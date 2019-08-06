Гороскоп на завтра, 7 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 7 августа 2019 для Овнов Овну необходимо заниматься умственным, а не физическим трудом. И пользы будет больше, и радости. Напряжение в отношении с родственниками спадет, поэтому можно смело планировать поездки и покупки.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 7 августа 2019 для Тельцов Вероятны травмы - как бытовые, так и производственные, транспортные. Если в первом случае под угрозой хозяйки, изобретающие рецепты фирменных блюд, то во втором - дети и пожилые люди.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 7 августа 2019 для Близнецов У вас будет возможность реализовать задуманное и шанс преуспеть в совершенно новом деле. Однако действовать нужно быстро. День неблагоприятен для любви.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 7 августа 2019 для Раков Звезды рекомендуют Раку следить за питанием, особенно, если имеются хронические заболевания желудка. Высокая эффективность в работе позволит поднять финансовый уровень.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 7 августа 2019 для Львов Этот выходной Львы скорее всего проведут в соответствии со своими желаниями. Не исключено, что многие займутся хобби или посвятят день творчеству.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 7 августа 2019 для Дев Дел у вас много, но старайтесь работать без спешки. Не пренебрегайте помощью людей, которые искренне желают вам добра. Постарайтесь не срывать плохое настроение на ближайшем окружении.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 7 августа 2019 для Весов У Весов будет несколько попыток уладить финансовое положение. Но, ни одна из них не решится без поддержки близких друзей. Продажа имущества и покупка жилья увенчаются успехом.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 7 августа 2019 для Скорпионов Возможно, вас ждет сюрприз от человека, от которого вы этого совсем не ожидаете. События этого дня могут круто изменить вашу жизнь.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 7 августа 2019 для Стрельцов Не давайте сами никаких обещаний и не верьте на слово окружающим. Не занимайтесь тем, о чем вы имеете смутное представление, а также не посещайте места, где можете угодить в неприятную ситуацию.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 7 августа 2019 для Козерогов Звезды рекомендуют Козерогу быть осторожным во время поездки в другой город. Если вы тщательно подготовите документы на оформление предпринимательства, то личный бизнес принесет успех.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 7 августа 2019 для Водолеев Этот день не подходит для того, чтобы проводить время в компании с друзьями, заставляя любимых волноваться за вас, не зная, где вы и что с вами.