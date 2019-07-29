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Гороскоп на сегодня, 29 июля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2019: все знаки Зодиака
07:45 Сегодня Телеграф pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2019 года, предусматривает благоприятный день для наведения порядка на всех уровнях жизни.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 29 июля 2019 для Овнов

    Две вещи будут занимать более всего - деньги и любовь. Первые неплохо бы сэкономить, а на вторую - по-царски расщедриться. В случае успеха результат превзойдет самые смелые ожидания. Словом, повезет и в одном, и в другом, причем одновременно. Маленькое напутствие: никого не критикуйте и не судите строго.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 29 июля 2019 для Тельцов

    Желательно не планировать на сегодня важных и больших дел. Энергии маловато, эмоционально-психическое состояние тоже не на высшем уровне. Занимайтесь привычной работой, не требующей серьезных усилий. Идеальный вариант - взять на это время отпуск или хотя бы на пару дней сменить обстановку.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 29 июля 2019 для Близнецов

    Привычный распорядок могут нарушить непредвиденные обстоятельства, связанные с родственниками, а может быть, и с посторонними людьми. Потребуется предельная осторожность при использовании электрических приборов и управлении автомобилем. От ваших опрометчивых действий могут пострадать другие.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 29 июля 2019 для Раков

    Отличное время для заработков. Но от новых заманчивых предложений лучше отказаться. Значительное увеличение дохода возможно на старом месте или в работе по специальности. В конце дня возможен небольшой эмоциональный спад. Постарайтесь все же не унывать.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 29 июля 2019 для Львов

    Первостепенное дело этого дня - приведение себя в боевую профессиональную форму. Никаких сантиментов ни по отношению к другим, ни к себе. В любой ситуации действуйте решительно и не сомневайтесь в своей правоте. И все же постарайтесь соблюдать все правовые и моральные нормы и правила.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 29 июля 2019 для Дев

    Любовные переживания могут затмить все на свете. Звезды предупреждают - не теряйте голову. Она вам понадобится для работы, которой сегодня будет невпроворот. Рассчитывать на то, что ее кто-нибудь сделает за вас не приходится. Поэтому мобилизуйтесь и настраивайтесь на деловой лад.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 29 июля 2019 для Весов

    Сегодня всеми правдами и неправдами уходите от конфликтов и споров, в какой бы области они не происходили. Приготовьтесь к серьезным претензиям и недовольству со стороны коллег и руководства. Не оправдывайтесь и активно не возражайте скоро ветер переменится, и все вернется на круги своя.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 29 июля 2019 для Скорпионов

     

  • 9

    Прислушивайтесь к своему самочувствию. При малейшем недомогании принимайте срочные меры. Есть риск переусердствовать в работе, что может негативно сказаться на здоровье. Не помешает осторожность и внимательность при использовании электротехники, на дороге и в общественном транспорте.

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 29 июля 2019 для Стрельцов

    Энергии достаточно, настроение и физическое самочувствие прекрасное. Но все это может стать причиной переоценки своих сил и возможностей. Поэтому для всех дел заранее и четко продумывайте план действий. Напомните о себе давним друзьям.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 29 июля 2019 для Козерогов

    На утро не намечайте серьезных и ответственных дел и по возможности ограничьте контакты. Рекомендуется также снизить планку требований к деловым партнерам и коллегам. Постарайтесь ни с кем не конфликтовать - ситуация складывается не в вашу пользу.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 29 июля 2019 для Водолеев

    Тенденции таковы, что остаться в стороне от рабочих проблем или отмолчаться в личных вопросах не получится. Как бы ни складывались обстоятельства, твердо отстаивайте свою позицию и не пренебрегайте собственными интересами. Во второй половине дня следите за своими расходами.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 29 июля 2019 для Рыб

    Обратите внимание на финансовые, дела. Вполне возможно, что придется пересмотреть семейный бюджет и значительно сократить траты на развлечения и удовольствия. Несколько сгустятся тучи и на работе - постарайтесь не опаздывать и добросовестно выполняйте свои обязанности.

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