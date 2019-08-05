Гороскоп на завтра, 6 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на августа 2019 для Овнов День подходит для участия в совместных проектах, поиска партнеров и единомышленников. И для работы, и для отдыха нужна хорошая компания. Оставшись наедине с собой, вы часто чувствуете дискомфорт и волнение, причины которых не всегда можете понять. Нелегко оказывается прогнать неприятные воспоминания и мрачные мысли. У многих Овнов появляются необычные идеи. Лучше не откладывать задуманное: сейчас звезды к вам благосклонны. Некоторые представители знака обнаружат у себя таланты, о которых прежде не догадывались.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 6 августа 2019 для Тельцов Много времени отнимают пустые разговоры. Часто окружающие даже не догадываются о том, что сбивают вас с толку своими вопросам, замечаниями и советами. В начале дня еще удастся сохранять спокойствие, а позже вы начнете сердиться не на шутку. Впрочем, даже в это время вы постараетесь не обидеть тех, кто вам дорог. День подходит для решения финансовых вопросов: там, где дело касается денег, вы очень внимательны и не допускаете ошибок. Даже незапланированные покупки оказываются удачными, вы выбираете отличные вещи.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 6 августа 2019 для Близнецов Отличный плодотворный день, который дает шанс достичь успеха во многих делах. Часто оказываются удачными самые смелые эксперименты, а ваши необычные идеи многим приходятся по душе. Не исключено, что вы найдете не только новых союзников, но и друзей. Можно отправляться в поездки: они будут плодотворными, позволят получить массу ярких впечатлений, а также познакомиться с людьми, общение с которыми долго будет радовать. Вторая половина дня подходит для того, чтобы начать учиться чему-то новому: вы быстро добьетесь первых успехов.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 6 августа 2019 для Раков Начало дня будет сложным. Часто раздражают мелочи, оказывается достаточно пустяка, чтобы вы утратили равновесие. Поэтому утром лучше не браться за важные дела и не принимать решений, которые могут иметь серьезные последствия. Постепенно ситуация меняется к лучшему, поддержка звезд становится все сильнее, у вас многое получается. Окружающие охотно предлагают помощь, часто дают советы, которые оказываются очень кстати. Вечер подходит для важных разговоров с близкими. Удастся найти решения, которые понравятся всем.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 6 августа 2019 для Львов Как бы ни складывались обстоятельства, вы руководствуетесь не эмоциями, а здравым смыслом. Именно это позволяет принять верные решения, сориентироваться в неоднозначной ситуации, безошибочно выбрать союзников. Опыт, который вы получите в это время, вам еще не раз пригодится. Вероятны какие-то неожиданные события в семье. Сначала они удивят вас и заставят растеряться, потом станет очевидно, что все - к лучшему. Возможны денежные поступления. Они окажутся очень кстати: будет шанс купить вещи, о которых вы давно мечтали.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 6 августа 2019 для Дев Первая половина дня подходит для покупок и сделок. Тут интуиция не подводит даже тех Дев, которые прежде были бесконечно далеки от решения любых коммерческих вопросов. Позже наступит благоприятное время для общения, поиска новых партнеров, встреч с людьми, на которых вы хотели бы произвести хорошее впечатление. Не исключены хорошие новости, касающиеся кого-то из ваших близких. Можно вернуться к какому-то делу, которое вы забросили давным-давно. Довести начатое до конца сразу едва ли удастся, но вы поймете, как лучше действовать, чтобы все же добиться успеха.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 6 августа 2019 для Весов Есть шанс достичь успехов, но ошибкой будет рассчитывать на то, что это окажется легко сделать. Сегодня вам не раз придется менять планы, на лету подхватывая чужие идеи, а также отказываться от каких-то заманчивых предложений просто потому, что они поступают в неподходящий момент. Вы получите опыт, который наверняка вскоре пригодится, и познакомитесь с необычными людьми. Возможны финансовые трудности. Чаще всего вы быстро понимаете, что они носят временный характер, но все же успеваете понервничать.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 6 августа 2019 для Скорпионов Непростой день с точки зрения общения. Не всем понятно, почему вы действуете так, а не иначе, вас чаще обычного критикуют, а к вашим идеям относятся скептически. Несмотря на все это, вы сохраняете спокойствие, терпеливо объясняете, в чем дело, и не обижаетесь на тех, кто не готов вас поддержать. Вероятны успехи в самостоятельной работе. Найдутся интересные занятия, которые поднимут настроение. Вы быстро учитесь новому, перенимаете чужой опыт, если он может оказаться полезным, прислушиваетесь к советам, заслуживающим внимания.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 6 августа 2019 для Стрельцов День сложится неплохо, хотя утром сложно будет в это поверить. Помните, что многие возникающие проблемы решатся сами собой, так что и волноваться из-за них не стоит. Справиться с остальными помогут старые знакомые. Вероятны неожиданные визиты. Гости придут с хорошими новостями и интересными предложениями, вы будете очень рады. Вторая половина дня щедра на романтические сюрпризы. Некоторые Стрельцы услышат долгожданные любовные признания. Не исключено, что именно сегодня вы примете решение, которое изменит вашу жизнь.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 6 августа 2019 для Козерогов Все складывается удачно, нет серьезных причин для беспокойства. День подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. Пусть масштаб дел вас не пугает - вы не бросите их на полпути, а доведете до конца. Не исключено, что в середине дня появятся новые идеи. Вот с их реализацией лучше не спешить: благоприятный момент наступит чуть позже. Можно укрепить деловые отношения, найти новых союзников и помощников. Не исключено, что в отношениях, которые прежде носили исключительно профессиональный характер, зазвучат романтические нотки.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 6 августа 2019 для Водолеев Дел будет много. Важно как можно раньше расставить приоритеты: справиться со всем едва ли удастся, значит, нужно выбирать, что требует внимания в первую очередь. В первой половине дня вас могут отвлекать, а вот потом удастся сосредоточиться. Возможны небольшие разногласия с людьми, с которыми вас связывают деловые интересы. Не огорчайтесь; вскоре удастся договориться. Не исключено, что придется отправиться в незапланированные поездки. Вы не будете ждать от них чего-то особенного, но в пути не исключены приятные сюрпризы.