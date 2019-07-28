Гороскоп на сегодня, 28 июля 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 28 июля 2019 для Овнов Сегодня множество встреч и знакомств, достаточно активная общественная жизнь могут закрутить, как в водовороте, большинство людей этого знака. В профессиональном плане выдвигайтесь на передовые позиции, обращайтесь за помощью к людям, которые могут вам помочь или подсказать хорошую идею.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 28 июля 2019 для Тельцов Весь день пройдет без каких-либо особых свершений. Единственное, что вам запомнится - прекрасный сон, в котором вы будете общаться с близким другом из старых времен. Но вас очень удивит то, что во сне вы будете не друзьями, а любовниками. Вряд ли вы с кем-то поделитесь таким сном.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 28 июля 2019 для Близнецов Возможно, в этот день вам удастся несколько разнообразить собственное общение, что обязательно отразится на положении дел в личной жизни. Постарайтесь лишний раз не травмировать психику своего партнера и не пытайтесь вызвать у него ревность. Любой конфликт может привести к необратимым последствиям.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 28 июля 2019 для Раков Удачный день в профессиональном отношении. Вы будете работать с удовольствием. Впрочем, в жизни вы почти все делаете увлеченно. Особенно крупной финансовой прибыли сегодня ожидать не следует, поэтому ограничьте свои траты.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 28 июля 2019 для Львов Откажитесь от активной деятельности. Лучше позвольте себе отдохнуть и ничем не занимайтесь. Пускай ваши близкие веселятся без вас, а вы тем временем сможете наслаждаться тишиной и полным спокойствием.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 28 июля 2019 для Дев Звезды рекомендуют вам внимательно оценить положение текущих дел. Вполне вероятно, что в скором времени события вокруг вас начнут развиваться не лучшим образом, так что самое время подготовиться к любым случайностям. Близкие люди с радостью окажут вам посильную помощь и поддержку во всех начинаниях.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 28 июля 2019 для Весов Вероятно, активизируются ваши контакты и связи, которые вы сможете с успехом использовать для продвижения дел. На пути настоящей любви окажется много препятствий, главное из них - расстояние. Может быть, вы захотите добиться моментального результата, но дорога к успеху очень длинна. Вы должны осознать это, чтобы не сдаваться и не отвлекаться.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 28 июля 2019 для Скорпионов День может оказаться исключительно удачным, если Скорпионы смогут вовремя отдать все старые долги и завершить дела, чтобы с полным правом отдохнуть. Не выбрасывайте лотерейное билеты, если вам их подарят друзья! И не забудьте проверять их по таблице. Удача может оказаться на вашей стороне.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 28 июля 2019 для Стрельцов Сегодня вам придется потратить много денег, времени и сил, чтобы решить проблемы своего младшего родственника. Однако, если вы, решая их, будете ворчать и ругаться, ситуация не улучшится. Вы испортите настроение и себе, и этому ребенку. Лучше разберитесь с проблемами, а потом спокойно объясните ему его ошибки.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 28 июля 2019 для Козерогов Необходимо обратить внимание на состояние собственного здоровья. Если вы почувствуете усталость и даже небольшое недомогание — обязательно выделите себе время на отдых и релаксацию. Не перенапрягайте свой организм сильными физическими нагрузками. Все хорошо в меру, а для важных дел время у вас еще найдется.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 28 июля 2019 для Водолеев День будет удачным для создания новых проектов, также для поиска новых возможностей в достижении успеха с помощью проверенных друзей и деловых партнеров. Вы можете достичь успеха в сфере массовой информации, в работе по связям с общественностью, маркетинге или в искусстве (особенно в литературе, театральной деятельности и музыке).