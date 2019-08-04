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Гороскоп на сегодня, 4 августа 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2019: все знаки Зодиака
07:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Тем, кто всегда имел сверх меркантильный настрой, следует всерьез подумать о чем-то нематериальном. И наоборот.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 4 августа 2019 для Овнов 

    Старайтесь избегать ошибок и неточностей в любой работе, поскольку в этот день за вами будет пристально наблюдать начальство. Любой прокол может вызвать довольно бурную негативную реакцию, испортив настроение на весь день. Поэтому вам придется быть предельно сосредоточенными и внимательными.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 4 августа 2019 для Тельцов

    Вы отложите все свои дела и заботы на потом, сосредоточив внимание на ярком, творческом отдыхе. День пройдет очень динамично, из-за чего вы очень устанете. Вы решите расслабиться под бокал вина и приготовите себе вкусный ужин.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 4 августа 2019 для Близнецов

    Вероятны недоразумения в личной жизни Близнецов. В основном это касается молодоженов. Время от времени каждому из супругов захочется взять на себя лидерство, но из этого ничего не выйдет. Став супругами, вам придется оставить свои амбиции и объединиться ради общего дела. Только так вам удастся достичь семейного счастья.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 4 августа 2019 для Раков 

    День может преподнести несколько сюрпризов. Приятными они будут или нет - решать вам. Постарайтесь не зацикливаться на прошлом, это может сильно обидеть вашего любимого человека и пошатнуть его веру в совместное счастливое будущее. Обязательно найдите несколько свободных минут и поговорите о том, что тревожит вас обоих.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 4 августа 2019 для Львов

    Не покупайте ничего дорогого сегодня. Вам понадобятся эти деньги немного позже, когда один из ваших друзей обратится к вам с очень заманчивым предложением. Он распишет вам подробный план того, как поднять свой доход. Для этого вам нужно будет вложить крупную сумму, поэтому вложите ее туда, а не в бесполезные покупки.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 4 августа 2019 для Дев

    Многим Девам сегодня удастся представить общественности свои наработки и достижения, добиться известности и признания. Не сидите сложа руки и не ждите инициативы извне. Сами добивайтесь подписания соглашений и договоров. Первыми идите на контакт, не стесняйтесь быть назойливыми и напористыми.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 4 августа 2019 для Весов

    В этот день придется проявить немало силы воли и терпения в общении с окружающим, чтобы ненароком не ввязаться в конфликты. Постарайтесь не отклоняться от заранее намеченного плана действий. Звезды предупреждают вас о том, что это не самое лучшее время, чтобы принимать участие в каких-либо компрометирующих авантюрах.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 4 августа 2019 для Скорпионов 

    Сегодня вам нужно хорошенько обдумать, что вы собираетесь сказать своему старшему родственнику. Решив поделиться с ним своими смелыми планами на будущее, имейте в виду, что вы разговариваете с человеком, который относится к жизни довольно консервативно. Будет лучше, если вы либо скроете некоторые детали, либо как можно более мягко сообщите ему о своих планах.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 4 августа 2019 для Стрельцов

    Сегодня на работе может сложиться авральная ситуация. Правильно распределяйте свои силы и организуйте свой рабочий процесс. Вам придется пойти на многие жертвы, если ваша деятельность представляет ценность для коллектива, к которому вы принадлежите.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 4 августа 2019 для Козерогов

    Любая более или менее важная ситуация в этот день может пойти на самотек, так что придется приложить немало сил, чтобы привести дела в порядок. Хорошее время, чтобы немного побыть эгоистом и подумать о своих личных планах. Не отвлекайтесь на пересуды и сплетни окружающих. Вечер стоит провести дома рядом с близкими людьми.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 4 августа 2019 для Водолеев

    Сегодня вы очень грамотно вложитесь в одну кампанию. Вы решите вложить все свои деньги в перспективное мероприятие и не прогадаете. Однако имейте ввиду, что если вы не особо разбираетесь в инвестициях и спонсорстве, найдите человека, который поможет вам разобраться в этом вопросе.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 4 августа 2019 для Рыб

    Любовь, как известно, слепа, в чем вам и предстоит скоро убедиться. Рыбы могут так увлечься, что подлинные качества избранника разглядеть вряд ли удастся. Не стоит терять контроль над своими чувствами.

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