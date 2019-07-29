Гороскоп на завтра, 30 июля 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 30 июля 2019 для Овнов Звезды указывают на вероятные конфликты с начальством или партнерами. Возможно, неожиданное известие заставит вас изменить намеченные планы. Не исключены серьезные осложнения со здоровьем. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму, особенно от быстрой езды и работы с режущими инструментами. Крайне нежелательно физическое перенапряжение или действия, связанные с риском. Прислушайтесь к советам друзей или близкого человека.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 30 июля 2019 для Тельцов Будьте сегодня внимательны, делая покупки, — вероятны обман или напрасная трата денег. Следует также воздержаться от поездок на базар, от потребления мясной пищи и спиртных напитков — возможно отравление или расстройство здоровья. К вечеру негативные тенденции дня пойдут на убыль, и вы почувствуете себя лучше. В кругу друзей или домашних вам будет комфортно и хорошо.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 30 июля 2019 для Близнецов Благоприятный период для расширения общения. Вероятны новые знакомства или возобновление старых связей. Не исключено, что ваша коммуникабельность окажет влияние на будущую финансовую прибыль. Следует воздержаться от поездок, длительных путешествий, напряженной физической работы. Не рекомендуется потребление мясной пищи и спиртных напитков — возможно отравление или расстройство здоровья.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 30 июля 2019 для Раков Этот день нужно посвятить домашним делам. Вы сможете навести порядок не только в доме или на дачном участке, но и в собственных чувствах, в результате чего вы можете стать оптимистичнее. Возможно, вы столкнетесь с неожиданностями, не все из которых окажутся приятными.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 30 июля 2019 для Львов Необходимы твердость, ограничение общения, противостояние соблазнам. Запланированные встречи или приглашение в гости лучше в вежливой форме перенести на другой день. Не исключено, что случайное знакомство или ваша коммуникабельность окажут негативное влияние на будущие поступки. Избегайте любой тяжелой физической работы — возможны травмы или обострения хронических заболеваний. Перед сном полезны омовения или холодные ножные ванны.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 30 июля 2019 для Дев Благоприятный период для длительных поездок, путешествий, новых увлечений, общения. Звезды советуют прислушиваться к мнению окружающих, не навязывать своих мыслей, исключить агрессивность и недоброжелательство. Вероятно, неожиданные знакомства или возобновление старых связей откроют возможности для поиска новых источников заработка. Не исключено, что ваша коммуникабельность окажет влияние на будущую финансовую прибыль.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 30 июля 2019 для Весов Противоречивый день, несущий как положительные, так и отрицательные тенденции. Полученную прибыль поглотят непредвиденные траты. Вероятно новое знакомство, но не спешите к новым любовным победам — возможны самые тягостные последствия.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 30 июля 2019 для Скорпионов День перемен, трансформаций, неожиданных известий. Если вы стремитесь к переменам, то многое сможете решить уже сегодня, но главных результатов ждите немного позже. Вероятны случайные знакомства, которые не останутся бесследными в вашей жизни. В этот период вы можете повысить свою личную популярность и обрести любовь.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 30 июля 2019 для Стрельцов Не исключено, что ваша коммуникабельность и искренний интерес к людям помогут отыскать источники дополнительного заработка или окажут влияние на будущую финансовую прибыль.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 30 июля 2019 для Козерогов Женщинам-Козерогам предстоит новое увлечение или легкий флирт. Звезды предупреждают, что характерная для вас сдержанность чувств может помешать верно оценить достоинства и недостатки поклонника. Мужчин-Козерогов звезды предостерегают от неожиданного знакомства или возобновления старых связей, которые приведут к катастрофе в личной жизни.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 30 июля 2019 для Водолеев Любовные отношения с близким человеком сложатся гармонично. Вы будете спокойны, счастливы и довольны друг другом. Во второй половине дня вероятно неприятное известие, которое заставит вас изменить намеченные планы. Не принимайте скоропалительных решений: чтобы избежать ошибки, вам необходим совет старших членов семьи. Вам придется признать их мудрость и жизненный опыт.