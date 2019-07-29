Гороскоп на сегодня, 29 июля 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 29 июля 2019 для Овнов Две вещи будут занимать более всего - деньги и любовь. Первые неплохо бы сэкономить, а на вторую - по-царски расщедриться. В случае успеха результат превзойдет самые смелые ожидания. Словом, повезет и в одном, и в другом, причем одновременно. Маленькое напутствие: никого не критикуйте и не судите строго.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 29 июля 2019 для Тельцов Желательно не планировать на сегодня важных и больших дел. Энергии маловато, эмоционально-психическое состояние тоже не на высшем уровне. Занимайтесь привычной работой, не требующей серьезных усилий. Идеальный вариант - взять на это время отпуск или хотя бы на пару дней сменить обстановку.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 29 июля 2019 для Близнецов Привычный распорядок могут нарушить непредвиденные обстоятельства, связанные с родственниками, а может быть, и с посторонними людьми. Потребуется предельная осторожность при использовании электрических приборов и управлении автомобилем. От ваших опрометчивых действий могут пострадать другие.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 29 июля 2019 для Раков Отличное время для заработков. Но от новых заманчивых предложений лучше отказаться. Значительное увеличение дохода возможно на старом месте или в работе по специальности. В конце дня возможен небольшой эмоциональный спад. Постарайтесь все же не унывать.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 29 июля 2019 для Львов Первостепенное дело этого дня - приведение себя в боевую профессиональную форму. Никаких сантиментов ни по отношению к другим, ни к себе. В любой ситуации действуйте решительно и не сомневайтесь в своей правоте. И все же постарайтесь соблюдать все правовые и моральные нормы и правила.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 29 июля 2019 для Дев Любовные переживания могут затмить все на свете. Звезды предупреждают - не теряйте голову. Она вам понадобится для работы, которой сегодня будет невпроворот. Рассчитывать на то, что ее кто-нибудь сделает за вас не приходится. Поэтому мобилизуйтесь и настраивайтесь на деловой лад.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 29 июля 2019 для Весов Сегодня всеми правдами и неправдами уходите от конфликтов и споров, в какой бы области они не происходили. Приготовьтесь к серьезным претензиям и недовольству со стороны коллег и руководства. Не оправдывайтесь и активно не возражайте скоро ветер переменится, и все вернется на круги своя.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 29 июля 2019 для Скорпионов

9 Прислушивайтесь к своему самочувствию. При малейшем недомогании принимайте срочные меры. Есть риск переусердствовать в работе, что может негативно сказаться на здоровье. Не помешает осторожность и внимательность при использовании электротехники, на дороге и в общественном транспорте. Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 29 июля 2019 для Стрельцов Энергии достаточно, настроение и физическое самочувствие прекрасное. Но все это может стать причиной переоценки своих сил и возможностей. Поэтому для всех дел заранее и четко продумывайте план действий. Напомните о себе давним друзьям.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 29 июля 2019 для Козерогов На утро не намечайте серьезных и ответственных дел и по возможности ограничьте контакты. Рекомендуется также снизить планку требований к деловым партнерам и коллегам. Постарайтесь ни с кем не конфликтовать - ситуация складывается не в вашу пользу.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 29 июля 2019 для Водолеев Тенденции таковы, что остаться в стороне от рабочих проблем или отмолчаться в личных вопросах не получится. Как бы ни складывались обстоятельства, твердо отстаивайте свою позицию и не пренебрегайте собственными интересами. Во второй половине дня следите за своими расходами.