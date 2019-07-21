Гороскоп на завтра, 22 июля 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 22 июля 2019 для Овнов Звезды способствуют развитию у Овнов особого чутья на личные или деловые контакты, которые могут оказаться полезными или необходимыми уже сейчас. Рекомендуется придавать глубокий смысл любым дружеским и деловым отношениям. Нельзя упустить шанс улучшить свою жизнь.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 22 июля 2019 для Тельцов Этот день считается критическим. Вероятны обман искушения. Все мысли и желания (как хорошие, так и плохие) могут воплотиться в жизнь. Нужно контролировать свои мысли, относиться ко всему с терпением. Не требуйте от близких того, чего они дать не в силах. Примите их любовь такой, какая она есть.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 22 июля 2019 для Близнецов День дает психологическую настроенность достижения цели одним рывком. Благоприятно избавляться от всего лишнего. Не стоит поддерживать отношений со случайными людьми в вашей жизни. Если вам сложно изменить что-то в себе и своем окружении, не жалуйтесь на судьбу, боритесь с отрицательными эмоциями. Старайтесь как-то исправить ситуацию.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 22 июля 2019 для Раков В этот день все удастся, если вы проявите творческую активность. Усваиваются знания и любая пища. Многих Раков будут отличать острое восприятие действительности, сообразительность, находчивость. Даже из запутанных и трудных ситуаций им удастся найти выход. Необходимо избегать соблазнов. Можете налаживать связи с заграницей, но при этом отказывайтесь от авантюрных предложений, обещаний быстрой наживы.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 22 июля 2019 для Львов День символизирует созидание, домашний очаг. Благоприятны планирование, строительство, торговля. Несмотря на летний сезон, вам следует активно приняться за дело, вооружившись необходимой информацией, материалами и средствами, иначе все важные события пройдут мимо вас.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 22 июля 2019 для Дев Не исключено, что Девы окажутся перед сложным выбором. Многие растеряются, так как ситуация покажется безвыходной. Сохраняйте самообладание и помните о том, что неразрешимых ситуаций нет.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 22 июля 2019 для Весов Вам может показаться, что вас хотят сделать управляемыми, навязав вам зависимость на подсознательном уровне. А зависеть от кого-то или чего-то вы не любите, поэтому, вероятно, будете бунтовать. Не стоит резко выражать свое недовольство. Чем вы будете хладнокровнее, тем убедительнее будут ваши доводы.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 22 июля 2019 для Скорпионов День не благоприятствует личной жизни Скорпионов. Неудачи в любви могут стать причиной душевного кризиса. Даже давний, проверенный временем союз не принесет утешения: близкий человек может заставить вас изрядно понервничать. Умерьте амбиции; главное сейчас — не расширить свои возможности, а сохранить имеющееся.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 22 июля 2019 для Стрельцов Этот день предоставляет Стрельцам широкие возможности для профессионального и карьерного роста. Лучшими сотрудниками и начальниками для вас сейчас будут те, кто старше по возрасту: они с радостью окажут поддержку и покровительство. Можете рассчитывать на помощь старшего друга или родителя противоположного пола.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 22 июля 2019 для Козерогов

11 Вам придется изрядно потрудиться для достижения желанной цели. Однако если вовсе отказаться от нее, то можно сохранить не только силы, но и материальные средства. Выбирайте, что вам дороже и нужнее на данном этапе жизни, а если не сможете — обратитесь за советом к близким друзьям. Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 22 июля 2019 для Водолеев Этот день символизирует потребность в свободе, верность в дружбе, альтруизм. Сегодня показано лечение нервной системы, органов чувств, глазных болезней. Рекомендуются водные процедуры.