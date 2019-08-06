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Гороскоп на завтра, 7 августа 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на завтра, 7 августа 2019: все знаки Зодиака
20:26 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

День справедливости, равновесия и миротворчества, благодати и преображения.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 7 августа 2019 для Овнов

    Овну необходимо заниматься умственным, а не физическим трудом. И пользы будет больше, и радости. Напряжение в отношении с родственниками спадет, поэтому можно смело планировать поездки и покупки.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 7 августа 2019 для Тельцов

    Вероятны травмы - как бытовые, так и производственные, транспортные. Если в первом случае под угрозой хозяйки, изобретающие рецепты фирменных блюд, то во втором - дети и пожилые люди.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 7 августа 2019 для Близнецов

    У вас будет возможность реализовать задуманное и шанс преуспеть в совершенно новом деле. Однако действовать нужно быстро. День неблагоприятен для любви.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 7 августа 2019 для Раков

    Звезды рекомендуют Раку следить за питанием, особенно, если имеются хронические заболевания желудка. Высокая эффективность в работе позволит поднять финансовый уровень.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 7 августа 2019 для Львов

    Этот выходной Львы скорее всего проведут в соответствии со своими желаниями. Не исключено, что многие займутся хобби или посвятят день творчеству.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 7 августа 2019 для Дев

    Дел у вас много, но старайтесь работать без спешки. Не пренебрегайте помощью людей, которые искренне желают вам добра. Постарайтесь не срывать плохое настроение на ближайшем окружении.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 7 августа 2019 для Весов

    У Весов будет несколько попыток уладить финансовое положение. Но, ни одна из них не решится без поддержки близких друзей. Продажа имущества и покупка жилья увенчаются успехом.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 7 августа 2019 для Скорпионов

    Возможно, вас ждет сюрприз от человека, от которого вы этого совсем не ожидаете. События этого дня могут круто изменить вашу жизнь.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 7 августа 2019 для Стрельцов

    Не давайте сами никаких обещаний и не верьте на слово окружающим. Не занимайтесь тем, о чем вы имеете смутное представление, а также не посещайте места, где можете угодить в неприятную ситуацию.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 7 августа 2019 для Козерогов

    Звезды рекомендуют Козерогу быть осторожным во время поездки в другой город. Если вы тщательно подготовите документы на оформление предпринимательства, то личный бизнес принесет успех.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 7 августа 2019 для Водолеев

    Этот день не подходит для того, чтобы проводить время в компании с друзьями, заставляя любимых волноваться за вас, не зная, где вы и что с вами.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 7 августа 2019 для Рыб

    Для вас идет благополучный период, который внесет яркие краски практически во все области профессиональной деятельности. Наиболее удачно будут складываться переговоры.

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Гороскоп, Знак зодиака, Зодиак, Гороскоп на завтра, 7 августа, Гороскоп на 7 августа, Астропрогноз.
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