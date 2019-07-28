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Гороскоп на сегодня, 28 июля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2019: все знаки Зодиака
07:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Сегодня Луна в Близнецах усилит психологическую и телесную гибкость.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 28 июля 2019 для Овнов

    Сегодня множество встреч и знакомств, достаточно активная общественная жизнь могут закрутить, как в водовороте, большинство людей этого знака. В профессиональном плане выдвигайтесь на передовые позиции, обращайтесь за помощью к людям, которые могут вам помочь или подсказать хорошую идею.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 28 июля 2019 для Тельцов

    Весь день пройдет без каких-либо особых свершений. Единственное, что вам запомнится - прекрасный сон, в котором вы будете общаться с близким другом из старых времен. Но вас очень удивит то, что во сне вы будете не друзьями, а любовниками. Вряд ли вы с кем-то поделитесь таким сном.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 28 июля 2019 для Близнецов

    Возможно, в этот день вам удастся несколько разнообразить собственное общение, что обязательно отразится на положении дел в личной жизни. Постарайтесь лишний раз не травмировать психику своего партнера и не пытайтесь вызвать у него ревность. Любой конфликт может привести к необратимым последствиям.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 28 июля 2019 для Раков

    Удачный день в профессиональном отношении. Вы будете работать с удовольствием. Впрочем, в жизни вы почти все делаете увлеченно. Особенно крупной финансовой прибыли сегодня ожидать не следует, поэтому ограничьте свои траты.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 28 июля 2019 для Львов

    Откажитесь от активной деятельности. Лучше позвольте себе отдохнуть и ничем не занимайтесь. Пускай ваши близкие веселятся без вас, а вы тем временем сможете наслаждаться тишиной и полным спокойствием.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 28 июля 2019 для Дев

    Звезды рекомендуют вам внимательно оценить положение текущих дел. Вполне вероятно, что в скором времени события вокруг вас начнут развиваться не лучшим образом, так что самое время подготовиться к любым случайностям. Близкие люди с радостью окажут вам посильную помощь и поддержку во всех начинаниях.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 28 июля 2019 для Весов

    Вероятно, активизируются ваши контакты и связи, которые вы сможете с успехом использовать для продвижения дел. На пути настоящей любви окажется много препятствий, главное из них - расстояние. Может быть, вы захотите добиться моментального результата, но дорога к успеху очень длинна. Вы должны осознать это, чтобы не сдаваться и не отвлекаться.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 28 июля 2019 для Скорпионов

    День может оказаться исключительно удачным, если Скорпионы смогут вовремя отдать все старые долги и завершить дела, чтобы с полным правом отдохнуть. Не выбрасывайте лотерейное билеты, если вам их подарят друзья! И не забудьте проверять их по таблице. Удача может оказаться на вашей стороне.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 28 июля 2019 для Стрельцов

    Сегодня вам придется потратить много денег, времени и сил, чтобы решить проблемы своего младшего родственника. Однако, если вы, решая их, будете ворчать и ругаться, ситуация не улучшится. Вы испортите настроение и себе, и этому ребенку. Лучше разберитесь с проблемами, а потом спокойно объясните ему его ошибки.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 28 июля 2019 для Козерогов

    Необходимо обратить внимание на состояние собственного здоровья. Если вы почувствуете усталость и даже небольшое недомогание — обязательно выделите себе время на отдых и релаксацию. Не перенапрягайте свой организм сильными физическими нагрузками. Все хорошо в меру, а для важных дел время у вас еще найдется.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 28 июля 2019 для Водолеев

    День будет удачным для создания новых проектов, также для поиска новых возможностей в достижении успеха с помощью проверенных друзей и деловых партнеров. Вы можете достичь успеха в сфере массовой информации, в работе по связям с общественностью, маркетинге или в искусстве (особенно в литературе, театральной деятельности и музыке).

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 28 июля 2019 для Рыб

    Любые споры и конфликты на работе в этот день будут чреваты разладом в отношениях с непосредственным начальством и всем коллективом. Возможно, будет очень трудно совладать с переполняющими вас эмоциями, поэтому следует с головой погрузиться в скучную повседневную рутину. Это поможет немного отвлечься и сдать работу в срок.

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