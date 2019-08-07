Гороскоп на сегодня, 7 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 7 августа 2019 для Овнов При всей радости, которую вы можете испытывать по поводу успехов своего партнера, вы почувствуете неудовлетворенность. Возможно, этому успеху способствовали вы, а сами при этом остались в стороне. Необходимо исправить положение. Не отступайте, приняв предложенный обстоятельствами вызов.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 7 августа 2019 для Тельцов Возможно, ваше настроение будет портиться и меняться ежечасно: дел навалится невпроворот. Старайтесь ни с кем не спорить. Поменьше обращайте внимание на то, что о вас говорят. И перестаньте все время оправдываться!

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 7 августа 2019 для Близнецов Ваши близкие не столь отходчивы, как вы, и могут запомнить ваши выходки, из-за этого возможно затяжное противостояние в семье. Вам следует сосредоточиться на личной жизни, это в ваших же интересах. Терпение и дисциплина еще никому не помешали.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 7 августа 2019 для Раков В семейных отношениях вероятна конфронтация. Ваши близкие будут настороже, поскольку прекрасно знают, какой у вас независимый характер. Взаимопонимание в семье зависит в первую очередь от вас самих.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 7 августа 2019 для Львов Благодаря своему обаянию и энергичности вы можете оказаться в центре внимания особ противоположного пола. Дороги сулят удачу. В организации отдыха не зацикливайтесь на одних и тех же идеях, одних и тех же людях. Стремитесь к переменам.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 7 августа 2019 для Дев Возможен неприятный разговор с начальством. У вас могут быть проблемы из-за недостатка информации. Прежде, чем начинать новые дела, вам нужно завершить старые и хорошенько отдохнуть.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 7 августа 2019 для Весов Ваше прекрасное воображение и развитая фантазия помогут найти свое отражение в творчестве. Сегодня представители Весов — творческие и инициативные личности. Будьте бдительны, заключая договора с необязательными людьми, вы можете потерять большую сумму. Вам вряд ли удастся защитить свои права.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 7 августа 2019 для Скорпионов День удачен для накопления денег, для продолжения ранее начатых дел и достижения целей, для покупки недвижимости. Чтобы преуспеть, вы должны сосредоточиться на чем- нибудь одном.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 7 августа 2019 для Стрельцов Намечается устойчивый жизненный прогресс в самых разных сферах жизни Стрельцов. Вероятно, появятся новые покровители, руководители и партнеры. Дисциплина и уверенность в себе — вот что необходимо вам, чтобы добиться успеха.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 7 августа 2019 для Козерогов Этот период для многих Козерогов — достаточно счастливое время. Вы талантливы и с легкостью можете переключаться с одного дела на другое, тем самым достигая больших успехов в жизни. Если вы не консервативны в своих взглядах, готовы к риску, к авантюрам и коллективной деятельности, то можете получить такой доход, которого вы и не ожидали.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 7 августа 2019 для Водолеев Вероятно, проявится полное безразличие Водолеев как в семейных отношениях, личной жизни, так и в профессиональной сфере. Плыть по течению хорошо, но когда течение начинает ускоряться и на воде появляется пена, вы можете обнаружить, что вас уносит куда-то помимо вашей воли.