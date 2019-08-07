Гороскоп на сегодня, 7 августа 2019: все знаки Зодиака

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 7 августа 2019 для Овнов
При всей радости, которую вы можете испытывать по поводу успехов своего партнера, вы почувствуете неудовлетворенность. Возможно, этому успеху способствовали вы, а сами при этом остались в стороне. Необходимо исправить положение. Не отступайте, приняв предложенный обстоятельствами вызов.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 7 августа 2019 для Тельцов
Возможно, ваше настроение будет портиться и меняться ежечасно: дел навалится невпроворот. Старайтесь ни с кем не спорить. Поменьше обращайте внимание на то, что о вас говорят. И перестаньте все время оправдываться!
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 7 августа 2019 для Близнецов
Ваши близкие не столь отходчивы, как вы, и могут запомнить ваши выходки, из-за этого возможно затяжное противостояние в семье. Вам следует сосредоточиться на личной жизни, это в ваших же интересах. Терпение и дисциплина еще никому не помешали.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 7 августа 2019 для Раков
В семейных отношениях вероятна конфронтация. Ваши близкие будут настороже, поскольку прекрасно знают, какой у вас независимый характер. Взаимопонимание в семье зависит в первую очередь от вас самих.
Лев (23 июля – 24 августа)
Гороскоп на 7 августа 2019 для Львов
Благодаря своему обаянию и энергичности вы можете оказаться в центре внимания особ противоположного пола. Дороги сулят удачу. В организации отдыха не зацикливайтесь на одних и тех же идеях, одних и тех же людях. Стремитесь к переменам.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 7 августа 2019 для Дев
Возможен неприятный разговор с начальством. У вас могут быть проблемы из-за недостатка информации. Прежде, чем начинать новые дела, вам нужно завершить старые и хорошенько отдохнуть.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 7 августа 2019 для Весов
Ваше прекрасное воображение и развитая фантазия помогут найти свое отражение в творчестве. Сегодня представители Весов — творческие и инициативные личности. Будьте бдительны, заключая договора с необязательными людьми, вы можете потерять большую сумму. Вам вряд ли удастся защитить свои права.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 7 августа 2019 для Скорпионов
День удачен для накопления денег, для продолжения ранее начатых дел и достижения целей, для покупки недвижимости. Чтобы преуспеть, вы должны сосредоточиться на чем- нибудь одном.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 7 августа 2019 для Стрельцов
Намечается устойчивый жизненный прогресс в самых разных сферах жизни Стрельцов. Вероятно, появятся новые покровители, руководители и партнеры. Дисциплина и уверенность в себе — вот что необходимо вам, чтобы добиться успеха.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 7 августа 2019 для Козерогов
Этот период для многих Козерогов — достаточно счастливое время. Вы талантливы и с легкостью можете переключаться с одного дела на другое, тем самым достигая больших успехов в жизни. Если вы не консервативны в своих взглядах, готовы к риску, к авантюрам и коллективной деятельности, то можете получить такой доход, которого вы и не ожидали.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 7 августа 2019 для Водолеев
Вероятно, проявится полное безразличие Водолеев как в семейных отношениях, личной жизни, так и в профессиональной сфере. Плыть по течению хорошо, но когда течение начинает ускоряться и на воде появляется пена, вы можете обнаружить, что вас уносит куда-то помимо вашей воли.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 7 августа 2019 для Рыб
Сегодня семейные интересы могут оказаться важнее профессиональных. Недавние кадровые перестановки откроют перед Рыбами новые перспективы в карьере. Многие к этому отнесутся серьезно. Но именно сейчас вас так захватила любовь, что вам не хочется отвлекаться ни на что другое. Вам нужно признаться, что вы искали таких отношений, чтобы страсть захлестнула вас с головой. Вы их и получили. Сосредоточьтесь пока на этом.