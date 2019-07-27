Гороскоп на завтра, 28 июля 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 28 июля 2019 для Овнов Ни в коем случае нельзя забывать о близких и любимых людях. В этот день у вас появится отличная возможность наверстать упущенные события и освободиться от дел уже в начале второй половины дня. Вечер посвятите общению с родственниками и друзьями. Не лучшей идеей будет оставаться в одиночестве.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 28 июля 2019 для Тельцов Завтра решатся многие проблемы, и вы сможете смело смотреть в будущее, строить новые планы. В финансовом плане вам пока придется довольствоваться малым. На участие в финансовой операции можно соглашаться, но только при определенных условиях.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 28 июля 2019 для Близнецов Завтра вы приблизитесь к реализации своей самой заветной мечты. Вы узнаете, что человек, с которым вы так сильно хотите начать отношения, наконец свободен от их несчастливого брака. Однако вы должны понимать, что даже если этот человек покажет вам свои чувства, скорее всего, они основаны на недавнем разрыве, и вы для него - просто успокоительное.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 28 июля 2019 для Раков День обещает оказаться довольно продуктивным в плане собственной личной жизни. Как обстоят ваши дела на любовном фронте? Это время прекрасно подойдет для того, чтобы привнести в свою личную жизнь больше романтики. Не бойтесь шокировать своего партнера. Практически все ваши идеи будут восприняты на ура.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 28 июля 2019 для Львов Двойственный день. В лучшем случае вы сможете с максимальной эффективностью использовать все потенциальные возможности, заложенные в каждой конкретной ситуации, в худшем — будете часто оставаться в проигрыше из-за своих легкомыслия и неумеренных претензий к другим людям. Решитесь ли вы сменить работу, зависит от того, насколько трезво вы сможете оценить свои силы и не испугаетесь резких перемен. Только имейте в виду: подобный шанс выпадает не часто.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 28 июля 2019 для Дев Завтра вы решитесь что-то изменить в своей внешности. Если вы доверитесь настоящему профессионалу, тогда этот эксперимент порадует вас хорошими результатами. Вы действительно преобразитесь и начнете ловить на себе восхищенные взгляды. Даже ваш партнер заново посмотрит на вас и будто снова влюбится, как в первые годы вашего знакомства.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 28 июля 2019 для Весов Не бойтесь показаться кому-то несколько экстравагантным в тех или иных поступках. В этот день окружающие могут потребовать от вас быстрых и жестких решений, так что будьте готовы к неприятному повороту событий. Не пытайтесь повлиять на чужое мнение посредством собственных суждений.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 28 июля 2019 для Скорпионов Не пытайтесь оправдывать человека, который не придет сегодня на свидание к вам. Скорее всего, он больше не интересуется вами. Это нормально, когда человек после первого свидания не хочет идти на второе. Лучше отвлекитесь и начните искать новую пассию на роль своей половинки.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 28 июля 2019 для Стрельцов Хорошее время, чтобы заняться собственной личной жизнью. Если вы еще не встретили свою вторую половинку, то самое время уделить этому моменту пристальное внимание. Сходите с друзьями на вечеринку или просто прогуляйтесь. Это не самый лучший день, чтобы оставаться в одиночестве в плену собственных мыслей.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 28 июля 2019 для Козерогов День символизирует домашний очаг. Многим Козерогам предстоят хлопоты в основном приятного характера — создать в доме уют, принимать гостей. Домовитым Козерогам, тем, кому нравится работать в своем доме и часто менять в нем обстановку, рекомендуется заняться бытом.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 28 июля 2019 для Водолеев Прекрасное время для удовлетворения собственных амбиций. Вот есть у вас мечта или сокровенное желание? Так чего же вы медлите? Хорошенько продумайте все детали и приступайте к активным действиям. Звезды на вашей стороне, и удача во всех начинаниях вам в этот день обеспечена. А вот вечер следует посвятить своему здоровью.