Гороскоп на сегодня, 23 июля 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 23 июля 2019 для Овнов Сделка этого дня может принести Овнам стабильный доход и выручить в затруднительных материальных обстоятельствах. При всех финансовых операциях избегайте неоправданного риска.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 23 июля 2019 для Тельцов Вполне вероятно, что ваша деятельность будет связана с рутинной работой. Возможно, вы будете нуждаться в сочувствии и душевном тепле. Нужно смотреть на чередование удач и неудач, как на естественную смену дня и ночи.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 23 июля 2019 для Близнецов Этот период располагает к отдыху. Если это возможно, возьмите несколько дней в счет отпуска. Спокойный анализ вдали от дел поможет вам открыть новые способы разрешения привычных проблем. Старайтесь избегать людей и ситуаций, в которых и с которыми вы чувствуете себя некомфортно.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 23 июля 2019 для Раков В своем желании преуспеть вы можете пользоваться и нечестными способами, что не лучшим образом скажется на вашей репутации. Вы сегодня можете потерять доверие близких. Прислушайтесь к советам доброжелателей в этот период, не полагайтесь только на свои расчеты и ощущения.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 23 июля 2019 для Львов Многие представители этого знака получат премии, пособия, инвестиции, им также могут вернуть старые долги или потерянные вещи. Пусть в прошлом вас постигла неудача и дело, на которое вы потратили так много сил и времени, не принесло удовлетворения, зато вы набрались опыта и теперь знаете, как избежать ошибок. К вам могут обратиться за помощью и консультацией. Не оставляйте просьбу без ответа.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 23 июля 2019 для Дев Во взаимоотношениях между родителями и детьми в семьях Дев все должно сложиться превосходно. Ребенок благодарен своим родителям за помощь и поддержку, он постарается оправдать высокие ожидания. Все будут уважать друг друга. Тем, кому нравится общаться с друзьями, тем, кто любит поболтать и повеселиться, просто необходимо поехать в гости к дальним родственникам или знакомым. Все получат от этого громадное удовольствие.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 23 июля 2019 для Весов Возможно, ваш творческий потенциал значительно возрастет, а планы на отдых будут подкреплены новыми идеями и финансовой поддержкой. Почему бы вам не отдохнуть? Благоприятны дальние поездки, путешествия, познавательные экскурсии.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 23 июля 2019 для Скорпионов Вы сегодня способны как бы магнитом притягивать удачу. Советы и помощь будут весьма ценными, своевременными и точными. Ни деньги, ни материальные блага не сделают вас счастливым, главное для вас — свобода и возможность идти своим путем.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 23 июля 2019 для Стрельцов Вы способны добиться высоких результатов там, где необходим творческий подход к делу. В этот период вы сможете решить все самые сложные вопросы. Неплохое время, чтобы начать новое дело, перейти на новую работу.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 23 июля 2019 для Козерогов Многие будут довольны своей семейной жизнью. Козероги уважают вдумчивого и внимательного супруга и ценят в нем тонкое чувство юмора и нежное к себе отношение. Ваши отношения могут быть прекрасными, если вы с уважением отнесетесь друг к другу, оцените достоинства каждого и закроете глаза на недостатки.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 23 июля 2019 для Водолеев Вероятен новый роман, начало которого будет весьма многообещающим. Для окружающих эта новость окажется большим откровением, ведь со своим избранником вы знакомы немало лет. Конечно, поворот неожиданный, но в жизни еще и не такое бывает. Объединив свои усилия ради общей цели, вы сможете достичь полной гармонии.