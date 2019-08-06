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Гороскоп на сегодня, 6 августа 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 6 августа 2019: все знаки Зодиака
07:34 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Гороскоп на 6 августа 2019 года, по картам Таро для всех знаков Зодиака приготовил неожиданные сюрпризы, особенно с ними столкнутся Девы и Львы.

  • 1

     Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 6 августа 2019 для Овнов 

    Звезды могут подтолкнуть Овнов к авантюрам, непродуманным поступкам, неоправданному риску. Не рассчитывайте на выигрыш в казино, который позволит вам купить квартиру или машину. Самое время заняться домашними хлопотами, ремонтом, началом строительства.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 6 августа 2019 для Тельцов

    Сегодня Тельцы могут завязать перспективные и долгосрочные знакомства, а также добиться не менее долгосрочных заказов. Направьте все усилия на то, чтобы добиться желаемого. 

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 6 августа 2019 для Близнецов

    Нервозность и эмоциональность сделают некомфортным ваше пребывание на работе, а в одиночестве Близнецов могут одолевать мрачные мысли. Подписание документов вряд ли состоится или пройдет не на ваших условиях. Не планируйте поездок и мероприятий. Займитесь обычными хлопотами, дабы обрести недостающее чувство гармонии и равновесия.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 6 августа 2019 для Раков 

    Этот день может ознаменоваться неприятными контактами с органами защиты правопорядка. Вероятны ошибки в оформлении документов или их потеря. Обратите внимание на законность предпринимаемых вами действий, не пытайтесь быть умнее всех, потому что в результате ваша самонадеянность обернется против вас.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 5 августа 2019 для Львов

    В этот день у вас может войти в привычку плотно поесть, особенно перед сном. Возможно, для вас будет неприятным предупреждением то, что привычка есть перед сном вредна для здоровья.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 6 августа 2019 для Дев

    Не исключены трения с руководством, с представителями государственных структур. От вас потребуются выдержка и способность идти на компромиссы.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 6 августа 2019 для Весов

    Положение планет не способствует быстрому и эффективному выполнению намеченных планов. Это плохая пора для начала любого дела, поездки, смены места жительства.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 6 августа 2019 для Скорпионов 

    Звезды не благоприятствуют началу новых дел - они наверняка закончатся ничем. Однако могут произойти события, которые явятся результатом приложенных ранее усилий или поставят точку в каком-либо деле. Не принимайте ответственных решений в бизнесе и профессиональных делах.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 6 августа 2019 для Стрельцов

    Вероятен конфликт финансовых интересов. Близкие люди окажут существенную поддержку. Вам лучше обсудить все сложные финансовые вопросы, нежели отмалчиваться.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 6 августа 2019 для Козерогов

    Вас ожидают успех в делах недвижимости, торговой и посреднической деятельности, а в сфере информации - интересные публикации. Беритесь за дело - научные труды и статьи могут стать началом важного этапа в вашей жизни.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 6 августа 2019 для Водолеев

    Вторая половина дня будет для вас очень неприятной, полной опасных неожиданных ситуаций, агрессивности, столкновения с криминалом. Сегодня старайтесь ничего крупного не приобретать, день не располагает и к вложению денег. Начинать какие-либо серьезные дела не рекомендуется, так как они заранее обречены на провал.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 6 августа 2019 для Рыб

    День символизирует сомнение, неуверенность в себе и своем будущем. На самом деле вам хочется ответить "нет", но вы не знаете, как сделать, чтобы из этого получилось что-то стоящее. Злясь на собственную нерешительность, вы загоняете себя в строгие рамки: только интересы семьи и никакой личной жизни. Не стоит этого делать.

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