Гороскоп на завтра, 31 июля 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 31 июля 2019 для Овнов Коммерческие поездки сложатся особенно удачно, если их запланировать на начало этого дня. Ваши дела пойдут достаточно успешно. Во второй половине дня вас будут поддерживать партнеры и друзья, которые будут готовы даже чем-то жертвовать ради вас. Вам придется искать покровительство. Не наделайте ошибок!

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 31 июля 2019 для Тельцов Близкие люди, должно быть, заскучали без вашего внимания, поскольку в этот день вам придется на себе испытать все их попытки это исправить. Не идите на поводу у стечения обстоятельств и не бойтесь принимать собственные решения. Велика вероятность, что придется пройти через множество неловких ситуаций, но отношения наладятся.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 31 июля 2019 для Близнецов Завтра вы поставите перед собой цель подружиться с одним высокопоставленным человеком, чтобы воспользоваться его связями для продвижения вашей карьеры. В процессе общения вы поймете, что этот человек уже привык, что окружающие хотят подружиться с ним только из-за корыстных целей. Он не ответит "да" или "нет" на ваш запрос о помощи. Однако, по его недовольному выражению лица вы поймете, что он вам не поможет.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 31 июля 2019 для Раков День символизирует эгоизм, самодостаточность. Многие Раки получат удовлетворение, главным образом в процессе активности (по сути примитивной), вызванной стремлением возвыситься над другими людьми. Постарайтесь завоевать истинное расположение своего окружения, в противном случае вы легко попадете под влияние любого льстеца, действующего в собственных интересах.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 31 июля 2019 для Львов Постарайтесь окружить себя такими людьми, кто с радостью поддержит любую вашу инициативу. Вот только не стоит слишком много времени и сил тратить только на собственные планы и желания. Попробуйте внести некоторое разнообразия в свой досуг с любимым человеком. Во второй половине дня особое внимание уделите своему здоровью.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 31 июля 2019 для Дев Завтра вы пересечетесь со своим бывшим партнером и в вас проснутся ностальгические чувства. Вы долго будете бороться с этими мыслями. Бессонная ночь в раздумьях приведете к решению, что вам нужно обязательно потушить эти вновь вспыхнувшие чувства, чтобы не навредить вашим нынешним отношениям.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 31 июля 2019 для Весов У многих сегодня появится возможность участвовать в важных делах или обладать (в любой сфере) неограниченной властью, непререкаемым авторитетом. Ваша задача - пробуждать в людях истинный энтузиазм.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 31 июля 2019 для Скорпионов Звезды рекомендуют вам поставить на первостепенное место свои собственные чувства и желания. Если вы будете принимать слишком большое участие в жизни большинства окружающих, то не сомневайтесь, что в скором времени вас попросту оставят в дураках. Вечером не стоит никуда ходить, оставайтесь дома рядом с близкими людьми.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 31 июля 2019 для Стрельцов Завтра у вас появится возможность сбежать из стен офиса и поработать за его пределами. Вы добьетесь отличных результатов выполняя поручения босса. Он похвалит вас за работу и предложит выполнять подобные поручения чаще (а может переведет вас на более высокую должность, и вам не придется сидеть в офисе целыми днями).

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 31 июля 2019 для Козерогов Благоприятный день для восстановления здоровья, общественного положения и связей, которые дадут возможность Козерогам впредь действовать с минимумом ограничений. Неблагоприятный период заканчивается. Вы можете перевести дух и настроиться на лучшее.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 31 июля 2019 для Водолеев Не поддавайтесь попыткам окружающих навязать вам собственное мнение. Возможно, стоит больше доверять собственной интуиции. Не пытайтесь ускорить ход того или иного дела. Наберитесь терпения и приготовьтесь ждать, поскольку любое вмешательство с вашей стороны может нанести немалый ущерб в уже сложившееся положение дел.