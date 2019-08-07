Скачать
Среда, 07.08.2019
Зеленский проводит совещание с силовиками в связи с гибелью четырех военных
Зеленский проводит совещание с силовиками в связи с гибелью четырех военных
Порошенко не вручали подозрений ни по одному открытому делу
Порошенко не вручали подозрений ни по одному открытому делу
Брюгге - Динамо: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Брюгге - Динамо: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Приметы и обряды на 7 августа – День Успения святой Анны
Приметы и обряды на 7 августа – День Успения святой Анны

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2019: все знаки Зодиака
07:38 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2019 года, предусматривает, что самое время вспомнить обо всех своих талантах и достоинствах и показать себя во всей красе.

  • 1

     Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 7 августа 2019 для Овнов 

    При всей радости, которую вы можете испытывать по поводу успехов своего партнера, вы почувствуете неудовлетворенность. Возможно, этому успеху способствовали вы, а сами при этом остались в стороне. Необходимо исправить положение. Не отступайте, приняв предложенный обстоятельствами вызов.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 7 августа 2019 для Тельцов

    Возможно, ваше настроение будет портиться и меняться ежечасно: дел навалится невпроворот. Старайтесь ни с кем не спорить. Поменьше обращайте внимание на то, что о вас говорят. И перестаньте все время оправдываться!

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 7 августа 2019 для Близнецов

    Ваши близкие не столь отходчивы, как вы, и могут запомнить ваши выходки, из-за этого возможно затяжное противостояние в семье. Вам следует сосредоточиться на личной жизни, это в ваших же интересах. Терпение и дисциплина еще никому не помешали.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 7 августа 2019 для Раков 

    В семейных отношениях вероятна конфронтация. Ваши близкие будут настороже, поскольку прекрасно знают, какой у вас независимый характер. Взаимопонимание в семье зависит в первую очередь от вас самих.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 7 августа 2019 для Львов

    Благодаря своему обаянию и энергичности вы можете оказаться в центре внимания особ противоположного пола. Дороги сулят удачу. В организации отдыха не зацикливайтесь на одних и тех же идеях, одних и тех же людях. Стремитесь к переменам.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 7 августа 2019 для Дев

    Возможен неприятный разговор с начальством. У вас могут быть проблемы из-за недостатка информации. Прежде, чем начинать новые дела, вам нужно завершить старые и хорошенько отдохнуть.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 7 августа 2019 для Весов

    Ваше прекрасное воображение и развитая фантазия помогут найти свое отражение в творчестве. Сегодня представители Весов — творческие и инициативные личности. Будьте бдительны, заключая договора с необязательными людьми, вы можете потерять большую сумму. Вам вряд ли удастся защитить свои права.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 7 августа 2019 для Скорпионов 

    День удачен для накопления денег, для продолжения ранее начатых дел и достижения целей, для покупки недвижимости. Чтобы преуспеть, вы должны сосредоточиться на чем- нибудь одном.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 7 августа 2019 для Стрельцов

    Намечается устойчивый жизненный прогресс в самых разных сферах жизни Стрельцов. Вероятно, появятся новые покровители, руководители и партнеры. Дисциплина и уверенность в себе — вот что необходимо вам, чтобы добиться успеха.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 7 августа 2019 для Козерогов

    Этот период для многих Козерогов — достаточно счастливое время. Вы талантливы и с легкостью можете переключаться с одного дела на другое, тем самым достигая больших успехов в жизни. Если вы не консервативны в своих взглядах, готовы к риску, к авантюрам и коллективной деятельности, то можете получить такой доход, которого вы и не ожидали.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 7 августа 2019 для Водолеев

    Вероятно, проявится полное безразличие Водолеев как в семейных отношениях, личной жизни, так и в профессиональной сфере. Плыть по течению хорошо, но когда течение начинает ускоряться и на воде появляется пена, вы можете обнаружить, что вас уносит куда-то помимо вашей воли.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 7 августа 2019 для Рыб

    Сегодня семейные интересы могут оказаться важнее профессиональных. Недавние кадровые перестановки откроют перед Рыбами новые перспективы в карьере. Многие к этому отнесутся серьезно. Но именно сейчас вас так захватила любовь, что вам не хочется отвлекаться ни на что другое. Вам нужно признаться, что вы искали таких отношений, чтобы страсть захлестнула вас с головой. Вы их и получили. Сосредоточьтесь пока на этом.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (05.07 - 11.08)

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (05.07 - 11.08.2019)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на сегодня, 7 августа, Гороскоп на 7 августа, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 7 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Генпрокурор Луценко обещает уйти с началом работы новой Рады
03 Луценко ждет Гонтареву, Филатова и Стеценко в ГПУ
04 Зеленский инициирует встречу в "нормандском формате"
05 СЦКК: боевики из противотанкового гранатомета стреляли из Украинского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги 6 августа: гибель военных и реакция Зеленского, Порошенко vs ГБР, дизтопливо
Итоги 6 августа: гибель военных и реакция Зеленского, Порошенко vs ГБР, дизтопливо
США в отношениях с КНДР будут отдавать приоритет дипломатии
США в отношениях с КНДР будут отдавать приоритет дипломатии
За сутки в Афганистане ликвидированы 92 боевика &quot;Талибана&quot;
За сутки в Афганистане ликвидированы 92 боевика "Талибана"
Google выпустил Doodle к 200-летию со дня рождения Пантелеймона Кулиша
Google выпустил Doodle к 200-летию со дня рождения Пантелеймона Кулиша
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь