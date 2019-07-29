Гороскоп на сегодня, 29 июля 2019: все знаки Зодиака

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 29 июля 2019 для Овнов
Две вещи будут занимать более всего - деньги и любовь. Первые неплохо бы сэкономить, а на вторую - по-царски расщедриться. В случае успеха результат превзойдет самые смелые ожидания. Словом, повезет и в одном, и в другом, причем одновременно. Маленькое напутствие: никого не критикуйте и не судите строго.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 29 июля 2019 для Тельцов
Желательно не планировать на сегодня важных и больших дел. Энергии маловато, эмоционально-психическое состояние тоже не на высшем уровне. Занимайтесь привычной работой, не требующей серьезных усилий. Идеальный вариант - взять на это время отпуск или хотя бы на пару дней сменить обстановку.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 29 июля 2019 для Близнецов
Привычный распорядок могут нарушить непредвиденные обстоятельства, связанные с родственниками, а может быть, и с посторонними людьми. Потребуется предельная осторожность при использовании электрических приборов и управлении автомобилем. От ваших опрометчивых действий могут пострадать другие.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 29 июля 2019 для Раков
Отличное время для заработков. Но от новых заманчивых предложений лучше отказаться. Значительное увеличение дохода возможно на старом месте или в работе по специальности. В конце дня возможен небольшой эмоциональный спад. Постарайтесь все же не унывать.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 29 июля 2019 для Львов
Первостепенное дело этого дня - приведение себя в боевую профессиональную форму. Никаких сантиментов ни по отношению к другим, ни к себе. В любой ситуации действуйте решительно и не сомневайтесь в своей правоте. И все же постарайтесь соблюдать все правовые и моральные нормы и правила.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 29 июля 2019 для Дев
Любовные переживания могут затмить все на свете. Звезды предупреждают - не теряйте голову. Она вам понадобится для работы, которой сегодня будет невпроворот. Рассчитывать на то, что ее кто-нибудь сделает за вас не приходится. Поэтому мобилизуйтесь и настраивайтесь на деловой лад.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 29 июля 2019 для Весов
Сегодня всеми правдами и неправдами уходите от конфликтов и споров, в какой бы области они не происходили. Приготовьтесь к серьезным претензиям и недовольству со стороны коллег и руководства. Не оправдывайтесь и активно не возражайте скоро ветер переменится, и все вернется на круги своя.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 29 июля 2019 для Скорпионов
Прислушивайтесь к своему самочувствию. При малейшем недомогании принимайте срочные меры. Есть риск переусердствовать в работе, что может негативно сказаться на здоровье. Не помешает осторожность и внимательность при использовании электротехники, на дороге и в общественном транспорте.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 29 июля 2019 для Стрельцов
Энергии достаточно, настроение и физическое самочувствие прекрасное. Но все это может стать причиной переоценки своих сил и возможностей. Поэтому для всех дел заранее и четко продумывайте план действий. Напомните о себе давним друзьям.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 29 июля 2019 для Козерогов
На утро не намечайте серьезных и ответственных дел и по возможности ограничьте контакты. Рекомендуется также снизить планку требований к деловым партнерам и коллегам. Постарайтесь ни с кем не конфликтовать - ситуация складывается не в вашу пользу.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 29 июля 2019 для Водолеев
Тенденции таковы, что остаться в стороне от рабочих проблем или отмолчаться в личных вопросах не получится. Как бы ни складывались обстоятельства, твердо отстаивайте свою позицию и не пренебрегайте собственными интересами. Во второй половине дня следите за своими расходами.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 29 июля 2019 для Рыб
Обратите внимание на финансовые, дела. Вполне возможно, что придется пересмотреть семейный бюджет и значительно сократить траты на развлечения и удовольствия. Несколько сгустятся тучи и на работе - постарайтесь не опаздывать и добросовестно выполняйте свои обязанности.