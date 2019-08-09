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Гороскоп на завтра, 10 августа 2019: все знаки Зодиака

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Гороскоп на завтра, 10 августа 2019: все знаки Зодиака
19:42 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

День 10 августа пройдет достаточно напряженно.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 10 августа 2019 для Овнов

    День символизирует травматизм, несчастные случаи, катастрофы, невезение. Обратите внимание на электропроводку в вашем доме и офисе. Режущие и колющие предметы держите подальше.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 10 августа 2019 для Тельцов

    Сегодня вероятно выступление Тельцов перед аудиторией. И неважно, будет ли это многолюдная аудитория, немногочисленная компания, рабочий коллектив. Кто-то очень важный будет следить за каждым вашим движением, но не стоит его бояться, он не опасен. Позже он выразит вам свое восхищение.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 10 августа 2019 для Близнецов

    Для того, чтобы Близнецы не растеряли душевное равновесие, нужно стать обходительнее и мягче с людьми. Не нужно противостоять тому, что от вас в корне не зависит. Сильную поддержку в финансах окажет друг, но от вашей точности тоже многое зависит. Испытания в любви пройдете достойно, а вот с родственниками возможно непонимание.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 10 августа 2019 для Раков

    Сегодня у Рака многие дела будут идти в разрез обстоятельствам. Но суетиться и ругать себя за малейшую провинность, не следует. В споре с коллегами сохраняйте нейтралитет, иначе окажитесь виноватым во всех грехах. Благородные порывы и поступки уместны в амурных делах. Здесь придется отчаянно бороться за человека, с которым вы давно встречаетесь.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 10 августа 2019 для Львов

    Гороскоп обещает Льву нелегкий день, когда придется отстаивать свои принципы на глазах удивленной публики. Если есть возможность, то лучше вообще отказаться от пышных мероприятий. Уместнее уединиться и обдумать свои планы на будущее. Чтобы уберечься от негативных эмоций, создайте себе «заслон». Будьте равнодушны и беспечны.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 10 августа 2019 для Дев

    В этот день Дева будет удивляться всему, что творится вокруг. Ощущение, что вы вчера родились, а все ситуации похожи на сказку. К чужим сплетням и слуха отнеситесь философски. Вот здесь можно «включить» легкий пофигизм. Готовьтесь опекать близких родственников от неприятностей. Но и про свою жизнь в потоке событий не забывайте.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 10 августа 2019 для Весов

    Много трудных ситуаций придется пережить Весам, поэтому прошлая закалка пригодится, как никогда. Перед тем, как вызвать кого-то на открытый бой, сто раз подумайте. Чувственность в любви проявляйте в любом случае, даже если избранник душевно отдалился. Вечером ждите прибыли, гостей и невероятных сюрпризов. С поездкой за город не торопитесь.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 10 августа 2019 для Скорпионов

    Сегодня Скорпиону придется заниматься благотворительной деятельностью, хотя в планах были другие дела. Не нужно вступать в перепалки с собой и собственной совестью. Пусть все идет так, как нужно. Желание помогать появится и в коллективе, берегите силы для активного труда. От бытовых проблем не открещивайтесь, они первостепенные.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 10 августа 2019 для Стрельцов

    10 августа таланты Стрельца по достоинству оценит человек, влияние которого в обществе очень велико. Но не будьте чересчур амбициозны, иначе многое потеряете. В личной жизни нужно больше отдавать, чем брать. Эмоции возьмут верх в жарком споре с партнером, но следует быть благоразумнее. Для поездки на природу выбирайте вечер, после работы.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 10 августа 2019 для Козерогов

    Козерогу не следует скромничать в желаниях, ведь они вполне реальные. Если кто-то протягивает руку помощи, то примите это, как подарок судьбы. В финансовой сфере воспользуйтесь наукой, которую вам преподавали еще в школе. Считайте без калькулятора, тогда не ошибетесь. Вечером придется проявить характер, чтобы достичь желаемого.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 10 августа 2019 для Водолеев

    Физических и душевных сил у Водолея много, поэтому сегодня перед ним будет открыта любая дорога. Но гнать по ней со всей скоростью не стоит. Забота со стороны родственников будет вам в тягость. Ведь, вы сами рассчитывали им помогать, а не выглядеть маленьким ребенком. Хорошо начать лечение хронических болезней, а также сдать нужные анализы.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 10 августа 2019 для Рыб

    Гороскоп предсказывает Рыба материальную поддержку со стороны начальства. Вы и не думали жаловаться и просить, просто намекнули, что выполнили весь объем работы. В личной сфере не расслабляйтесь до той степени, когда вас легко возьмут в оборот. Капризы избранника итак достали, а вы еще и потакаете его прихотям. Вечер прекрасен для прогулки.

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