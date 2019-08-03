Гороскоп на завтра, 4 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 4 августа 2019 для Овнов Возможен неприятный разговор с начальством. У вас могут быть проблемы из-за недостатка информации. Прежде чем начинать новые дела, вам нужно завершить старые и хорошенько отдохнуть.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 4 августа 2019 для Тельцов

3 В этот день не удастся избежать небольших неприятностей. Не позволяйте стечению обстоятельств испортить вам настроение и просто переключите свое внимание на что-то другое. К примеру, выберите себе наряд, который вечером оденете на прогулку с близким человеком. Звезды рекомендуют провести вечер на свежем воздухе. Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 4 августа 2019 для Близнецов Завтра вы позволите себе проспать все утро. Активная жизнь для вас начнется только после полудня. Вы отправитесь в гости к своим близким, где им от вас понадобится помощь. Вы сильно устанете и вернувшись домой, даже не заметите, как уснете.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 4 августа 2019 для Раков

5 Возможные путешествия, поездки также будут способствовать росту благосостояния и появлению вполне реальных жизненных перспектив Раков. Если вы еще не отправились отдыхать, то вам нужно поторопиться. Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 4 августа 2019 для Львов

6 Хороший день для того, чтобы проявить свою инициативность. У вас не будет нужды подстраиваться под мнение окружающих. Появиться много идей и желаний, которые спустя некоторое время могут принести немалую пользу. У вас есть возможность действовать именно так, как считаете нужным, воспользуйтесь ей по максимуму. Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 4 августа 2019 для Дев

7 Этот день вы проведете дома, занимаясь уборкой и другими делами. Но визит соседа привнесет некоторую оживленность в вашу бытовую рутину. Информация о ваших общих знакомых не даст вам особой пищи для размышлений. Поэтому лучше попрощайтесь с соседом и займитесь чем-то полезным, например почитайте книгу. Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 4 августа 2019 для Весов

8 Не исключено, что внутренняя эмоциональная неустойчивость Весов и их неспособность разобраться в своем душевном состоянии могут спровоцировать злоупотребление алкоголем. Оцените мотивы своих поступков: быть может, вы скорее "смакуете" жизненные трудности, чем учитесь на своих ошибках, и потому склонны потакать своим слабостям. Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 4 августа 2019 для Скорпионов

9 Стоит посвятить время самому близкому и дорогому человеку. Обратитесь к любым способам совместного духовного обогащения. Сходите в музей или театр. Даже поход в кино станет отличным временем, которое вы проведете рядом друг с другом, не отвлекаясь на посторонние дела. Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 4 августа 2019 для Стрельцов

10 Завтра вы решите уйти с вечеринки, увидев там вашу пассию. Вас может посетить мысль, что этот человек слишком хорош для вас и Вы покинете мероприятие. Однако когда вы уйдете с вечеринки гулять по пустым улицам, совершенно случайно встретитесь с этим человеком. Он так же решил покинуть это мероприятие. Вы заговорите и с этого дня, вероятно, больше не расстанетесь друг с другом. Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 4 августа 2019 для Козерогов

11 Этот день не подходит для решения важных вопросов и начала значимых дел. Не преувеличивайте свои проблемы. Не поддавайтесь дурному настроению и страхам, не внушайте себе, что у вас ничего не получится. Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 4 августа 2019 для Водолеев