Гороскоп на сегодня, 6 августа 2019: все знаки Зодиака

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 6 августа 2019 для Овнов
Звезды могут подтолкнуть Овнов к авантюрам, непродуманным поступкам, неоправданному риску. Не рассчитывайте на выигрыш в казино, который позволит вам купить квартиру или машину. Самое время заняться домашними хлопотами, ремонтом, началом строительства.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 6 августа 2019 для Тельцов
Сегодня Тельцы могут завязать перспективные и долгосрочные знакомства, а также добиться не менее долгосрочных заказов. Направьте все усилия на то, чтобы добиться желаемого.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 6 августа 2019 для Близнецов
Нервозность и эмоциональность сделают некомфортным ваше пребывание на работе, а в одиночестве Близнецов могут одолевать мрачные мысли. Подписание документов вряд ли состоится или пройдет не на ваших условиях. Не планируйте поездок и мероприятий. Займитесь обычными хлопотами, дабы обрести недостающее чувство гармонии и равновесия.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 6 августа 2019 для Раков
Этот день может ознаменоваться неприятными контактами с органами защиты правопорядка. Вероятны ошибки в оформлении документов или их потеря. Обратите внимание на законность предпринимаемых вами действий, не пытайтесь быть умнее всех, потому что в результате ваша самонадеянность обернется против вас.
Лев (23 июля – 24 августа)
Гороскоп на 5 августа 2019 для Львов
В этот день у вас может войти в привычку плотно поесть, особенно перед сном. Возможно, для вас будет неприятным предупреждением то, что привычка есть перед сном вредна для здоровья.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 6 августа 2019 для Дев
Не исключены трения с руководством, с представителями государственных структур. От вас потребуются выдержка и способность идти на компромиссы.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 6 августа 2019 для Весов
Положение планет не способствует быстрому и эффективному выполнению намеченных планов. Это плохая пора для начала любого дела, поездки, смены места жительства.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 6 августа 2019 для Скорпионов
Звезды не благоприятствуют началу новых дел - они наверняка закончатся ничем. Однако могут произойти события, которые явятся результатом приложенных ранее усилий или поставят точку в каком-либо деле. Не принимайте ответственных решений в бизнесе и профессиональных делах.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 6 августа 2019 для Стрельцов
Вероятен конфликт финансовых интересов. Близкие люди окажут существенную поддержку. Вам лучше обсудить все сложные финансовые вопросы, нежели отмалчиваться.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 6 августа 2019 для Козерогов
Вас ожидают успех в делах недвижимости, торговой и посреднической деятельности, а в сфере информации - интересные публикации. Беритесь за дело - научные труды и статьи могут стать началом важного этапа в вашей жизни.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 6 августа 2019 для Водолеев
Вторая половина дня будет для вас очень неприятной, полной опасных неожиданных ситуаций, агрессивности, столкновения с криминалом. Сегодня старайтесь ничего крупного не приобретать, день не располагает и к вложению денег. Начинать какие-либо серьезные дела не рекомендуется, так как они заранее обречены на провал.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 6 августа 2019 для Рыб
День символизирует сомнение, неуверенность в себе и своем будущем. На самом деле вам хочется ответить "нет", но вы не знаете, как сделать, чтобы из этого получилось что-то стоящее. Злясь на собственную нерешительность, вы загоняете себя в строгие рамки: только интересы семьи и никакой личной жизни. Не стоит этого делать.