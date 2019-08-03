Гороскоп на сегодня, 3 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 3 августа 2019 для Овнов Между Овнами и их избранниками вероятно очень эмоциональное общение, которое послужит началом нового этапа взаимоотношений. Вам нужно прежде всего найти удовлетворение в себе самом, в том, что вы способны проявлять истинную душевную щедрость.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 3 августа 2019 для Тельцов Не исключено, что отношения с близкими людьми окажутся неровными. Возникнут споры, казалось бы, по давно согласованным вопросам. Проявите свою способность объединять людей для выполнения общих дел.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 3 августа 2019 для Близнецов Противоречивый, двойственный день. Людей этого знака могут преследовать неожиданные события. Кратковременная удача может вскружить голову. Вам в жизни всего надо добиваться планомерным трудом, благодаря чему к вам могут прийти слава и деньги.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 3 августа 2019 для Раков Раки могут получить много приглашений и от родственников, и от друзей. Откажитесь от активного общения, поскольку случайная ссора с одним из близких грозит перерасти в серьезное противостояние.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 3 августа 2019 для Львов Вероятно, Львам придется платить по старым счетам или их бюджет пострадает от незапланированных затрат. Возможно, вам захочется сделать крупные покупки. данное время этому не благоприятствует.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 3 августа 2019 для Дев Девы сегодня могут добиться почетного положения в социуме благодаря терпению, целеустремленности, необыкновенной настойчивости. Достигнув цели, вам не следует забывать об осторожности и дипломатичности, иначе можно попасть в скандальную историю.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 3 августа 2019 для Весов Весы могут остро ощущать одиночество. Возникнет потребность в постоянном присутствии близкого человека, к которому представители этого знака будут относиться самоотверженно. По сути своей вы отшельники, и вам нужен друг, который поддерживал бы вас в трудную минуту.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 3 августа 2019 для Скорпионов Этот день нельзя назвать фатальным, скорее, это день испытаний. Скорпионы пройдут через препятствия, испытания, соблазны и жестокий выбор. Не отступайте от задуманного, совершите смелый поступок - и вам покорятся все вершины.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 3 августа 2019 для Стрельцов Вероятны конфликты и недоразумения. Вы высокого мнения о себе, а это нравится не всем. Некоторые могут считать, что вы слишком выделяетесь на общем фоне, они могут пытаться игнорировать вас. Свою исключительность вы должны подтвердить конкретными делами или знаниями.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 3 августа 2019 для Козерогов Многих Козерогов сегодня будет мучить вопрос: что важнее - дом или работа? Конечно, в выходной день важно уделить внимание семье и родственным отношениям; это явно поднимет ваш социальный статус.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 3 августа 2019 для Водолеев Возможно получение казенных денег (субсидий, страховок), а также повышение интереса к завещанию старших родственников. Вы хорошо разбираетесь в финансовых вопросах, и, если у вас появятся деньги, постарайтесь стать проницательным инвестором.