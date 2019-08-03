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Гороскоп на сегодня, 3 августа 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 3 августа 2019: все знаки Зодиака
07:21 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

День может оказаться довольно продуктивным - достаточно направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 3 августа 2019 для Овнов 

    Между Овнами и их избранниками вероятно очень эмоциональное общение, которое послужит началом нового этапа взаимоотношений. Вам нужно прежде всего найти удовлетворение в себе самом, в том, что вы способны проявлять истинную душевную щедрость.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 3 августа 2019 для Тельцов

    Не исключено, что отношения с близкими людьми окажутся неровными. Возникнут споры, казалось бы, по давно согласованным вопросам. Проявите свою способность объединять людей для выполнения общих дел.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 3 августа 2019 для Близнецов

    Противоречивый, двойственный день. Людей этого знака могут преследовать неожиданные события. Кратковременная удача может вскружить голову. Вам в жизни всего надо добиваться планомерным трудом, благодаря чему к вам могут прийти слава и деньги.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 3 августа 2019 для Раков 

    Раки могут получить много приглашений и от родственников, и от друзей. Откажитесь от активного общения, поскольку случайная ссора с одним из близких грозит перерасти в серьезное противостояние.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 3 августа 2019 для Львов

    Вероятно, Львам придется платить по старым счетам или их бюджет пострадает от незапланированных затрат. Возможно, вам захочется сделать крупные покупки. данное время этому не благоприятствует.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 3 августа 2019 для Дев

    Девы сегодня могут добиться почетного положения в социуме благодаря терпению, целеустремленности, необыкновенной настойчивости. Достигнув цели, вам не следует забывать об осторожности и дипломатичности, иначе можно попасть в скандальную историю.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 3 августа 2019 для Весов

    Весы могут остро ощущать одиночество. Возникнет потребность в постоянном присутствии близкого человека, к которому представители этого знака будут относиться самоотверженно. По сути своей вы отшельники, и вам нужен друг, который поддерживал бы вас в трудную минуту.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 3 августа 2019 для Скорпионов 

    Этот день нельзя назвать фатальным, скорее, это день испытаний. Скорпионы пройдут через препятствия, испытания, соблазны и жестокий выбор. Не отступайте от задуманного, совершите смелый поступок - и вам покорятся все вершины.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 3 августа 2019 для Стрельцов

    Вероятны конфликты и недоразумения. Вы высокого мнения о себе, а это нравится не всем. Некоторые могут считать, что вы слишком выделяетесь на общем фоне, они могут пытаться игнорировать вас. Свою исключительность вы должны подтвердить конкретными делами или знаниями.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 3 августа 2019 для Козерогов

    Многих Козерогов сегодня будет мучить вопрос: что важнее - дом или работа? Конечно, в выходной день важно уделить внимание семье и родственным отношениям; это явно поднимет ваш социальный статус.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 3 августа 2019 для Водолеев

    Возможно получение казенных денег (субсидий, страховок), а также повышение интереса к завещанию старших родственников. Вы хорошо разбираетесь в финансовых вопросах, и, если у вас появятся деньги, постарайтесь стать проницательным инвестором.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 3 августа 2019 для Рыб

    Этот день располагает Рыб к пылким страстям. В любовных отношениях возможны перемены: новые увлечения, реанимация старых связей. В личной жизни пришла пора по-другому распределить роли и обязанности, переоценить ценности.

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