможно, во второй половине дня вам нестерпимо захочется побыть в одиночестве. Не стоит отказывать себе в подобной малости. Наслаждайтесь отдыхом.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 20 июля 2019 для Водолеев У многих Водолеев появится возможность расширить свои философские взгляды, укрепиться в своем мировоззрении. Усилятся интеллектуальность и работоспособность. Появится желание свернуть горы. Хорошее время для новых начинаний.