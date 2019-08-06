Гороскоп на сегодня, 6 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 6 августа 2019 для Овнов Звезды могут подтолкнуть Овнов к авантюрам, непродуманным поступкам, неоправданному риску. Не рассчитывайте на выигрыш в казино, который позволит вам купить квартиру или машину. Самое время заняться домашними хлопотами, ремонтом, началом строительства.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 6 августа 2019 для Тельцов Сегодня Тельцы могут завязать перспективные и долгосрочные знакомства, а также добиться не менее долгосрочных заказов. Направьте все усилия на то, чтобы добиться желаемого.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 6 августа 2019 для Близнецов Нервозность и эмоциональность сделают некомфортным ваше пребывание на работе, а в одиночестве Близнецов могут одолевать мрачные мысли. Подписание документов вряд ли состоится или пройдет не на ваших условиях. Не планируйте поездок и мероприятий. Займитесь обычными хлопотами, дабы обрести недостающее чувство гармонии и равновесия.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 6 августа 2019 для Раков Этот день может ознаменоваться неприятными контактами с органами защиты правопорядка. Вероятны ошибки в оформлении документов или их потеря. Обратите внимание на законность предпринимаемых вами действий, не пытайтесь быть умнее всех, потому что в результате ваша самонадеянность обернется против вас.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 5 августа 2019 для Львов В этот день у вас может войти в привычку плотно поесть, особенно перед сном. Возможно, для вас будет неприятным предупреждением то, что привычка есть перед сном вредна для здоровья.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 6 августа 2019 для Дев Не исключены трения с руководством, с представителями государственных структур. От вас потребуются выдержка и способность идти на компромиссы.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 6 августа 2019 для Весов Положение планет не способствует быстрому и эффективному выполнению намеченных планов. Это плохая пора для начала любого дела, поездки, смены места жительства.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 6 августа 2019 для Скорпионов Звезды не благоприятствуют началу новых дел - они наверняка закончатся ничем. Однако могут произойти события, которые явятся результатом приложенных ранее усилий или поставят точку в каком-либо деле. Не принимайте ответственных решений в бизнесе и профессиональных делах.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 6 августа 2019 для Стрельцов Вероятен конфликт финансовых интересов. Близкие люди окажут существенную поддержку. Вам лучше обсудить все сложные финансовые вопросы, нежели отмалчиваться.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 6 августа 2019 для Козерогов Вас ожидают успех в делах недвижимости, торговой и посреднической деятельности, а в сфере информации - интересные публикации. Беритесь за дело - научные труды и статьи могут стать началом важного этапа в вашей жизни.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 6 августа 2019 для Водолеев Вторая половина дня будет для вас очень неприятной, полной опасных неожиданных ситуаций, агрессивности, столкновения с криминалом. Сегодня старайтесь ничего крупного не приобретать, день не располагает и к вложению денег. Начинать какие-либо серьезные дела не рекомендуется, так как они заранее обречены на провал.