Гороскоп на сегодня, 9 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 9 августа 2019 для Овнов День дает эмоциональную устойчивость, надежность. Благоприятно заключение союзов, строительство, ремонт, лечение, нельзя увлекаться азартными играми, рисковать. Можете начинать строительство дома, укреплять взаимоотношения в семье. Рекомендуются помолвки, заключение брака. Дарите любовь близким вам людям, ничего не требуя взамен.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 9 августа 2019 для Тельцов День кармического воздаяния. У многих Тельцов вероятны внутренние противоречия, депрессии и отчаяние. Они будут готовы к самым экстравагантным поступкам и риску ради спасения своей репутации или помощи человеку, перед которым они в вечном долгу. Нужно действовать активно, несмотря на шантаж и угрозы. Благоприятно участие в спортивных соревнованиях и конкурсах.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 9 августа 2019 для Близнецов День символизирует устремленность, напористость, активные действия. Сегодня Близнецы могут успешно исправить безнадежную ситуацию. Благоприятны ремонтные работы, до которых не доходили руки. Сегодня вы можете наконец устранить многие препятствия на своем пути, хотя это будет стоить вам душевных сил и даже материальных средств. Не рекомендуется делать крупные покупки.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 9 августа 2019 для Раков День символизирует новый этап в жизни человека. Благоприятно начало важных дел, все начатое прекрасно удается, можно увлечь за собой последователей и поклонников. Не рекомендуется пользоваться средствами давления, ставить окружающим ультиматум, вынуждать делать сложный выбор.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 9 августа 2019 для Львов День может оказаться хлопотным. Возможно, у вас будет так много гостей, что это станет не в радость, а в тягость. Пусть вас утешает мысль о том, что общение с гостями и родственниками укрепляет в сознании детей семейные и родовые ценности.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 9 августа 2019 для Дев День символизирует анализ, внутреннюю борьбу двух начал. Вероятно, Девы сегодня получат возможность извлекать смысл из всего происходящего. Это подходящий момент для того, чтобы избавиться от своих недостатков. Можно оставить за бортом жизни пустые желания, ненужные страсти, бесполезные занятия.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 9 августа 2019 для Весов Тенденции этого дня способствуют особой сексуальной притягательности, повышенной чувствительности и потребности в психологической регенерации. Приветствуются всяческая инициатива и дальнее путешествие.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 9 августа 2019 для Скорпионов В плане чувств затишья не наблюдается, в мыслях и на сердце у вас неспокойно. У многих возникнет вопрос: пустить все на самотек или принять кардинальное решение? В любви закончите с тем, что должно быть закончено, освободитесь от того, что слишком затянулось, разорвите отношения, уже утратившие смысл.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 9 августа 2019 для Стрельцов Многие Стрельцы предпочтут, чтобы рядом с ними находился родной и любимый человек, но при этом они всячески будут подчеркивать свою независимость. Как и у всех, у вас тоже есть недостатки, но если вы будете приветливы и обаятельны, с тонким чувством юмора, то благодаря этим качествам вам удастся избежать неприятных последствий своих "похождений".

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 9 августа 2019 для Козерогов Звезды предупреждают, что слишком "веселый" образ жизни может отрицательно сказаться на вашей финансовой деятельности и благосостоянии семьи. Рекомендуется бережливость. К сожалению, расточительство и нескромность в запросах могут лишить вас накопленных средств.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 9 августа 2019 для Водолеев День символизирует очищение, оздоровление. Вероятен энергетический всплеск у многих Водолеев. В этот период легко расставаться с вредными привычками. Пора заняться оздоровительными процедурами. Сеансы физиотерапии, массажа окажут целебное воздействие.