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Гороскоп на завтра, 23 июля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на завтра, 23 июля 2019: все знаки Зодиака
19:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

День повысит мотивацию, добавит игрового и спортивного азарта, делового энтузиазма, поможет преодолеть барьер, найти выход, бросить вызов, начать рост.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 23 июля 2019 для Овнов

    День символизирует ложь и обман. Овен подвержен влиянию сплетен, способен делить всех людей на хороших и плохих. В его палитре всего две краски - белая и черная. Старайтесь не прибегать даже к невинной лжи, гак как ваша ложь всегда заметна. Если отбросите все наносное, то 23 июля 2019 можете прослыть образцом светского обхождения, гостеприимства, радушия. 

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 23 июля 2019 для Тельцов

    Этот день может раскрыть резервы Тельцов. Обнаружатся такие способности, о которых никто даже не подозревал. Возможны приятные и полезные знакомства. У деловых людей, спортсменов может открыться «второе дыхание». Крепкое здоровье и оптимистический настрой позволят вам браться за самые сложные дела и доводить их до успешного завершения. 

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 23 июля 2019 для Близнецов

    Ваши близкие не столь отходчивы, как вы, и могут запомнить ваши выходки, из-за этого возможно затяжное противостояние в семье. По гороскопу 23 июля 2019 вам следует сосредоточиться на личной жизни, это в ваших же интересах. Терпение и дисциплина еще никому не помешали. 

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 23 июля 2019 для Раков

    Этот день может проверить Раков на прочность. Желающих отнять что-либо у них, как-то навредить Ракам будет предостаточно. Ваша задача - набраться опыта, обзавестись новыми знакомствами и сохранить достигнутое, опираясь на поддержку влиятельных людей.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 23 июля 2019 для Львов

    Сегодня у Львов могут произойти неожиданные изменения в материальной сфере. Возможно даже, что материальное положение изменится коренным образом. Не исключены денежные поступления, дорогие подарки. Неплохой момент для проявления всех лучших качеств Льва. 23 июля 2019 благоприятно планирование отпуска.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 23 июля 2019 для Дев

    Многие Девы будут скептически относиться к любым рекомендациям, полагаясь лишь на свой опыт и знания. В первую очередь это будет касаться здоровья. Состояние здоровья в немаловажной степени зависит от образа жизни, поведения, но нельзя пренебрегать рекомендациями, вытекающими из индивидуальных особенностей, а именно стихии и зодиакального знака рождения.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 23 июля 2019 для Весов

    Положение планет располагает представителей Весов к улучшению материального положения. Им удастся заработать деньги благодаря новым, оригинальным идеям. 23 июля 2019 при решении вопросов больше полагайтесь на собственные расчеты, а не на мнение авторитетных людей.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 23 июля 2019 для Скорпионов

    Многих будут тяготить семейные обязательства, необходимость воспитания «трудных» подростков. При всей своей занятости, найдите время, чтобы с ними поговорить, чтобы похвалить их за успехи и строго указать на промахи. К тому же, общение с детьми развивает вас как личность.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 23 июля 2019 для Стрельцов

    В душе не будет бушующих страстей, зато зародившееся чувство будет крепнуть день ото дня. Если вы станете вести себя слишком сдержанно, то, несмотря на свое обаяние, погубите привязанность, которая могла бы перерасти в серьезные отношения.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 23 июля 2019 для Козерогов

    Этот день нельзя назвать фатальным, скорее, это день испытаний. Козероги пройдут через препятствия, испытания, соблазны и жестокий выбор. Не отступайте от задуманного, совершите смелый поступок - и вам покорятся все вершины.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 23 июля 2019 для Водолеев

    К сожалению, этот день не располагает к контактам, партнерским, семейным и любовным отношениям. Выразить свои чувства Водолеям будет довольно трудно. К тому же, вероятны проблемы с детьми или подопечными. По гороскопу 23 июля 2019 внимательнее следите за детьми во второй половине дня. Не позволяйте им заниматься опасными видами спорта.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 23 июля 2019 для Рыб

    Внутренняя неуравновешенность Рыб чревата конфликтами с родственниками, соседями и знакомыми. Неудачными будут близкие и дальние поездки. Не планируйте на 23 июля 2019 путешествия, поездки, переезд на новое место жительства.

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