Гороскоп на сегодня, 4 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 4 августа 2019 для Овнов Старайтесь избегать ошибок и неточностей в любой работе, поскольку в этот день за вами будет пристально наблюдать начальство. Любой прокол может вызвать довольно бурную негативную реакцию, испортив настроение на весь день. Поэтому вам придется быть предельно сосредоточенными и внимательными.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 4 августа 2019 для Тельцов Вы отложите все свои дела и заботы на потом, сосредоточив внимание на ярком, творческом отдыхе. День пройдет очень динамично, из-за чего вы очень устанете. Вы решите расслабиться под бокал вина и приготовите себе вкусный ужин.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 4 августа 2019 для Близнецов Вероятны недоразумения в личной жизни Близнецов. В основном это касается молодоженов. Время от времени каждому из супругов захочется взять на себя лидерство, но из этого ничего не выйдет. Став супругами, вам придется оставить свои амбиции и объединиться ради общего дела. Только так вам удастся достичь семейного счастья.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 4 августа 2019 для Раков День может преподнести несколько сюрпризов. Приятными они будут или нет - решать вам. Постарайтесь не зацикливаться на прошлом, это может сильно обидеть вашего любимого человека и пошатнуть его веру в совместное счастливое будущее. Обязательно найдите несколько свободных минут и поговорите о том, что тревожит вас обоих.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 4 августа 2019 для Львов Не покупайте ничего дорогого сегодня. Вам понадобятся эти деньги немного позже, когда один из ваших друзей обратится к вам с очень заманчивым предложением. Он распишет вам подробный план того, как поднять свой доход. Для этого вам нужно будет вложить крупную сумму, поэтому вложите ее туда, а не в бесполезные покупки.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 4 августа 2019 для Дев Многим Девам сегодня удастся представить общественности свои наработки и достижения, добиться известности и признания. Не сидите сложа руки и не ждите инициативы извне. Сами добивайтесь подписания соглашений и договоров. Первыми идите на контакт, не стесняйтесь быть назойливыми и напористыми.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 4 августа 2019 для Весов В этот день придется проявить немало силы воли и терпения в общении с окружающим, чтобы ненароком не ввязаться в конфликты. Постарайтесь не отклоняться от заранее намеченного плана действий. Звезды предупреждают вас о том, что это не самое лучшее время, чтобы принимать участие в каких-либо компрометирующих авантюрах.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 4 августа 2019 для Скорпионов Сегодня вам нужно хорошенько обдумать, что вы собираетесь сказать своему старшему родственнику. Решив поделиться с ним своими смелыми планами на будущее, имейте в виду, что вы разговариваете с человеком, который относится к жизни довольно консервативно. Будет лучше, если вы либо скроете некоторые детали, либо как можно более мягко сообщите ему о своих планах.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 4 августа 2019 для Стрельцов Сегодня на работе может сложиться авральная ситуация. Правильно распределяйте свои силы и организуйте свой рабочий процесс. Вам придется пойти на многие жертвы, если ваша деятельность представляет ценность для коллектива, к которому вы принадлежите.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 4 августа 2019 для Козерогов Любая более или менее важная ситуация в этот день может пойти на самотек, так что придется приложить немало сил, чтобы привести дела в порядок. Хорошее время, чтобы немного побыть эгоистом и подумать о своих личных планах. Не отвлекайтесь на пересуды и сплетни окружающих. Вечер стоит провести дома рядом с близкими людьми.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 4 августа 2019 для Водолеев Сегодня вы очень грамотно вложитесь в одну кампанию. Вы решите вложить все свои деньги в перспективное мероприятие и не прогадаете. Однако имейте ввиду, что если вы не особо разбираетесь в инвестициях и спонсорстве, найдите человека, который поможет вам разобраться в этом вопросе.